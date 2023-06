गर्मियों में बच्चों की इम्यूनिटी से जुड़ी इन डाइट टिप्स का रखें ध्यान, सीजनल बीमारियों से मिलेगा आराम

Tips to boost kids immunity in Summers: सीजन चेंज होने के साथ ही बच्चों की तबियत अचानक से खराब होने लगती है। सर्दी-खांसी और पेट में दर्द जैसी परेशानियां बच्चों को अक्सर होती हैं। लेकिन, अगर आपके बच्चों को बार-बार इंफेक्शन्स हो रहे हैं या वह जल्दी-जल्दी बीमार पड़ता है तो आपको इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बच्चे की कमजोर इम्यूनिटी के कारण ही वह बार-बार और जल्दी-जल्दी बीमारियों की चपेट में आने लगता है। ऐसे में बच्चों की हेल्थ की तरफ ध्यान देना और उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक्सपर्ट्स की मदद लेना सबसे सही तरीका है।

जैसा कि इन दिनों देशभर में इंफ्लुएंजा और वायरस का प्रसार तेजी से हो रहा है वही, मौसम बदलने के साथ ही कुछ स्थानों पर तेज गर्मी तो कुछ जगहों पर बारिश भी हुई है। ऐसे में बच्चों को बीमार पड़ने के चांसेस भी बढ़ गए हैं। ऐसे में बच्चों को बीमारियों से बचाने और उन्हे स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए,इसी से जुड़ी कुछ टिप्स दे रही हैं न्यूट्रिशनिस्ट शिल्पा मित्तल (Nutritionist Shilpa Mittal), जो गर्मियों में बच्चों को कई बीमारियों से बचाने में मदद करेंगी। आइए जानें उमस और गर्मियों के इस मौसम में बच्चों को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखने के लिए क्या करना चाहिए। (How to boost kid's immunity while climate is changing in Hindi)

बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए टिप्स (Expert tips to boost children's immunity)

न्यूट्रिशनिस्ट शिल्पा मित्तल कहती हैं कि मौसम बदलने के बाद सबसे ज्यादा चिंता जिस बात की होती है वह है लू लगना। तेज गर्मी और गर्म हवाओं के कारण बच्चे को लू लगने की समस्या हो सकती है। इससे डायरिया और अन्य डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं। इससे बच्चे का पेट खराब हो सकता है और डिहाइड्रेशन की स्थिति बन जाती है।

हाइड्रेशन

अगर आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो भी बहुत अधिक घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन, बच्चों को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए उन्हें अधिक से अधिक पानी पीने में मदद करें। बच्चों को सीजनल ड्रिंक्स पिलाएं। सत्तू का शर्बत, नींबू पानी, बेल का शर्बत, आम का पन्ना पिलाएं। बच्चे का वॉटर इंटेक बढ़ाने के लिए उन्हें नारियल का पानी भी पिला सकते हैं।

खिलाएं ये पतले फूड्स

बच्चों को दही-चावल, मीठी लस्सी, खिचड़ी खिलाएं। इससे बच्चे का पेट भरता है, पेट को ठंडक मिलती है और इससे सभी जरूरी पोषक तत्व भी प्राप्त होते हैं।

चिया सीड्स खिलाएं

सब्जा या चिया सीड्स खिलाएं। इसे आइसक्रीम, शर्बत या मिल्क शेक में मिलाकर खिलाएं। ठंडाई में भीगे हुए चिया सीड्स मिलाकर खिला सकते हैं।

लू से बचाएगी यह सब्जी

बच्चा अगर प्याज खाता है तो उसके सलाद, चाट और सब्जी या परांठे में प्याज मिलाकर खिलाएं। इससे बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ेगी और गर्मियों में लू से भी बच्चे को सुरक्षित रखने में मदद होगी। (Immunity boosting foods for kids in hindi)

कच्चा आम करें बच्चे की डाइट में शामिल

गर्मियों में मिलने वाले कच्चे आम का सेवन लू और मौसमी बीमारियों से बचने में मदद करता है। कच्चे आम की कतरने नमक लगाकर बच्चे को खाने के लिए दें। इसी तरह आम की चटनी या सलाद में कच्चा आम मिलाकर उन्हें खिलाएं। इससे हीट से भी बच्चा सुरक्षित रहेगा और उसकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी।

सीजनल सब्जियां खिलाएं

तुरई, लौकी, पालक और ककड़ी जैसी सब्जियों का सेवन गर्मियों से राहत दिलाने के साथ-साथ डिहाइड्रेशन से बचाता है और उनकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसी तरह बच्चे की थाली में अलग-अलग रंग की सब्जियां रखें। हरी,पीली और लाल सब्जियां जैसे पालक, बीटरूट और पम्पकिन परोसें। सब्जियों में अलग-अलग रंग के पिगमेंटेशन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करते हैं। इसीलिए, बच्चों की थाली को ज्यादा से ज्यादा कलरफुल बनाने कीी कोशिश करें।

प्रोटीन के लिए खिलाएं ये फूड्स

इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्रोटीन का सेवन बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे को गर्मियों में प्रोटीन के लिए मूंग दाल और डेरी प्रॉडक्ट्स (जैसे पनीर ) खिलाएं।

इन सबके साथ-साथ जीरा, दही, ककड़ी और पुदीना जैसी चीजें बच्चों को रोजाना खिलाएं। इससे, उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी।