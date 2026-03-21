Add The Health Site as a
Preferred Source Add The Health Site as a Preferred Source

Select Language

सिर्फ जंक फूड्स ही नहीं बल्कि उनकी ये 4 आदतें उन्हें बना रही बीमार, पेरेंट्स भी कर रहे इग्नोर

Bad Habits of Children: छोटे बच्चों के लिए अक्सर कहा जाता है कि उन्हें जंक फूड्स से दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये उन्हें बीमार बना देती हैं। लेकिन जंक फूड्स के अलावा कुछ ऐसी आदतें भी हैं, जो उन्हें बीमार बनाती हैं।

सिर्फ जंक फूड्स ही नहीं बल्कि उनकी ये 4 आदतें उन्हें बना रही बीमार, पेरेंट्स भी कर रहे इग्नोर

Written by Mukesh Sharma |Published : March 21, 2026 4:33 PM IST

Bachon ki Bimar Karne Wali Aadaten: बच्चे की सेहत पर थोड़ा भी नकारात्मक असर देखते ही आप जंक फूड को कटघरे में खड़ा कर देते हैं और दोषी करार भी दे देते हैं। हालांकि, इस बात में कोई शक भी नहीं है कि जंक फूड आज सेहत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि कई बार बच्चों की रोजमर्रा की छोटी-छोटी आदतें भी उनकी सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं, जिस पर अक्सर आप और हम ध्यान नहीं देते हैं। हैरानी की बात तो यह भी है कि अधिकतर पेरेंट्स का कभी इस समस्या पर ध्यान जाता ही नहीं, जब तक की डॉक्टर अगाह न करें। ऐसे में अगर समय रहते आपके भी यही गलती की और इन आदतों पर ध्यान न दिया दिया, तो यही आगे चलकर बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं, ऐसी 4 आदतों के बारे में जो आज बच्चों को बीमार बना रही हैं।

उनका स्क्रीन टाइम

टीवी व मनोरंजन के लिए देखते हैं तो मोबाइल और टैबलेट का उपयोग करने पर अक्सर वह इसकी वजह गिना देते हैं और कहते हैं कि वह पढ़ाई कर रहे हैं या कोई और जरूरी काम। लेकिन इसका अधिक उपयोग बच्चों की आंखों, दिमाग और नींद पर बुरा असर डालता है। वहीं लंबे समय तक स्क्रीन का अधिक उपयोग बच्चों में चिड़चिड़ापन, ध्यान की कमी और नींद की समस्या बढ़ता है। ऐसे में जंक फूड के साथ ही आप उनके स्क्रीन टाइम को भी सीमित करें।

पर्याप्त नींद न लेना

नींद न आने के कारण भी कई समस्याएं हो सकती हैं। आजकल बच्चे स्पेस चाहते हैं और अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं। इस स्पेस टाइम में कई बच्चे देर रात तक भी जागते हैं, जिससे उनकी नींद सही से पूरी नहीं हो पाती। अध्ययन बताते हैं कि कम नींद लेने से बच्चों की इम्युनिटी कमजोर होने लगती है, जिससे वे जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। साथ ही, इसका सबसे गहरा असर उनकी ग्रोथ और पढ़ाई पर पड़ता है। इसलिए आप सुनिश्चित करें कि बच्चे नियमित और पर्याप्त नींद लें।

Also Read

More News

फिजिकल एक्टिविटी नहीं हैं

आज बच्चे स्किन के ज्यादा करीब हैं। ऐसे में वह खेल-कूद और शारीरिक गतिविधियां न के बराबर कर रहे हैं, जिससे बच्चों की सेहत पर खतरनाक असर हो रहा है। असल में जब बच्चे दिनभर बैठे रहते हैं, तो उनका वजन बढ़ने लगता है और वे सुस्त हो जाते हैं। यह आदत आगे चलकर मोटापे को बढ़ाती है और अन्य बीमारियों का कारण बनकर उभरती है। इसलिए रोजाना कम से कम एक घंटा उसके साथ आउटडोर गेम खेले या वॉक पर जाएं।

पानी कम पीने की आदत

कई बच्चे अपनी मौज-मस्ती में इतना खोए रहते हैं कि दिनभर पानी का सेवन न के बराबर करते हैं। इससे उनकी सेहत पर नकारात्मक असर होता है। वहीं पानी की कमी से डिहाइड्रेशन, थकान और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में पेरेंट्स को बच्चों को समय-समय पर पानी पीने की आदत डालनी चाहिए, ताकि वह इस समस्या की चपेट में न आएं।

Add The HealthSite as a Preferred Source Add The Health Site as a Preferred Source

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

मुकेश शर्मा

मुकेश शर्मा दिल्ली यूनिर्विसिटी से जर्नलिज्म डिग्री होल्डर हैं और पिछले 8 साल से Health Journalism से जुड़े हुए ... Read More