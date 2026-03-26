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बच्चों के लंच में गलती से भी पैक नहीं की जानी चाहिए ये 5 चीजें, ऐसा करके खुद कर रहे बीमार

Foods to Avoid in Lunch For Children: बच्चों के लिए लंच में अक्सर ऐसी चीजें पैक की जाती हैं, जिन्हें वे खुश होकर खा सकें लेकिन कई बार इसके चक्कर में पेरेंट्स बच्चों को अनहेल्दी चीजें खिलाना शुरू कर देते हैं।

बच्चों के लंच में गलती से भी पैक नहीं की जानी चाहिए ये 5 चीजें, ऐसा करके खुद कर रहे बीमार

Written by Mukesh Sharma |Published : March 26, 2026 8:01 PM IST

What Should Not Pack in Lunch For Children: खाने-पीने के मामलों में बच्चे अक्स जिद्दी हो जाते हैं और सिर्फ वही चीजें खाते हैं जो उन्हें स्वादिष्ट लगती हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि स्वादिष्ट चीज उनके लिए हेल्दी हो। खासतौर पर लंच में बच्चों को ऐसी चीजें दी जाती हैं, जिन्हें वे खुश होकर खा सकें। लेकिन ऐसे में अगर आप उनके लंच बॉक्स में सिंपल दाल-रोटी रख दें तो वह नाराज हो जाते और खाते ही नहीं हैं। इस परेशानी से निपटने के लिए अक्सर आप उन्हें कुछ न कुछ खिलाने व पेट भरने के चक्कर में बच्चों की पसंद की कुछ ऐसी चीजें पैक कर देते हैं, जो उनकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं। बच्चों का लंच बॉक्स सिर्फ उनके पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि उनकी सेहत, ऊर्जा और विकास से जुड़ा हुआ है। तो आइए आज हम आपको ऐसी ही 5 चीजों के बारे में बताते हैं, जिन्हें बच्चों के लंच में गलती से भी शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

1. चिप्स

बच्चों को चिप्स जैसी प्रोसेस्ड चीजें खाना पसंद होता है, जिनमें जरूरत से ज्यादा नमक, पाल ऑयल, प्रिजरवेटिव व अन्य कई चीजें होती हैं जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। बच्चों को खाने में ये चीजें स्वादिष्ट तो लगती हैं, लेकिन उनकी हेल्थ के लिए यह बिल्कुल भी अच्छा विकल्प नहीं होता है। लंबे समय में तक इसका सेवन करने से मोटापा, पाचन समस्या और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं।

2. मीठे पेय

बच्चों को ऊर्जा महसूस करवाने के लिए आप भी उसे जूस या एनर्जी ड्रिंक्स देते हैं तो यह बेहद गलत आदत हो सकती है। यह आपको आसान विकल्प लग सकते हैं, लेकिन इनमें शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे बच्चे की सेहत खराब हो सकती है, खासकर दांतों में कैविटी, मोटापा और ऊर्जा में अचानक गिरावट आदि। बेहतर है कि आप उन्हें घर का बना ताजा जूस या सादा पानी ही दें।

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(और पढ़ें - बच्चे के लिए चीनी कब शुरू करनी चाहिए)

3. मैदे वाली चीजें

बच्चों को अक्सर मैदे से बनी चीजें पसंद होती हैं, जिनमें पिज्जा व बर्गर जैसी बाहर बनी चीजें हों या फिर नूडल्स, मैक्रोनी व पास्ता जैसी घर पर बनाई जाने वाली चीजें हों। मैदे में फाइबर की कमी होती है और यह पचने में भी अधिक समय लेते हैं। ऐसे में इसके सेवन से उसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है और लंबे समय तक इसके सेवन करते रहने से बच्चों के पाचन तंत्र पर नकारात्मक असर हो सकता है।

4. चॉकलेट और कैंडी

लंच बॉक्स में चॉकलेट या कैंडी रखना आपको आकर्षक और बच्चों को अच्छा लग सकता है। लेकिन इसका सेवन बच्चों के दांतों और सेहत दोनों के लिए हानिकारक है। कई मामलों में देखा जाता है कि इससे बच्चे में हाइपरएक्टिविटी हो जाती है।

5. बासी खाना

कई बार आप काफी व्यस्त होते हैं। ऐसे में आप उन्हें रात का बचा हुआ खाना गरम कर लंच बॉक्स में पैक कर दे देते हैं। लेकिन बासी या बार-बार गरम किया हुआ खाना अपना प्राकृतिक पोषण खो देता है, जिससे उसमें बैक्टीरिया भी बढ़ जाता है। बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होती है और इसके सेवन से वह बीमार हो सकते हैं

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अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

मुकेश शर्मा

मुकेश शर्मा दिल्ली यूनिर्विसिटी से जर्नलिज्म डिग्री होल्डर हैं और पिछले 8 साल से Health Journalism से जुड़े हुए ... Read More