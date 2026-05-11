क्या हर बच्चे के लिए जेंटल पेरेंटिंग काम करती है? डॉक्टर ने बताई 3 बड़ी बातें

जेंटल पेरेटिंग आज के समय में काफी ज्यादा ट्रेंड हो रहा है, लेकिन इस पेरेंटिंग को लेकर अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है कि क्या हर बच्चे पर जेंटल पेरेंटिंग काम करती है? अगर आपके मन में भी यह सवाल है, तो इस लेख में इसका जवाब जानेंगे। आइए डॉक्टर से समझते हैं इस विषय के बारे में-

Written By: Kishori Mishra | Published : May 11, 2026 2:24 PM IST

Medically Verified By: Dr. Naveen Kumar Dhagudu

Gental Parenting

Gental Parenting : आजकल पेरेंटिंग की दुनिया में जेंटर पेरेटिंग यानी प्यार, सम्मान और समझदारी के साथ बच्चों की परवरिश करने का तरीका काफी ज्यादा ट्रेंड हो रहा है। इस पेरेंटिंग के तरीके में बच्चों पर चिल्लाने, डांटने या सजा देने की बजाय उनकी भावनाओं को समझने, उनसे शांत तरीके से बात करने और सकारात्मक अनुशासन अपनाने पर जोर दिया जाता है। माना जाता है कि यह तरीका बच्चों में इमोशनल स्टेबिलिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंट और बेहतर व्यवहार डेवलेप करने में मदद करता है। लेकिन जेंटल पेरेटिंग हर बच्चों पर समान रूप से प्रभावी होता है? आइए इस बारे में डॉक्टर क्या यह हर बच्चे के लिए समान रूप से प्रभावी है?

हैदराबाद के हाईटेक सिटी स्थित यशोदा हॉस्पिटल में एक सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट डॉ. नवीन कुमार धागुडु का कहना है कि जेंटल पेरेंटिंग कई बच्चों के लिए बेहद फायदेमंद हो सकती है, लेकिन यह हर बच्चे पर एक जैसा असर नहीं करती है। इसकी सफलता काफी हद तक बच्चे के स्वभाव, उम्र और उसके आसपास के माहौल पर निर्भर करती है। आइए विस्तार से समझते हैं इस बारे में-

1. बच्चे का स्वभाव तय करता है कौन-सी पेरेंटिंग होगी असरदार

हर बच्चा अलग होता है। कुछ बच्चे स्वभाव से शांत, संवेदनशील और जल्दी समझने वाले होते हैं। ऐसे बच्चों पर जेंटल पेरेटिंग बहुत अच्छा असर डाल सकती है, क्योंकि वे प्यार और समझदारी से कही गई बातों को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। वहीं, कुछ बच्चे जिद्दी, बहुत एक्टिव या न्यूरोडायवर्स हो सकते हैं, जैसे कि ADHD वाले बच्चे। ऐसे बच्चों को कई बार स्पष्ट नियम, मजबूत सीमाएं और ज्यादा संरचना की जरूरत होती है। अगर उन्हें हर बात में बहुत ज्यादा ढील दी जाए, तो वे कंफ्यूज हो सकते हैं और सीमाओं को समझ नहीं पाते। इसलिए ऐसे बच्चों के लिए सिर्फ नरमी नहीं, बल्कि नरमी के साथ थोड़ा स्पष्ट अनुशासन भी जरूरी है।

2. जेंटल पेरेंटिंग तभी सफल है, जब माता-पिता एक जैसा करे व्यवहार

इस पेरेंटिंग स्टाइल का सबसे बड़ा आधार है कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता होती है। अगर माता-पिता कभी बहुत प्यार से समझाएं और कभी गुस्से में सख्ती दिखाएं, तो बच्चा यह नहीं समझ पाएगा कि सही व्यवहार क्या है। इससे उसके व्यवहार में उलझन और अस्थिरता आ सकती है।

उदाहरण के लिए, अगर बच्चा गलत व्यवहार करता है और एक दिन उसे समझाकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन दूसरे दिन उसी गलती पर डांट दिया जाता है, तो उसके मन में कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है। इसलिए जेंटल पेरेंटिंग अपनाते समय अपने नियमों को लेकर स्पष्ट हों, रूटीन तय हो और प्रतिक्रिया हर बार लगभग एक जैसी हो, यह बहुत जरूरी मानी जाती है।

3. उम्र और माहौल भी निभाते हैं बड़ी भूमिका

छोटे बच्चों, खासकर टॉडलर्स के लिए जेंटल पेरेटिंग काफी फायदेमंद मानी जाती है। इस उम्र में बच्चे भावनाएं समझना सीख रहे होते हैं, इसलिए प्यार और धैर्य के साथ उन्हें दिशा देना उनके मानसिक विकास के लिए अच्छा होता है। लेकिन बड़े बच्चों या टीनएज में खासकर जो ट्रॉमा, स्ट्रेस, पारिवारिक समस्याओं या मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों से गुजर रहे हों, वहां सिर्फ जेंटल पेरेंटिंग सही नहीं होती है। ऐसे मामलों में बच्चों को काउंसलिंग, थेरेपी और एक्सपर्ट की सलाह भी जरूरी हो सकती है।

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Disclaimer : अंत में डॉक्टर कहते हैं कि अच्छी पेरेंटिंग का कोई एक फॉर्मूला नहीं होता, जो तरीका एक बच्चे के लिए बेहतरीन है। वही, दूसरे बच्चे पर असरदार हो, यह जरूरी नहीं। सबसे जरूरी है कि माता-पिता अपने बच्चे के स्वभाव, जरूरतों और व्यवहार को ध्यान से समझें और उसी के हिसाब से अपनी पेरेंटिंग स्टाइल को ढालें।

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