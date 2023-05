बच्चों में बढ़ रहा है बोर्ड एग्जाम का टेंशन, पेरेंट्स इन 6 आसान टिप्स से करें उनकी तनाव, चिंता दूर

बच्चों में बढ़ रहा है बोर्ड एग्जाम का टेंशन, पेरेंट्स इन 6 आसान टिप्स से करें उनकी तनाव, चिंता दूर

बोर्ड एग्जाम की डेट शीट आ गई है या आने वाली है, उसे ध्यान में रखते हुए पेरेंट्स इन 6 आसान टिप्स से अपने बच्चे को परीक्षा के लिए तैयार करें। उनके अंदर से डर, घबराहट, तनाव, चिंता को दूर करने की कोशिश करें।

Tips to beat Board Exam Stress: बोर्ड की परीक्षाएं (Board Exam) शुरू होने वाली हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षा हर बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। यहीं से शुरुआत होती है करियर को सही दिशा देने की, कुछ बनकर अपने पेरेंट्स का नाम ऊंचा करने की। लेकिन, परीक्षा एक ऐसा शब्द है, जिसे सुनते ही अधिकतर बच्चे घबरा जाते हैं, तनाव और चिंता से घिर जाते हैं। ऐसी स्थिति तब ही आती है, जब बच्चे शुरुआत से ही सही तरीके से पढ़ाई नहीं करते हैं। पढ़ाई के लिए कोई टाइम टेबल नहीं बनाते हैं। ऐसे में पेरेंट्स को ही अपने बच्चे को एक सही गाइडलाइन देनी होगी। उनके अंदर से एग्जाम के डर, स्ट्रेस को दूर करना होगा। अच्छे नंबर लाने का दबाव अधिकतर पेरेंट्स अपने बच्चे पर डालते हैं, इससे भी बच्चे के अंदर तनाव बढ़ने लगता है। आप भी ऐसा करते हैं, तो इससे बचें। 10वीं, 12वीं के एग्जाम की डेट शीट आ गई है या आने वाली है, उसे ध्यान में रखते हुए पेरेंट्स इस तरह से अपने बच्चे को परीक्षा के लिए तैयार करें। उनके अंदर से डर, घबराहट, तनाव, चिंता को दूर करने की कोशिश (Tips to beat Board Exam Stress) करें।

1. बच्चे पर अधिक दबाव ना डालें

अपने बच्चे पर हर समय पढ़ाई के लिए दबाव ना बनाएं। अपने बच्चे का समर्थन (How to beat Board Exam Stress in child) करें। किसी भी तरह की उम्मीद बांधे परीक्षा की तैयारी करने दें। अत्यधिक दबाव देने से ही तनाव बढ़ता है। इससे बच्चे के दिमाग के साथ-साथ परीक्षा के परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हर बच्चे की समझने, सीखने और सोचने की क्षमता अलग होती है। सभी बच्चे अपनी गति से सीखते हैं। ऐसे में पेरेंट्स की तरफ से अत्यधिक दबाव उन्हें परीक्षा को लेकर और अधिक परेशान कर सकता है। आप अपने बच्चे की क्षमताओं पर विश्वास करें।

2. बच्चे से करें बात

यदि आपका बच्चा एग्जाम स्ट्रेस में है, तो इस बारे में बात करें। बच्चे को समझाएं कि ये बेहद ही सामान्य समस्या (एग्जाम स्ट्रेस) है, जो उन्होंने भी एग्जाम के समय महसूस किया था। बच्चे की हर बात को ध्यान से सुनें। उसके किसी भी संभावित प्रश्न या समस्या को हल करने का प्रयास करें। किसी भी विषय पर अपने बच्चे की समझ, दृष्टिकोण को सीधा गलत ना बताएं, कभी अवहेलना ना करें। परीक्षा के समय आपके और आपके बच्चे के बीच स्वस्थ बातचीत होनी चाहिए। ऐसा करने से ना सिर्फ आपका बच्चा प्रेरित होगा, बल्कि उसके तर्क और समस्या को सुलझाने के कौशल (problem-solving skills) में भी सुधार करेगा।

TRENDING NOW

3. नियमित रूप से उनकी पढ़ाई पर ध्यान दें

अपने व्यस्त कार्यक्रम के आगे अपने बच्चे की पढ़ाई को नजरअंदाज ना कर दें। आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है, कब, कैसे पढ़ रहा है, इस पर भी ध्यान दें। उनके लिए कुछ समय निकालें। एग्जाम शुरू होने से 4-5 दिन पहले तैयारी कराएंगे, तो बच्चे पर बहुत अधिक दबाव पड़ेगा। प्रत्येक विषय को अच्छी तरह से समझने और परीक्षा के दिन तनाव को कम करनेके लिए टाइम टेबल बनाएं। आप भी अपने बच्चे के साथ बैठें, एक शेड्यूल बनाएं ताकि उसके पास रिवीजन के लिए पर्याप्त समय हो।

4. बच्चे को पौष्टिक भोजन दें

पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने से बच्चे के स्वास्थ्य की उपेक्षा हो सकती है। परीक्षा के दौरान अपने बच्चे के आहार का विशेष ध्यान रखें।सुनिश्चित करें कि बच्चे की डाइट में पर्याप्त मात्रा में ड्राई फ्रूट्स, ताजे फल और हरी सब्जियां शामिल हों। पौष्टिक आहार लेने से बच्चा स्वस्थ रहेगा। उसकी एकाग्रता में सुधार होगा और वह परीक्षा के दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकेगा।

5. ब्रेक भी है जरूरी

लंबे समय तक लगातार पढ़ाई ना करने दें। इससे दिमाग के साथ शरीर भी थक जाएगा। बच्चे को पढ़ाई के बीच छोटे अंतराल में ब्रेक लेने के लिए प्रोत्साहित करें। एक पावर नैप ले सकते हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अपना फेवरेट म्यूजिक सुन सकते हैं। इससे उनका मूड भी फ्रेश होगा और ध्यान लगाकर फिर से पढ़ने बैठ सकते हैं।

You may like to read

6. किसी से कभी भी तुलना ना करें

अक्सर पेरेंट्स की आदत होती है कि वे दूसरे भाई-बहन, दोस्तों से उसकी तुलना करते हैं। एक बात याद रखें, हर बच्चे की अपनी क्षमता होती है। जरूरी नहीं कि जो बच्चा 100 नंबर लाता है, उसे हर कुछ आता ही हो। आपका बच्चा जिस चीज में माहिर है, उसमें कोई दूसरा बच्चा भी होशियार हो, ऐसा नहीं होता। अपने बच्चे की क्षमता पर शक ना करें। हो सकता है कि परीक्षा में आपके बच्चे का स्कोर उसकी वास्तविक क्षमता को प्रदर्शित न करे। ऐसे में कभी भी उसके मार्क्स के आधार पर उसकी क्षमता पर सवाल न करें और ना ही उसके दोस्तों से उसकी तुलना करें। नकारात्मक शब्द बोलना, दूसरों से तुलना करने से बच्चे की एग्जाम परफॉर्मेंस पर नेगेटिव असर डाल सकता है। इन टिप्स को बतौर पेरेंट्स आप अपनाएं, फिर देखें कैसे आपका बच्चा तनाव मुक्त होकर एग्जाम की तैयारी करता है।

RECOMMENDED STORIES