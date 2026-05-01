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बच्चों के लिए कितना सुरक्षित है सोशल मीडिया? समझा रहें हैं डॉक्टर

क्या आपका बच्चा दिनभर सोशल मीडिया यूज करता रहता है? अगर हां, तो इससे बच्चों को नुकसान भी हो सकता है। आइए डॉक्टर से समझते हैं बच्चों को सोशल मीडिया से होने वाले फायदे और नुकसान क्या हैं?

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Written By: Kishori Mishra | Published : May 1, 2026 3:59 PM IST

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Medically Verified By: Dr Shorouq Motwani

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Image credits by: Social Media Impact on Child

Social media for children: आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया बच्चों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। स्मार्टफोन, टैबलेट और इंटरनेट की आसान पहुंच ने बच्चों को बहुत कम उम्र में ही ऑनलाइन दुनिया से जोड़ दिया है। सोशल मीजिया और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए मनोरंजन के साथ-साथ सीखने और खुद को एक्सप्रेश करने का माध्यम भी बन रहे हैं। Narayana Health SRCC Children's Hospital के चाइल्ड एंड एडोलसेंट साइकियाट्री, कंसल्टेंट डॉ. शोरूक मोटवानी का कहना है कि एक ओर सोशल मीडिया बच्चों के लिए एक सीखने का माध्याम बन रही है। वहीं, दूसरी ओर इसका ज्यादा इस्तेमाल बच्चों के मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास पर नकारात्मक असर भी डाल सकती है। ऐसे में जरूरी है कि माता-पिता सोशल मीडिया के फायदे और नुकसान दोनों को समझें और बच्चों के डिजिटल इस्तेमाल पर संतुलित नजर रखें।

सोशल मीडिया के इस्तेमाल से बच्चों को क्या फायदे मिलते हैं?

डॉ. मोटवानी का कहना है कि अगर सही तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाए, तो यह बच्चों के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। जानते हैं फायदे के बारे में0

नई चीजों को सीखने का मिलता है मौका

सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे बच्चों को नई जानकारी और दुनिया भर की चीजों को जानने का मौका मिलता है। वे एजुकेशनल वीडियो, साइंस फैक्ट्स, आर्ट, म्यूजिक, भाषा सीखने और नई स्किल्स डेवलप करने वाले कंटेंट से जुड़ सकते हैं।

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बढ़ता है क्रिएटिविटी स्किल

इतना ही नहीं, सोशल मीडिया बच्चों के क्रिएटिविटी को बढ़ाने में मदद करता है। बच्चे ड्रॉइंग, डांस, म्यूजिक, लेखन, फोटोग्राफी या किसी अन्य टैलेंट को ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं। इससे उनका कॉन्फिडेंट लेवल भी बढ़ सकता है। साथ ही उन्हं अपनी पहचान बनाने का मौका मिल सकता है।

बच्चों को मिलता है एक्सप्रेश करने की आजादी

सोशल मीडिया के जरिए बच्चों को एक्सप्रेस करने की आजादी मिलती है। वे अपने विचारों को सोशस मीडिया के जरिए शेयर कर सकते हैं, समान रुचि रखने वाले लोगों से जुड़ सकते हैं और नई चीजें सीख सकते हैं। सही प्लेटफॉर्म और पॉजिटिव कंटेंट बच्चों के विकास में योगदान दे सकते हैं।

काफी ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के क्या नुकसान हैं?

दूसरों से तुलना की हो जाती है आदत

सोशल मीडिया का सबसे बड़ा खतरा है दूसरों से तुलना की आदत होती है। बच्चे अक्सर दूसरों की तस्वीरें, लाइफस्टाइल या उपलब्धियां देखकर खुद की तुलना करने लगते हैं। इससे उनमें हीन भावना, आत्मविश्वास की कमी और तनाव बढ़ सकता है।

लाइक्स, कमेंट्स और फॉलोअर्स का दबाव

अगर बच्चे काफी ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके अंदर लाइक्स, कमेंट्स और फॉलोअर्स का दबाव बढ़ने लगता है, जो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। कई बच्चे अपनी पोस्ट पर कम रिस्पॉन्स मिलने पर निराश महसूस करते हैं। धीरे-धीरे उनका आत्मसम्मान सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया पर निर्भर होने लगता है।

माता-पिता क्या करें?

बच्चों को सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर रखना हमेशा संभव नहीं है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल सिखाना जरूरी है।

  1. बच्चों के अकाउंट्स पर पेरेंटल कंट्रोल सेट करें, ताकि वे सुरक्षित कंटेंट ही देखें और अनजान लोगों से संपर्क सीमित रहे।
  2. दिनभर फोन या टैबलेट इस्तेमाल करने की बजाय एक तय समय सीमा रखें। इससे डिजिटल और रियल लाइफ के बीच संतुलन बना रहेगा।
  3. बच्चों को बताएं कि अपनी प्राइवेट जानकारी किसी के साथ शेयर न करें, संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें और किसी परेशानी की स्थिति में तुरंत माता-पिता को बताएं।
  4. खेलकूद, किताबें पढ़ना, परिवार के साथ समय बिताना और हॉबी क्लास जैसी एक्टिविटी बच्चों के मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए जरूरी होता है।

Disclaimer : सोशल मीडिया अपने आप में न अच्छा है, न बुरा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चे इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। सही निगरानी और संतुलन के साथ सोशल मीडिया बच्चों के लिए सीखने और आगे बढ़ने का अच्छा माध्यम बन सकता है।

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Disclaimer: The content on TheHealthSite.com is only for informational purposes. It is not at all professional medical advice. Always consult your doctor or a healthcare specialist for any questions regarding your health or a medical condition.

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More