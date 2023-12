Flu prevention in kids: फ्लू के सीजन में अपने बच्चों का यूं रखें ख्याल, बच्चे नहीं पड़ेगे बीमार

बच्चों को इंफ्लुएंजा या फ्लू और बीमारियों के मौसम में हेल्दी और सेफ रखने के लिए कुछ उपाय अपनाने चाहिए। यहां पढ़ें बच्चों में फ्लू के लक्षण और उनसे आराम पाने के लिए कुछ घरेलू उपायों के बारे में।

Tips to prevent flu in children: सर्दियों के मौसम में फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है और इसी वजह से सांसों से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। जहां सर्दियों में ठंड लगने से जुकाम, खांसी और ब्रोंकाइटिस जैसी समस्याएं होती हैं वहीं, बच्चों में सीजनल फ्लू का रिस्क भी बहुत अधिक होता है। इन दिनों कोविड संक्रमण के मामले भी बढ़ रहे हैं ऐसे में कमजोर इम्यूनिटी के कारण बच्चों में संक्रमण का भी रिस्क अधिक है। बच्चों को इंफ्लुएंजा या फ्लू और बीमारियों के मौसम में हेल्दी और सेफ रखने के लिए कुछ उपाय अपनाने चाहिए। यहां पढ़ें बच्चों में फ्लू के लक्षण और उनसे आराम पाने के लिए कुछ घरेलू उपायों के बारे में। (Home remedies to prevent flu in kids in hindi.)

बच्चे क्यों हो जाते हैं फ्लू जैसी समस्याओं का शिकार

कमजोर इम्यूनिटी के कारण ठंड के मौसम में बच्चों को कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। लंग्स को भी सर्दियों के मौसम में बहुत नुकसान होता है, इसीलिए,श्वसन मार्ग से जुड़ी समस्याएं सर्दियों में बढ़ जाती हैं। सर्दियों में किसी भी बीमारी या इंफेक्शन से पीड़ित होने पर बच्चों के लंग्स में सूजन होने लगती है। सिंकाइटियल वायरस के कारण यह समस्या बढ़ जाती है। जब कोई मरीज बच्चा छींकता या खांसता है तो वायरस उसके शरीर से निकलकर दूसरे बच्चे के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और इस तरह यह संक्रमण तेजी से फैलने लगता है।

बच्चों में फ्लू के लक्षण (Influenza symptoms in kids in hindi)

इंफ्लुएंजा वायरस की चपेट में आने के बाद बच्चों में इस तरह के लक्षण दिखायी दे सकते हैं-

बच्चों में फ्लू से बचाव के उपाय (How to prevent flu in kids in hindi)

अपने और बच्चे की साफ-सफाई का ध्यान रखें। बच्चे को बार-बार साबुन औऱ पानी से हाथ धोने के लिए कहें।

खांसते समय और छींकते हुए अपना मुंह और नाक कवर करें।

बच्चों को छूने या उनकी देखभाल करते समय मास्क पहनें और हाथों में ग्लव्ज पहनें।

अगर किसी बच्चे को संक्रमण हुआ हो तो उसे ठीक होने तक दूसरे लोगों से दूर रखें।

बच्चों की सभी वैक्सीन्स लगाएं। यह उन्हें सेफ रहने में मदद करेगा।

बच्चों को निमोनिया की वैक्सीन जरूर लगवाएं ।

जरूर लगवाएं । सोशल डिस्टेंसिंग (social distancing) जैसे नियमों का पालन करें।

बच्चों में किसी भी तरह के लक्षण दिखायी दें तो डॉक्टर से सम्पर्क जरूर करें।