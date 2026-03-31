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Hanuman ji se Prerit Baccho ke Name: सनातन धर्म में संकटमोचन बजरंगबली की जयंती बेहद खास मानी जाती है। इस साल वीर हनुमान की जयंती 2 अप्रैल (Hanuman Jayanti 2026 Kab hai) को मनाई जाने वाली है। शास्त्र में वीर हनुमान को श्रीराम का परम भक्त और अष्ट सिद्धियों का दाता भी माना गया है। हिंदू पौराणिक कथाओं में अपनी शक्ति, भक्ति और वीरता के लिए जाने वाले वीर हनुमान न सिर्फ भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, बल्कि ऐसा कहा जाता है कि हनुमान से प्रेरित होकर बच्चों का नाम रखा जाए, तो उसके जीवन का मार्ग बदल जाता है। हनुमान जयंती के खास मौके पर हम आपको बताने जा रहे हैं वीर हनुमान से प्रेरित 100 से ज्यादा बच्चों (Hanuman ji se Prerit 100 Baccho ke Name) के नाम और उनके अर्थ के बारे में।
|S. NO
|वीर हनुमान से प्रेरित बच्चों के नाम
|नाम की प्रेरणा
|हनुमान के नामों का अर्थ
|1.
|बजरंग
|बल
|वज्र के समान मजबूत शरीर और अटूट इच्छाशक्ति वाला वाले व्यक्ति को बजरंग कहा जाता है। वीर हनुमान का दूसरा नाम बजरंगबलि भी है।
|2.
|महावीर
|साहस
|महावीर नाम का अर्थ होता है बहादुर और निडर। मान्यता है कि महावीर नाम के लोग दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं।
|3.
|कपिश
|नेतृत्व
|वानरों के स्वामी, जो नेतृत्व क्षमता और बुद्धिमत्ता से दूसरों का मार्गदर्शन करता है, उसे कपिश कहा जाता है।
|4.
|जयवीर
|विजय
|जो हर संघर्ष में जीत हासिल करता है उसे जयवीर कहा जाता है।
|5.
|प्रभंजन
|तेज ऊर्जा
|तेज गति से हर परेशानी को समझने और दूर करने वाले व्यक्ति को प्रभंजन कहा जाता है।
|6.
|वज्रांग
|दृढ़ता
|जो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में मानसिक और शारीरिक तौर पर न टूटे उसे वज्रांग कहा जाता है।
|7.
|निर्भय
|निडरता
|किसी भी परिस्थिति में नहीं डरने वाले और आत्वविश्वास के साथ आगे बढ़ने वाला व्यक्ति निर्भय कहलता है।
|8.
|तेजस्वी
|तेज
|अपनी बुद्धि से दूसरों के प्रेरित करने वाले तेजस्वी कहा जाता है। यह नाम हिंदू धर्म में काफी मॉर्डन और यूनिक है।
|9.
|गुणवीर
|गुणों से भरा
|हर तरह के गुण से भरपूर बच्चे को गुणवीर कहकर पुकारा जाता है।
|10.
|भविष्य
|भविष्य जानने वाला
|जिस व्यक्ति को पहले से अपने भविष्य के बारे में पता होता है और उसी को ध्यान में रखकर वो काम करता है।
|11.
|रक्षित
|सुरक्षा
|जो दूसरों की रक्षा करता है और मार्गदर्शन में सहायक हो।
|12.
|धैर्यवीर
|धैर्य
|नाम से स्पष्ट है, जो व्यक्ति हमेशा धैर्य से काम लेता हो।
|13.
|कपिराज
|नेतृत्व
|दूसरों के नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को कपिराज कहते हैं।
|14.
|रामभक्त
|भक्ति
|भगवान राम का परम भक्त होने के कारण हनुमान को रामभक्त भी कहा जाता है। यह नाम राम से
|15.
|उत्कर्ष
|प्रगति
|जो व्यक्ति लगातार आगे बढ़ता रहता है और ऊंचाइयों को छूता है।
|16.
|ओजस्वी
|प्राकृतिक ऊर्जा
|दूसरों की रक्षा करने वाले को ओजस्वी कहा जाता है।
|17.
|गदाधर
|शक्ति
|जो शक्ति और न्याय का प्रतीक बनकर दूसरों की रक्षा करे।
|18.
|शौर्य
|वीरता
|अपनी बहादुरी और साहस से हर परेशानी को दूर करने वाला शख्स।
|19.
|संजीव
|जीवन की प्ररेणा
|जो दूसरों के जीवन में नई ऊर्जा और आशा भरता है, उसे संजीव नाम देना उचित रहेगा।
|20.
|हनुमंत
|बुद्धि
|भगवान बजरंग बलि को हनुमंत भी कहा जाता है। इस नाम का अर्थ होता है वो व्यक्ति जो बुद्धि से बलशाली हो।
|21.
|रणवीर
|युद्ध
|जो संघर्ष के समय भी साहस नहीं खोता और डटकर सामना करता है, उसे रणवीर नाम दिया जाता है।
|22.
|विक्रम
|पराक्रम
|जो अपने पराक्रम और कार्यों से समाज में सम्मान प्राप्त करता है।
|23.
|प्रबल
|शक्ति
|जो मजबूत इच्छाशक्ति और आत्मबल से भरपूर हो।
|24.
|यश
|सम्मान प्राप्त करने वाला
|जो अपने कर्मों से प्रसिद्धि और सम्मान प्राप्त करता है।
|25.
|वीरहनु
|वीरता
|हनुमान जैसा साहसी और निडर व्यक्तित्व रखने वाला बच्चा वीरहनु कहलाता है।
|S.NO
|बेटियों के लिए नाम
|प्रेरणा
|नाम का अर्थ
|1.
|लावण्या
|सौंदर्य
|जो लड़की आकर्षण और सौंदर्य का प्रतीक हो।
|2.
|तनिष्का
|बहुमूल्य
|वो लड़की जो बेशकीमती हो, अपने व्यवहार और सादगी से दूसरों को प्रेरित करती हो।
|3.
|राम्या
|भक्ति
|भगवान के प्रति प्रेम रखने वाली और धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई हो।
|4.
|समृद्धि
|उन्नति
|जो अपने आसपास के लोगों के जीवन में उन्नति लेकर आए।
|5.
|वर्चस्वी
|प्रभावित करने वाली
|वो स्त्री जो अपने कुशल व्यवहार से दूसरों को प्रभावित करने का कौशल रखती हो।
|6.
|आद्या
|शुरुआत
|जो नई शुरुआत और ऊर्जा का प्रतीक हो।
|7.
|धैर्या
|संयम रखने वाली
|जो हर परिस्थिति में संयम बनाए रखे।
|8.
|बलिका
|अंदर से मजबूत
|जो अंदर से मजबूत हो और हर कठिन परिस्थिति में खुद को संभाल सके।
|9.
|शौर्या
|पराक्रम
|जो साहस और आत्मबल से हर चुनौती का सामना करे।
तो बताइए आप अपने बच्चे को कौन सा नाम देना पसंद करेंगे?
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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