मानसून में इन 5 कारणों से बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं बच्चे, जरूरी बचाव भी जान लें

Kids health in rainy season: बारिश के मौसम में बच्चों को कई बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है, जिसके पीछे कई अलग-अलग कारण होते हैं। इस लेख में जानें बारिश में ज्यादा बच्चे ही क्यों बीमार पड़ते हैं और उन्हें बीमार पड़ने से कैसे बचाएं।

How to prevent kids getting sick: मानसून की बारिश हर किसी को अच्छी लगती है, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी का मन बारिश में नहाने का होता है। लेकिन यह बात भी सच है कि मानसून की बारिश में भीगना कई बार महंगा पड़ जाता है, क्योंकि इसके बाद सर्दी, जुकाम, एलर्जी और अन्य कई तरह के संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए बड़े तो इस बात को समझ कर खुद को बारिश से बचा लेते हैं, लेकिन बच्चों को बारिश में नहाने से रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जो काफी परेशान कर देने वाली स्थिति हो सकती है। लेकिन यह भी सच है कि बारिश में नहाने से बच्चे बीमार पड़ जाते हैं और इसके पीछे कई अलग-अलग कारण हो सकते हैं। हालांकि, अगर आप इन कारणों को जान लेते हैं, तो बारिश में भीगने पर बच्चों के बीमार पड़ने के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इस लेख में हम आपको ऐसे ही कुछ चीजों के बारे में बताने वाले हैं, जिन कारणों से बारिश में भीगने के बाद बच्चे बीमार पड़ जाते हैं।

1. कमजोर इम्यूनिटी

बारिश में भीगने के कारण संक्रमण, एलर्जी या फिर अन्य कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स होने का खतरा सबसे ज्यादा बच्चों को ही रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है और एलर्जन, बैक्टीरिया या वायरस आदि से उनके शरीर का सामान्य रूप से बचाव नहीं कर पाती है। अगर बच्चे का बारिश में नहाने का मन है, तो उसकी इम्यूनिटी का ध्यान जरूर रखें।

2. सावधानी न बरतना

दरअसल बारिश में भीगने से कभी बीमार नहीं पड़ते बल्कि उसके पीछे कुछ अन्य कारण हो सकते हैं। जैसे गर्मी के मौसम से निकलकर अचानक से बारिश में भीग जाना। उदाहरण के लिए यदि आप अंदर बैठे हुए हैं और गर्मी के कारण पसीना आया हुआ है। अचानक से बारिश में भीगने से शरीर के तापमान पर असर पड़ता है और बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है।

3. गीले कपड़े पहने रखना

बहुत ही कम लोग जानते हैं कि बारिश में भीगने से ज्यादा बारिश के बाद गीले कपड़े पहन कर रखा खतरनाक होता है। खासतौर पर बच्चे बारिश में भीगने के बाद भी गीले कपड़े पहन कर रखते हैं, जिससे उन्हें ठंड लगने लगती है और वे बीमार पड़ जाते हैं। साथ ही लंबे समय तक गीले कपड़े पहन कर रखने से स्किन से जुड़ी अन्य बीमारियां होने का खतरा भी बढ़ जाता है।

इन बातों का रखें ध्यान

बच्चों की सेहत से जुड़ी निम्न बातों का ध्यान रख कर उसे बारिश में भीगने के बाद भी बीमार पड़ने से बचाया जा सकता है -

हाथ, पैर और मुंह धोने की आदत डालें

पानी व जूस आदि पिलाकर बॉडी को हाइड्रेट रखें

पोषक तत्वों से भरपूर खाना खिलाएं

डाइट में फल व सब्जियां शामिल करें

बारिश में नहाने के बाद तुरंत कपड़े बदल दें

पसीने या गर्मी से एक दम बारिश में न भीगने दें

