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अ, स, क और म अक्षर से शुरु होने वाले हिंदू बच्चों के सबसे लेटेस्ट और प्यारे नाम

आज के मॉर्डन समय में पेरेंट्स के लिए बच्चों के लिए सही और मीनिंगफुल नाम चुनना एक चुनौती बनता जा रहा है। आज हम आपके लिए अ, स, क और म अक्षर वाले कुछ प्यारे और लेटेस्ट नामों की लिस्ट लाए हैं।

अ, स, क और म अक्षर से शुरु होने वाले हिंदू बच्चों के सबसे लेटेस्ट और प्यारे नाम

Written by Rashmi Upadhyay |Published : March 31, 2026 12:13 PM IST

बच्चे के लिए सही और मिनिंगफुल नाम चुनना न सिर्फ एक मुश्किल काम है बल्कि इससे फैमिली वेल्यू और आकांक्षाओं का भी पता चलता है। जब भी घर में बच्चा जन्म लेता है तो नाम चुनने का सिलसिला पहले से ही शुरू हो जाता है। अच्छी बात यह है कि इससे फैमिली में रौनक बनी रहती है और रिश्तों में नजदीकियां भी आती हैं। चाहे शहर हो या गांव, हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि वो अपने बच्चे के ​लिए एक ऐसा नाम चुनें जो आज के समय के हिसाब से भी फिट बैठे और उसका गहरा मतलब भी हो। अ, स, क और म कुछ ऐसे कॉमन अक्षर हैं जिनके नाम अक्सर लोग गूगल पर ढूंढते हैं। आज हम आपको इन अक्षरों से शुरू होने वाले कुछ ऐसे क्लासिक्स नामों की लिस्ट देंगे जो आपको मीनिंगफुल और यूनिक होने के साथ साथ सदाबहार भी हैं।

क्यों जरूरी है बच्चे के लिए मीनिंगफुल नाम चुनना?

बच्चे के लिए मीनिंगफुल नाम चुनना कई मायनों में जरूरी होता है। नाम का अर्थ जितना ज्यादा गहरा होगा बच्चे का व्यक्तित्व उतना ही निखर कर सामने आएगा। सही और गहरे अर्थ वाले नाम से बच्चे को भी मोटिवेशन मिलता है और उसे पता चलता है कि वह अपने आसपास के लोगों के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। और जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होकर टॉडलर या प्रीस्कूल का बच्चा बनता है, और दूसरे बच्चे उसका नाम पुकारते हैं तो इसका सकारात्मक असर बच्चे के आत्मविश्वास और स्वभाव पर भी प्रभाव पड़ता है।

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अ अक्षर वाले हिंदू बच्चों के 10 यूनिक और मीनिंगफुल नामों की लिस्ट

क्रम संख्यानामअर्थ
1अद्विकविशेष
2अंशुलतेजस्वी
3अयांशप्रकाश की पहली किरण
4अन्वितजुड़ा हुआ
5अद्वैतअनोखा
6अनायपवित्र
7अव्यानपूर्ण
8अरिंजयरक्षक
9अवीकनिडर
10अक्षजहीरा

स अक्षर वाले हिंदू बच्चों के 10 यूनिक और मीनिंगफुल नामों की लिस्ट

क्रम संख्यानामअर्थ
1सात्विकशांत
2सयांशभगवान का उपहार
3समिहानदुआ
4सर्वज्ञज्ञानी
5सहजसरल
6स्वस्तिकसौभाग्य
7समर्थयोग्य
8संवेगउत्साह
9साकेतस्वर्ग
10सक्षमशक्तिशाली

क अक्षर वाले हिंदू बच्चों के 10 यूनिक और मीनिंगफुल नामों की लिस्ट

क्रम संख्यानामअर्थ
1कियानईश्वर का आर्शीवाद
2कबीरवरिष्ठ
3कौस्तुभअनमोल
4कार्तिकेयबहादुर
5कुशप्रतिभाशाली
6कवनकविता
7कश्विनप्रकाश
8कलशपवित्र पात्र
9कण्वऋषि का पुत्र
10कुशाग्रबुद्धिमान

म अक्षर वाले हिंदू बच्चों के 10 यूनिक और मीनिंगफुल नामों की लिस्ट

क्रम संख्यानामअर्थ
1मयंकचांद
2मीरनेता
3मोहकमोहित करने वाला
4मौलिकअनमोल
5मेधंशकुशाग्र बुद्धि
6मोहितमन मोह लेने वाला
7मननचिंतन
8मिवांशभगवान शिव का अंश
9मृदुलसौम्य
10माधवकृष्ण

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा/एक्सपर्ट राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

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रश्मि उपाध्याय

रश्मि उपाध्‍याय साल 2014 से मीडिया क्षेत्र से जुड़ी हैं और TheHealthSite.Com में बतौर एडिटर काम कर रही हैं। इन्‍हें ... Read More