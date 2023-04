भगवान विष्णु से जुड़ा है अक्टूबर का महीना, इस महीने में जन्म लेने वालों में होती हैं ये 5 क्वालिटीज

अक्टूबर चतुर्मास में आता है जो भगवान विष्णु के विश्राम करने का समय माना जाता है।सीलिए, इस समय जन्म लेने वाले लोगों में विशेष गुण पाए जाते हैं। आइए जानें अक्टूबर में जन्म लेने वाले बच्चों की पर्सनालिटी की खूबियों के बारे में।

Personality of October born people: लोगों की पर्सनालिटी के बारे में यही कहा जाता है कि किसी का व्यक्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि वह किसी महीने में पैदा हुआ है किस तारीख को पैदा हुआ है। दरअसल, अंक गणित और ज्योतिष विज्ञान में कई तरह के दावे किए जाते हैं जिसके अनुसार लोगों का व्यवहार और व्यक्तित्व उनके जन्म के महीने पर निर्भर करता है। इसीलिए, हर व्यक्ति का स्वभाव उसके जन्म के महीने के अनुसार अलग-अलग होता है। अक्टूबर महीने में जन्म लेने वाले लोगों की पर्सनालिटी कैसी होती है और वे अपनी पर्सनल, सोशल और प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह का व्यवहार करते हैं। इसी बारे में जानते हैं कि इस लेख में। (Personality of October born people in Hindi)

अक्टूबर का महीना चतुर्मास में से एक है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार, चतुर्मास की शुरूआत श्रावण माह से होती है कार्तिक माह के अंत के साथ चतुर्मास पूरा होता है। चतुर्मास भगवान विष्णु के विश्राम करने का समय माना जाता है। वर्षा ऋतु और बरसात से ठंड के मौसम की शुरूआत का समय होता है। इसीलिए, इस समय जन्म लेने वाले लोगों में विशेष गुण पाए जाते हैं। आइए जानें अक्टूबर में जन्म लेने वाले बच्चों की पर्सनालिटी की खूबियों के बारे में।

अक्टूबर में पैदा होने वाले लोगों में होती है ये खूबियां (Qualities of October born people)

ये लोग एनर्जेटिक और आत्मविश्वासी होते हैं।

बिंदास जीवन जीते हैं और हैप्पी गो लकी पर्सनालिटी के साथ दूसरों को अपनी तरह आकर्षित करते हैं।

ये लोग सादा जीवन और उच्च विचार का नियम फॉलो करते हैं।

बुद्धिमान, क्रिएटिव और रचनाशील होते हैं।

सोच-समझकर बात करते हैं और पूरे विश्लेषण के बाद ही अपनी राय देते हैं।

धीरज, सोच-विचार के साथ काम करना इनकी खूबि होती है।

मनमौजी होते हैं और अपने मन की बात ज्यादा सुनते हैं। कई बार ये दूसरों की परवाह किए बगैर अपने फैसले ले लेते हैं।

ऐसे लोग अनजान लोगों की मदद करने से भी पीछे नहीं रहते है और लोगों की मदद करना पसंद करते ैहैं।

होती हैं ये कमियां (Personality traits of October born people)

ऐसे लोगों को खुशामद और तारीफें पाना पसंद होता है।

मनपसंद चीजें ना मिलने से ये दुखी हो जाते हैं।

ऐसे लोग कई बातें छुपाने की कोशिश करते हैं।

ये लोग मेहनती तो होते हैं लेकिन इनमें आलस भी भरा होता है। इसीलिए, कई बार ये लोग काम को टालते हुए दिखायी दे सकते हैं।

ऐसे लोगों को ना कहना नहीं आता और इस वजह से कई बार लोग दूसरों को ना चाहते हुए भी हां बोल देते हैं और इस वजह से कई बार फंस भी सकते हैं।