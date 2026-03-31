अ, स, क और म अक्षर से शुरु होने वाले हिंदू बच्चों के सबसे लेटेस्ट और प्यारे नाम

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बच्चे के लिए सही और मिनिंगफुल नाम चुनना न सिर्फ एक मुश्किल काम है बल्कि इससे फैमिली वेल्यू और आकांक्षाओं का भी पता चलता है। जब भी घर में बच्चा जन्म लेता है तो नाम चुनने का सिलसिला पहले से ही शुरू हो जाता है। अच्छी बात यह है कि इससे फैमिली में रौनक बनी रहती है और रिश्तों में नजदीकियां भी आती हैं। चाहे शहर हो या गांव, हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि वो अपने बच्चे के लिए एक ऐसा नाम चुनें जो आज के समय के हिसाब से भी फिट बैठे और उसका गहरा मतलब भी हो। अ, स, क और म कुछ ऐसे कॉमन अक्षर हैं जिनके नाम अक्सर लोग गूगल पर ढूंढते हैं। आज हम आपको इन अक्षरों से शुरू होने वाले कुछ ऐसे क्लासिक्स नामों की लिस्ट देंगे जो आपको मीनिंगफुल और यूनिक होने के साथ साथ सदाबहार भी हैं।
बच्चे के लिए मीनिंगफुल नाम चुनना कई मायनों में जरूरी होता है। नाम का अर्थ जितना ज्यादा गहरा होगा बच्चे का व्यक्तित्व उतना ही निखर कर सामने आएगा। सही और गहरे अर्थ वाले नाम से बच्चे को भी मोटिवेशन मिलता है और उसे पता चलता है कि वह अपने आसपास के लोगों के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। और जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होकर टॉडलर या प्रीस्कूल का बच्चा बनता है, और दूसरे बच्चे उसका नाम पुकारते हैं तो इसका सकारात्मक असर बच्चे के आत्मविश्वास और स्वभाव पर भी प्रभाव पड़ता है।
|क्रम संख्या
|नाम
|अर्थ
|1
|अद्विक
|विशेष
|2
|अंशुल
|तेजस्वी
|3
|अयांश
|प्रकाश की पहली किरण
|4
|अन्वित
|जुड़ा हुआ
|5
|अद्वैत
|अनोखा
|6
|अनाय
|पवित्र
|7
|अव्यान
|पूर्ण
|8
|अरिंजय
|रक्षक
|9
|अवीक
|निडर
|10
|अक्षज
|हीरा
|क्रम संख्या
|नाम
|अर्थ
|1
|सात्विक
|शांत
|2
|सयांश
|भगवान का उपहार
|3
|समिहान
|दुआ
|4
|सर्वज्ञ
|ज्ञानी
|5
|सहज
|सरल
|6
|स्वस्तिक
|सौभाग्य
|7
|समर्थ
|योग्य
|8
|संवेग
|उत्साह
|9
|साकेत
|स्वर्ग
|10
|सक्षम
|शक्तिशाली
|क्रम संख्या
|नाम
|अर्थ
|1
|कियान
|ईश्वर का आर्शीवाद
|2
|कबीर
|वरिष्ठ
|3
|कौस्तुभ
|अनमोल
|4
|कार्तिकेय
|बहादुर
|5
|कुश
|प्रतिभाशाली
|6
|कवन
|कविता
|7
|कश्विन
|प्रकाश
|8
|कलश
|पवित्र पात्र
|9
|कण्व
|ऋषि का पुत्र
|10
|कुशाग्र
|बुद्धिमान
|क्रम संख्या
|नाम
|अर्थ
|1
|मयंक
|चांद
|2
|मीर
|नेता
|3
|मोहक
|मोहित करने वाला
|4
|मौलिक
|अनमोल
|5
|मेधंश
|कुशाग्र बुद्धि
|6
|मोहित
|मन मोह लेने वाला
|7
|मनन
|चिंतन
|8
|मिवांश
|भगवान शिव का अंश
|9
|मृदुल
|सौम्य
|10
|माधव
|कृष्ण
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा/एक्सपर्ट राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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