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Hanuman Jayanti 2026: वीर हनुमान से प्रेरित बच्चों के लिए 30+ नाम और उनके अर्थ

Baby boy name Inspried from Lord Hanuman: 2 अप्रैल को हनुमान जयंती का त्योहार मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर हम आपको बताने जा रहे हैं वीर हनुमान से प्रेरित बच्चों के नाम और उनके अर्थ के बारे में।

Hanuman Jayanti 2026: वीर हनुमान से प्रेरित बच्चों के लिए 30+ नाम और उनके अर्थ
भगवान हनुमान अपनी शक्ति, भक्ति और भगवान राम के प्रति अटूट निष्ठा के लिए जाने जाते हैं।

Written by Ashu Kumar Das |Published : March 31, 2026 8:20 AM IST

Hanuman ji se Prerit Baccho ke Name: सनातन धर्म में संकटमोचन बजरंगबली की जयंती बेहद खास मानी जाती है। इस साल वीर हनुमान की जयंती 2 अप्रैल (Hanuman Jayanti 2026 Kab hai) को मनाई जाने वाली है। शास्त्र में वीर हनुमान को श्रीराम का परम भक्त और अष्ट सिद्धियों का दाता भी माना गया है। हिंदू पौराणिक कथाओं में अपनी शक्ति, भक्ति और वीरता के लिए जाने वाले वीर हनुमान न सिर्फ भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, बल्कि ऐसा कहा जाता है कि हनुमान से प्रेरित होकर बच्चों का नाम रखा जाए, तो उसके जीवन का मार्ग बदल जाता है। हनुमान जयंती के खास मौके पर हम आपको बताने जा रहे हैं वीर हनुमान से प्रेरित 100 से ज्यादा बच्चों (Hanuman ji se Prerit 100 Baccho ke Name) के नाम और उनके अर्थ के बारे में।

हनुमान जी से प्रेरित बेटों के नाम और उनके अर्थ

S. NOवीर हनुमान से प्रेरित बच्चों के नामनाम की प्रेरणाहनुमान के नामों का अर्थ
1.बजरंगबलवज्र के समान मजबूत शरीर और अटूट इच्छाशक्ति वाला वाले व्यक्ति को बजरंग कहा जाता है। वीर हनुमान का दूसरा नाम बजरंगबलि भी है।
2.महावीरसाहसमहावीर नाम का अर्थ होता है बहादुर और निडर। मान्यता है कि महावीर नाम के लोग दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं।
3.कपिशनेतृत्ववानरों के स्वामी, जो नेतृत्व क्षमता और बुद्धिमत्ता से दूसरों का मार्गदर्शन करता है, उसे कपिश कहा जाता है।
4.जयवीरविजयजो हर संघर्ष में जीत हासिल करता है उसे जयवीर कहा जाता है।
5.प्रभंजनतेज ऊर्जातेज गति से हर परेशानी को समझने और दूर करने वाले व्यक्ति को प्रभंजन कहा जाता है।
6.वज्रांगदृढ़ताजो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में मानसिक और शारीरिक तौर पर न टूटे उसे वज्रांग कहा जाता है।
7.निर्भयनिडरताकिसी भी परिस्थिति में नहीं डरने वाले और आत्वविश्वास के साथ आगे बढ़ने वाला व्यक्ति निर्भय कहलता है।
8.तेजस्वीतेजअपनी बुद्धि से दूसरों के प्रेरित करने वाले तेजस्वी कहा जाता है। यह नाम हिंदू धर्म में काफी मॉर्डन और यूनिक है।
9.गुणवीरगुणों से भराहर तरह के गुण से भरपूर बच्चे को गुणवीर कहकर पुकारा जाता है।
10.भविष्यभविष्य जानने वालाजिस व्यक्ति को पहले से अपने भविष्य के बारे में पता होता है और उसी को ध्यान में रखकर वो काम करता है।
11.रक्षितसुरक्षाजो दूसरों की रक्षा करता है और मार्गदर्शन में सहायक हो।
12.धैर्यवीरधैर्यनाम से स्पष्ट है, जो व्यक्ति हमेशा धैर्य से काम लेता हो।
13.कपिराजनेतृत्वदूसरों के नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को कपिराज कहते हैं।
14.रामभक्तभक्तिभगवान राम का परम भक्त होने के कारण हनुमान को रामभक्त भी कहा जाता है। यह नाम राम से
15.उत्कर्षप्रगतिजो व्यक्ति लगातार आगे बढ़ता रहता है और ऊंचाइयों को छूता है।
16.ओजस्वीप्राकृतिक ऊर्जादूसरों की रक्षा करने वाले को ओजस्वी कहा जाता है।
17.गदाधरशक्तिजो शक्ति और न्याय का प्रतीक बनकर दूसरों की रक्षा करे।
18.शौर्यवीरताअपनी बहादुरी और साहस से हर परेशानी को दूर करने वाला शख्स।
19.संजीवजीवन की प्ररेणाजो दूसरों के जीवन में नई ऊर्जा और आशा भरता है, उसे संजीव नाम देना उचित रहेगा।
20.हनुमंतबुद्धिभगवान बजरंग बलि को हनुमंत भी कहा जाता है। इस नाम का अर्थ होता है वो व्यक्ति जो बुद्धि से बलशाली हो।
21.रणवीरयुद्धजो संघर्ष के समय भी साहस नहीं खोता और डटकर सामना करता है, उसे रणवीर नाम दिया जाता है।
22.विक्रमपराक्रमजो अपने पराक्रम और कार्यों से समाज में सम्मान प्राप्त करता है।
23.प्रबलशक्तिजो मजबूत इच्छाशक्ति और आत्मबल से भरपूर हो।
24.यशसम्मान प्राप्त करने वालाजो अपने कर्मों से प्रसिद्धि और सम्मान प्राप्त करता है।
25.वीरहनुवीरताहनुमान जैसा साहसी और निडर व्यक्तित्व रखने वाला बच्चा वीरहनु कहलाता है।

हनुमान जी के नाम से प्रेरित बेटियों के नाम और उसके अर्थ

S.NOबेटियों के लिए नामप्रेरणा नाम का अर्थ
1.लावण्यासौंदर्यजो लड़की आकर्षण और सौंदर्य का प्रतीक हो।
2.तनिष्काबहुमूल्यवो लड़की जो बेशकीमती हो, अपने व्यवहार और सादगी से दूसरों को प्रेरित करती हो।
3.राम्याभक्तिभगवान के प्रति प्रेम रखने वाली और धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई हो।
4.समृद्धिउन्नतिजो अपने आसपास के लोगों के जीवन में उन्नति लेकर आए।
5.वर्चस्वीप्रभावित करने वालीवो स्त्री जो अपने कुशल व्यवहार से दूसरों को प्रभावित करने का कौशल रखती हो।
6.आद्याशुरुआतजो नई शुरुआत और ऊर्जा का प्रतीक हो।
7.धैर्यासंयम रखने वालीजो हर परिस्थिति में संयम बनाए रखे।
8.बलिकाअंदर से मजबूतजो अंदर से मजबूत हो और हर कठिन परिस्थिति में खुद को संभाल सके।
9.शौर्यापराक्रमजो साहस और आत्मबल से हर चुनौती का सामना करे।

तो बताइए आप अपने बच्चे को कौन सा नाम देना पसंद करेंगे?

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अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

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About the Author

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए ... Read More