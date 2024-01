जानें बच्चों के कमरे में क्यों नहीं रखना चाहिए रूम हीटर? हो सकते हैं ये गम्भीर नुकसान

बच्चों के लिए हीटर और ब्लोअर की हवा नुकसानदायक भी साबित हो सकती है। आइए जानें कैसे।

Is it healthy to use room heater for baby: कड़ाके की ठंड से खुद को बचाने के लिए लोग जहां ऊनी स्वेटर, जैकेट और अन्य गर्म कपड़ों की मदद लेते हैं, वहीं, कमरे का तापमान ठीक रखने के लिए रूम हीटर का भी इस्तेमाल किया जाता है। सर्दियों का मौसम बच्चों और शिशुओं के लिए अधिक चुनौतिभरा और हानिकारक हो सकता है क्योंकि उन्हें बड़ों की तुलना में ठंड अधिक लगती है और कमजोर इम्यूनिटी के कारण बच्चे जल्दी से बीमार भी पड़ सकते हैं। ऐसे में बच्चों को ठंड से बचाने के लिए मां-बाप उनके कमरे में भी हीटर लगाते हैं और उन्हें इस तरह से सर्दियों में हेल्दी रखने में मदद करते हैं। लेकिन, बच्चों के लिए हीटर और ब्लोअर की हवा नुकसानदायक भी साबित हो सकती है। आइए जानें कैसे।

छोटे बच्चों के लिए हीटर की हवा कितनी नुकसानदायक? (Health Hazards of using room heater for baby)

सर्दियों में बच्चों को ठंड से बचाने और गर्माहट देने के लिए अगर आप रूम हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। हीटर की गर्म हवा से बच्चों की कोमल स्किन को नुकसान हो सकता है। इसी तरह बच्चे को सांस लेने से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं।

कमरे में हीटर लगाने से कमरा बहुत ही तेजी से गर्म हो जाता है और अगर आप बच्चे के कमरे में हीटर लगाकर उसे सुला रहे हैं तो हो सकता है कि रात में उससे बच्चे को बहुत अधिक गर्मी लग सकती है। इस अतिरिक्त हीट से उसका दम घुट सकता है और स्किन को बहुत अधिक नुकसान हो सकता है।

बच्चों के कमरे में हीटर लगाने से पहले करें ये काम? (Precautions before using heater in kid's room)

सुलाने से पहले ही चला दें हीटर

बच्चे को सुलाने से पहले ही हीटर लगा दें ताकि कमरा पहले से गर्म रहे। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा लगा दें और हीटर बंद कर दें। इस तरह बच्चे का कमरा देर तक गर्म रहेगा और हीटर की अतिरिक्त गर्मी से उसे नुकसान भी नहीं पहुंचेगा।

अतिरिक्त गर्मी से हो सकता है नुकसान

रूम हीटर और ब्लोअर से निकलनेवाली गर्मी कमरे की हवा में ड्राईनेस बढ़ा देती है इससे बच्चे की नाक अंदर से सूखने लगती है और कई बार बच्चे की नाक से खून बहने की समस्या होने लगती है।

बहुत देर तक ना चलाएं हीटर

कमरे को बहुत अधिक गर्म करने के लिए कुछ लोग देर तक हीटर चलाकर रखते हैं। ऐसा ना करें, रूम हीटर को कुछ देर तक ही ऑन रखें ताकि कमरे का तापमान आरामदायक रहे और बच्चे को आसानी से नींद आ सके।

बच्चे को रूम हीटर से रखें दूर

अगर बहुत छोटे बच्चे या शिशु के कमरे में हीटर लगा रहे हैं तो बच्चे को कभी अकेला रूम में ना छोड़ें।