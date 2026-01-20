Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
Health Benefits Of Ghee For Babies: भारतीय रसोई में घी एक खास स्थान रखता है। घी में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाकर शरीर को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लड़ने की क्षमता देते हैं। यही कारण है बुजुर्ग बच्चों को घी खिलाने की सलाह देते हैं। डाइटिशियन प्रांजल कुमत के अनुसार, 6 महीने के बाद बच्चों के खाने में घी को शामिल करने से हड्डियां, दांतों को मजबूती (Baccho ko Ghee Khilane ke Fayde) मिलती है। घी कैलोरी का अच्छा सोर्स है, जो बढ़ते बच्चों को एनर्जी देता है।
|S. NO
|बच्चे की उम्र
|घी की मात्रा
|1
|1 - 3 वर्ष
|1/2 छोटा चम्मच
|2
|4- 8 वर्ष
|1 छोटा चम्मच
|3
|9- 14 वर्ष
|1 चम्मच
एक्सपर्ट के मुताबिक, घी को ज्यादा गरम करके या बार-बार तलने में इस्तेमाल न करें।
हेल्थ एक्सपर्ट सलाह देती हैं कि बच्चों को जब ठोस आहार खिलाना शुरू करते हैं, तभी से उनकी हाइट में घी को शामिल किया जा सकता है। शुरुआत में बच्चों को आधा चम्मच घी देना चाहिए। बाद में बच्चों के खाने में घी की मात्रा को 1 चम्मच तक किया जा सकता है। ध्यान रहे कि आपके परिवार में किसी को घी से एलर्जी है तो बच्चों को इसे देने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information