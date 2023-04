गर्मियों में बच्चों के सिर में बढ़ सकती है खुजली और फोड़े-फुंसियों की समस्या,नन्हे-मुन्नों की हेयर केयर में काम आ सकती हैं ये टिप्स

बच्चों के सिर की साफ-सफाई ठीक तरीके से ना करने से उनके सिर में खुजली, इरिटेशन, फुंसी-फोड़े आदि समस्याएं भी हो सकती हैं। (Hair Care Tips For Kids)

Hair Care Tips For Kids: बड़ों की तरह बच्चों के बालों की भी देखभाल सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। विशेषकर अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है तो खेलते-कूदते समय बालों में धूल-मिट्टी फंसने के चांस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। इसी तरह बच्चे जब एक-दूसरे के साथ रहते हैं तो एक के सिर से दूसरे के सिर में जुएं भी फैल सकती हैं। वहीं, बहुत देर बाहर रहने से बच्चों के बाल और स्कैल्प पर प्रदूषण का भी असर पड़ सकता है। इन सबसे बच्चों के सिर में खुजली, इरिटेशन, फुंसी-फोड़े आदि समस्याएं भी हो सकती हैं। ऐसे में बच्चों के सिर की साफ-सफाई और उनके बालों की ठीक तरीके से देखभाल ना करने से उनकी परेशानी बहुत अधिक बढ़ सकती है। बच्चों को इन समस्याओं से बचाने के लिए क्या करना चाहिए और क्या है बच्चों के बालों की देखभाल का सही तरीका, पढ़ें यहां। (Hair Care Tips For Kids In Hindi)

शैम्पू करने से जुड़ी ये बातें जानना है ज़रूरी

बालों को क्लीन और हेल्दी रखने के लिए उन्हें शैम्पू और पानी से साफ करना सबसे बेसिक और सबसे अहम स्टेप है। लेकिन, बच्चों के बालों की सफाई करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे बच्चों के बालों की सफाई (washing a child's hair) सही तरीके से करनी चाहिए। इससे बालों की ग्रोथ भी बढ़ेगी। एक्सपर्ट्स के अनुसार,

सप्ताह में कम से कम 2 बार बच्चों के बालों को शैम्पू करना चाहिए।

चूंकि बच्चों के स्कैल्प की स्किन और बाल बड़ों की तुलना में अधिक सौम्य होते हैं इसीलिए, बच्चों के लिए ऐसा शैम्पू चुनें जिसका पीएच ( pH) लेवल 4.5 से 5.5 हो।

बच्चों के लिए अलग-अलग प्रकार के शैम्पू और हेयर कंडीशनर का इस्तेमाल करें।

ऐसे शैम्पू का चयन करें जिसमें सोडियम साइट्रेट हो।

हो सके तो बच्चों के लिए हर्बल या होममेड शैम्पू का इस्तेमाल करें।

शैम्पू करने के बाद ना करें ये गलतियां

बच्चों के सिर को कभी भी तौलिए से रगड़-रगड़कर ना सुखाएं। इससे बाल बिखरे-बिखरे और कमजोर हो सकते हैं। नतीजतन बाल टूटकर गिर सकते हैं। बल्कि, हल्के हाथों से बालों पर तौलिए से थपथपाएं और बालों को नेचुरली सूखने दें।

गीले बालों को कंघी करने के लिए बड़े दांत वाले कंघे का इस्तेमाल करें। इससे बालों को सुलझाना आसान होगा और बाल कंघी में फंसेंगे नहीं।

को कंघी करने के लिए बड़े दांत वाले कंघे का इस्तेमाल करें। इससे बालों को सुलझाना आसान होगा और बाल कंघी में फंसेंगे नहीं। बच्चों के बालों पर हेयर ड्रायर (hairdryer) का प्रयोग ना करें। गीले बालों पर ब्लो ड्रायर या हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करने से बालों का टेक्स्चर बिगड़ सकता है और वे बहुत अधिक ड्राई बन सकते हैं।

लड़कियों के लम्बे बालों की चोटी बनाने से पहले उन्हें अच्छी तरह सूखने दें। गीले बालों को बांधने से वे उलझ सकते हैं और बालों से दुर्गंध भी आ सकती है।

ऐसे करें तेल मालिश (Tips for Oiling child's hair)

जैसा कि पोषण और अच्छी हेयर ग्रोथ के लिए बालों में तेल से मालिश एक अच्छा तरीका साबित हो सकता है। इसी तरह सिर की त्वचा में रक्त का संचार बेहतर रखने के लिए भी सिर की तेल मालिश महत्वपूर्ण है। बच्चों के बालों और सिर की मसाज करने के लिए हमेशा नेचुरल हेयर ऑयल का इस्तेमाल करें। इसके लिए ऑलिव ऑयल (olive) या नारियल के तेल (coconut oil) का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचुरल और विटामिन ई से भरपूर होने के कारण तेलों की ये वेरायटीज बच्चों के बालों के लिए परफेक्ट साबित हो सकती हैं। साथ ही ऑलिव ऑयल और नारियल का तेल धूप से होने वाले डैमेज से भी बालों को सुरक्षित रखती हैं। इसका अर्थ है कि तेल बालों के लिए सनस्क्रीन का काम करता है और धूप की वजह से होने वाली ड्राई हेयर और बालों की रंगत बदलने जैसी समस्याओं से भी बालों को बचा सकता है।

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं। हेल्थसाइट हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है। इन उपायों पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें।)

