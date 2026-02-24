Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Doctor explains How to Protect Children from the Evil Eye : शादी, पार्टी या किसी भी फंक्शन से लौटने के बाद अक्सर बच्चे चिड़चिड़े, गुस्से वाले और बहुत ही ज्यादा रोने लगते हैं। किसी फंक्शन से आने के बाद बच्चे के व्यवहार में आने वाले इस बदलाव को देखकर पेरेंट्स को लगता है कि उन्हें किसी की नजर लग चुकी है। बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. संतोष यादव का कहना है कि पार्टी या फंक्शन से लौटने के बाद बच्चे का चिड़चिड़ा होना नजर लगने की नहीं बल्कि आसपास के माहौल के कारण होता है।
इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में डॉ. संतोष यादव बताते हैं कि जब हम किसी पार्टी या फंक्शन में जाते हैं, तो आसपास का माहौल सामान्य से बिल्कुल अलग होता है। बड़ी-बड़ी लाइट, तेज रोशनी, बहुत ज्यादा शोर, म्यूजिक और ज्यादा भीड़ के कारण बच्चे के आसपास का वातावरण बिल्कुल बदल जाता है। इतना ही नहीं, पार्टी और फंक्शन में अक्सर लोग बच्चों को प्यार करने की कोशिश में गोद में उठा लेते हैं, गले लगाते हैं और प्यार करने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग बच्चों को तेजी से उछालने की कोशिश करते हैं। इन सबका असर बच्चे के दिमाग पर पड़ता है। पार्टी के शोर और माहौल को संभालने के लिए बच्चे का दिमाग बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है। जिससे वो चिड़चिड़ा और गुस्से वाला हो जाता है।
वीडियो में बाल रोग विशेषज्ञ बताते हैं कि पार्टी के शोरगुल का बच्चे के दिमाग पर असर पड़ता है और वह तनावग्रस्त महसूस करने लगता है। इससे बच्चा मानसिक तौर पर बेचैनी महसूस करने लगता है। यही कारण है कि पार्टी और फंक्शन से लौटने के बाद बच्चा ज्यादा रोने लगता है, मां को किसी भी स्थिति में छोड़ने नहीं चाहता है। कुछ मामलों में पार्टी के मानसिक तनाव के कारण बच्चों को बुखार भी आ जाता है। इसलिए यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि पार्टी में बच्चों को नजर लगती है, जिससे उन्हें परेशानी होती है।
डॉ. संतोष यादव कहते हैं कि पार्टी, फंक्शन और विभिन्न प्रकार की गैदरिंग में काफी सारे लोग आते हैं। छींकते हैं, खांसते हैं जिससे कीटाणु हवा में फैलते है। हवा में फैले कीटाणुओं के संपर्क में आने से भी बच्चे बीमार पड़ सकते हैं और ज्यादा रो सकते हैं। बाल रोग विशेषज्ञ के अनुसार, बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है और ऐसे में वो कीटाणुओं के संपर्क में आते हैं तो बुखार, सर्दी, खांसी और वायरल इंफेक्शन जैसी परेशानी हो सकती है।
आप अपने छोटे बच्चों को किसी प्रकार की पार्टी, शादी या फंक्शन में लेकर जा रहे हैं और उन्हें बीमारियों से बचाना चाहते है, तो नीचे बताई गई चीजों को ध्यान में रखें-
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
