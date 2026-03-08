Don’t Miss Out on the Latest Updates.
How modern childhood routines are reshaping children’s metabolism : आजकल कई घरों में होमवर्क अब नोटबुक बंद होने पर खत्म नहीं होता, यह सीधे चमकती स्क्रीन पर चला जाता है। पहले के समय में एंटरटेनमेंट के लिए लोग बाहर खेलने, घूमने या फिर भाई-बहन के साथ मौज-मस्ती करने से हो जाता था। लेकिन अब धीरे-धीरे बच्चों में मूवमेंट बहुत कम होता जा रहा है, क्योंकि कम मूमवेंट से ही उन्हें फुल एंटरटेनमेंट मिल जाता है जैसे- स्क्रॉल करना, टैप करना और पर्सनल डिवाइस देखना, इत्यादि। डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी कहते हैं कि समय के साथ, बचपन ज़्यादा सुस्त हो गया है। ऐसे में बच्चों का वजन अब काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। यह एक चिंता का विषय बना हुआ है। बच्चों में बढ़ता वजन कई खतरनाक बीमारियों का कारण बनता जा रहा है। वजन बढ़ने के पीछे न सिर्फ स्क्रीन, बल्कि अनहेल्दी स्नैक्स और स्थिर जीवनशैली भी है। आइए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं-
आजकल बच्चों के कंसल्टेशन में वज़न बढ़ने को शायद ही कभी सिर्फ़ ज़्यादा खाने से जोड़ा जाता है। ज़्यादातर, यह लंबे समय तक बैठे रहने, अनियमित नींद, खाने के बीच बार-बार स्नैकिंग और रोज़मर्रा की ज़िंदगी से धीरे-धीरे गायब होते मूवमेंट के पैटर्न को दिखाता है। ये आदतें बच्चों में कोविड की वजह से हुए लॉकडाउन की वजह से ज्यादा बढ़ गई हैं।
वहीं, कई परिवारों में अब भी यह आम धारणा है कि मोटा बच्चा ज़्यादा हेल्दी दिखता है और उसकी बेहतर देखभाल होती है। लेकिन बड़ा मुद्दा अंदरूनी सेहत है। बचपन में ज़्यादा वज़न शुरुआती मेटाबोलिक बदलावों को दिखा सकता है, जो किसी के वज़न करने की मशीन पर नंबर की चिंता करने से बहुत पहले शुरू हो जाते हैं।
बच्चों का शरीर रेगुलर मूवमेंट के लिए बना होता है। जब एक्टिविटी कम हो जाती है लेकिन कैलोरी इनटेक वही रहता है, तो ज़्यादा एनर्जी जमा हो जाती है। समय के साथ, BMI पर्सेंटाइल उम्र के हिसाब से उम्मीद से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकता है, जिससे हेल्दी ग्रोथ पैटर्न में हल्का सा बदलाव आता है।
आजकल के रूटीन भूख के रेगुलेशन, हॉर्मोन और दिमाग के व्यवहार पर असर डाल सकते हैं। तेज डिजिटल कंटेंट डोपामाइन रिवॉर्ड पाथवे को एक्टिवेट करता है, वही सिस्टम जो खुशी और आदत बनाने से जुड़े हैं। जब स्नैक्स और स्क्रीन टाइम एक साथ होते हैं, तो खाना भूख से प्रेरित होने के बजाय ऑटोमैटिक हो सकता है, और बच्चे पेट भरने के संकेत मिलने के बाद भी अच्छा खाना जारी रखते हैं।
देर शाम स्क्रीन पर रहने से सर्कैडियन रिदम और नींद की क्वालिटी भी खराब हो सकती है। लेप्टिन और घ्रेलिन जैसे हॉर्मोन, जो भूख और पेट भरे होने पर असर डालते हैं, उनका बैलेंस बिगड़ सकता है। खराब नींद से कोर्टिसोल बढ़ता है, जिससे फैट जमा हो सकता है और मीठे, ज़्यादा कैलोरी वाले खाने की क्रेविंग बढ़ सकती है।
समय के साथ, ये बदलाव इंसुलिन रेजिस्टेंस और मेटाबोलिक सिंड्रोम, टाइप 2 डायबिटीज़ और फैटी लिवर की बीमारी के लंबे समय के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। चिंता आमतौर पर तुरंत होने वाली बीमारी की नहीं होती। यह महीनों और सालों में धीरे-धीरे रिस्क के बढ़ने की होती है।
आज शहरी बचपन एक दशक पहले से भी बहुत अलग दिखता है। खेलने की सुरक्षित जगहें कम हैं, पढ़ाई का शेड्यूल ज़्यादा है और मूवमेंट के बजाय सुविधा के लिए एंटरटेनमेंट डिज़ाइन किया गया है। फ़ूड डिलीवरी, पैकेज्ड स्नैक्स पर आधारित सेलिब्रेशन और डिजिटल मनोरंजन ने कैलोरी वाले खाने को आसान बना दिया है, जबकि फिजिकल एक्टिविटी के लिए अक्सर सोच-समझकर प्लानिंग करनी पड़ती है। डॉक्टर छोटे बच्चों में लाइफ़स्टाइल के ऐसे पैटर्न देख रहे हैं जो पहले बड़ों में कहीं ज़्यादा आम थे।
वज़न बढ़ना शायद ही कभी साफ तौर पर पता चलता है। व्यवहार और रूटीन में छोटे-मोटे बदलाव अक्सर पहले दिखते हैं :-
ये सिग्नल अक्सर वज़न में दिखने वाले बदलाव साफ़ होने से महीनों पहले दिखने लगते हैं।
स्ट्रिक्ट डाइटिंग से बच्चों को शायद ही कभी मदद मिलती है और इससे खाने को लेकर चिंता हो सकती है। लगातार सुधार आमतौर पर परिवार के रूटीन को बदलने से आता है, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो घर में नॉर्मल होता है। प्रैक्टिकल बदलाव जो लगातार मदद करते हैं, उनमें शामिल हैं:
बच्चे बड़ों की तुलना में ज़्यादा नोटिस करते हैं। फिजिकली फिट रहने में मुश्किल होना, स्पोर्ट्स से बचना, या दोस्तों द्वारा चिढ़ाए जाने से कॉन्फिडेंस पर चुपचाप असर पड़ सकता है। कुछ बच्चे उन एक्टिविटीज़ से दूर हो जाते हैं जिनका वे कभी मज़ा लेते थे, और इससे एक ऐसा साइकिल बन सकता है जिसमें इनएक्टिविटी और आराम से खाना एक-दूसरे को मज़बूत करते हैं।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें।
