दीपिका-शोएब ने दिया बेटे को ऐसा नाम लोग कर रहे हैं तारीफ, मतलब भी है खास

दीपिका-शोएब ने बताया कि उन्होंने अपने लिटिल प्रिंस का नाम रुहान रखा है।

Indian baby boy names with Alphabet R:टीवी एक्टर जोड़ी दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम (Dipika kakkar Shoeib Ibrahim baby name ) ने अपने बेटे के नाम का खुलासा कर दिया है। उन्होंने अपने फैंस को बताया कि उन दोनों ने अपने बच्चे के लिए र यानि R अ्क्षर से नाम ना है।बता देंकि दीपिका कक्कड़़ अपने प्रेगनेसी ब्लॉग की वजह से हमेशा खबरों में रहीं। वहीं, कुछ समय पहले ही दीपिका के पति और अभिनेता शोएब इूब्राहिम ने एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया। इस वीडियो में दीपिका-शोएब ने बताया कि उन्होंने अपने लिटिल प्रिंस का नाम रुहान (Ruhaan) रखा है।(what is the name of Dipika kakkar Shoeib Ibrahim baby boy)

खास है रूहान का मतलब (Dipika kakkar Shoeib Ibrahim baby name meaning)

रूहान का अर्थ (meaning of baby boy name Ruhaan) है एक ऐसा व्यक्ति तो दया से भऱपूर हो और आध्यात्मिक नेचर का हो। दीपिका और शोएब ने इस नाम की मदद से अपने बच्चे के अच्छे भविष्य और अच्छे व्यवहार की कामना की है। वहीं, लोगों ने भी रूहान के नाम को खूब पसंद किया।

बताा दें कि रूहान नाम काफी यूनिक (unique baby boy names) है और इन दिनों यह ट्रेंड में भी है। इसी तरह र अक्षर के नाम (baby names with R lletter) हमेशा से पसंद किए जाते रहे हैं। हिदी के अक्षर र.रौ, रू और री से स्टार्ट होने वाले कुछ ऐसे ही नामों की लिस्ट पढ़ें यहां।

र (R)) से शुरू होनेवाले लड़कों के नाम (Indian baby boy names starting with the letter “R”)

रेयांश (Reyansh) –सूरज की पहली किरण ऋषित (Rishit)- ज्ञानी और जानकर रचित( Rachit)-सुंदर काया वाला व्यक्ति रिषान (Rishan- मजबूत रियान (Rian) – राजा, राजयोग वालाा व्यक्ति रूद्रांश (Rudransh) - गणेश, शिव का पुत्र रूद्र (Rudra)- शक्तिशाली, बलवान रेवांश (Revansh) – विष्णु रायन (Rayaan) –स्वर्ग का द्वारर रिषांक (Rishaank) – शिव का भक्त

