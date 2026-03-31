Good Friday special: बच्चों के लिए 20+ यूनिक और स्टाइलिश नाम, मतलब भी है बेहद खास

गुड फ्राइडे के माैके पर आप अपने बच्चे के लिए ऐसा नाम चुन सकते हैं, जो यूनिक और मॉर्डन हो और इनका मतलब भी काफी अच्छा हो। ऐसे नाम जो शांत और महान व्यक्तित्व को दर्शाते हैं।

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Baby Names in Hindi: हर पेरेंट्स अपने बच्चे का यूनिक, स्टाइलिश और मॉर्डन नाम रखना चाहते हैं। पेरेंट्स को बच्चे का नाम ढूंढने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। पेरेंट्स ऐसा नाम रखना चाहते हैं, जो सुनने और बोलने में अच्छा हो, साथ ही उस नाम का मतलब भी खास होना चाहिए। अगर आपके घर में इस Good Friday (3 अप्रैल, 2026) के मौके पर बच्चे का जन्म होता है, तो आप कुछ ऐसे नाम रख सकते हैं जो ईश्वर से जुड़े हो या जिन पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। ऐसा नाम रखने के लिए आपको काफी सर्च करना पड़ सकता है और इसमें आपका समय खराब हो सकता है। इसलिए आपकी चिंता दूर करने के लिए हम आपके लिए कुछ ऐसे नाम लेकर आए हैं, जो बेहद यूनिक हैं और उनका मतलब भी बेहद खास है।

बच्चों के लिए 20 क्रिश्चियन नाम

अगर आप बच्चों के लिए मॉर्डन और यूनिक नाम ढूढ रहे हैं, तो नीचे दी गई नाम की लिस्ट से कोई अच्छा नाम चुन सकते हैं -

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क्रिश्चियन लड़कों के नाम

संख्या नाम मतलब 1. एरन (Aaron meaning in hindi) एरन नाम का मतलब एक ऐसे लड़के से है, जिसका महान व्यक्तित्व होता है। 2. एबेल (Abel meaning in hindi) एबेल नाम का मतलब है ईश्वर द्वारा दिया गया जीवन। इस नाम के लड़के को पवित्र और सरल आत्मा वाला व्यक्ति माना जाता है। 3. कालेब (Caleb meaning in hindi) कालेब नाम का मतलब वफादार या समर्पित है। 4. डेनियल (Daniel meaning in hindi) इस नाम का मतलब एक ऐसे व्यक्ति से है जो विश्वास और ईमानदारी से जीवन जीता है। 5. डेविड (David meaning in hindi) डेविड नाम का मतलब प्रिय या प्यारा से है। 6. एलिजाह (Elijah meaning in hindi) एलिजाह का मतलब है मैं सिर्फ भगवान पर विश्वास करता हूं। यह नाम आस्था और ईश्वर पर विश्वास दर्शाता है। 7. गैब्रियल (Gabriel meaning in hindi) गैब्रियल नाम का मतलब भगवान का संदेश लोगों तक पहुंचाने वाला है। इस नाम के लोग भगवान के करीब होते हैं। 8. आइजैक (Isaac meaning in hindi) आइजैक नाम का मतलब खुशी से है। इस नाम के लोग जीवन में हंसी और खुशी बनाए रखते हैं। 9. जेकब (Jacob meaning in hindi) इस नाम के लड़कों में ईश्वर का आशीर्वाद बना रहता है 10. मैथ्यू (Matthew meaning in hindi) इन नाम के लड़कों का मतलब है ईश्वर का उपहार है। ये बच्चे परिवार के लिए खुशहाली लाते हैं। 11. माइकल (Michael meaning in hindi) माइकल नाम ईश्वर की महानता और शक्ति को दर्शाता है।

क्रिश्चियन लड़कियों के नाम

संख्या नाम मतलब 12. एबिगेल (Abigail meaning in hindi) एबिगेल नाम का मतलब है जो अपने पिता को गर्व और खुशी महसूस करवाती है। 13. अन्ना (Anna meaning in hindi) अन्ना नाम का मतलब ईश्वर की कृपा से है। 14. डेबोरा (Deborah meaning in hindi) डेबोरा का मतलब बहुत मेहनती से है। इस नाम की लड़कियां काफी मेहनती होती हैं। 15. एलिजाबेथ (Elizabeth meaning in hindi) इस नाम का व्यक्ति ईश्वर के आशीर्वाद और वचन का प्रतीक होता है। 16. एस्थर (Esther meaning in hindi) इस नाम का मतलब तारा है, जो दूसरों के जीवन को खुशियों से भर देता है। 17. ग्रेस (Grace meaning in hindi) इस नाम के लोगों में ईश्वर की कृपा बनी रहती है। 18. हन्ना (Hannah meaning in hindi) हन्ना नाम की लड़कियों में दया भावना रहती है। ये काफी दयालु होते हैं। 19. सारा (Sarah meaning in hindi) इस नाम का मतलब है- राजकुमारी। 20. रेबेका (Rebecca meaning in hindi) रेबेका नाम का मतलब सुंदर और आकर्षक से है।

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।