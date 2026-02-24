बच्चों की स्किन में बार-बार खुजली और लालिमा कहीं Eczema, ये शुरुआती लक्षण गलती से भी न करें इग्नोर

Eczema Symptoms in Children: स्किन से जुड़ी कई ऐसी समस्याएं हो सकती हैं, जो बच्चों में ज्यादा देखी जाती हैं और एक्जिमा उनमें से एक हैं। इस लेख में हम पेरेंट्स को कुछ ऐसे ही लक्षणों के बारे में बताएंगे जिससे वे बच्चों में एक्जिमा की पहचान कर सकते हैं।

Symptoms of Eczema in Children: एक्जिमा बच्चों में पाई जाने वाली एक आम स्किन प्रॉब्लम बन चुकी है और इसे मेडिकल भाषा में एटोपिक डर्मेटाइटिस (Atopic Dermatitis) कहा जाता है। यह बीमारी संक्रामक नहीं है, लेकिन अगर शुरुआती चरण में ध्यान न दिया जाए तो यह बढ़ सकती है और बच्चे को लंबे समय तक परेशानी दे सकती है। कई बार माता-पिता इसे त्वचा का सामान्य रूखापन या एलर्जी समझकर टाल देते हैं, जबकि समय पर पहचान और सही देखभाल बेहद जरूरी है। इसलिए इसके शुरुआती संकेतों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। डॉ. विजय सिंघल सीनियर कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजी श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली ने इस बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी जिनके बारे में हम आगे इस लेख में जानेंगे।

त्वचा का अत्यधिक सूखापन व खुजली

एक्जिमा की शुरुआत अक्सर स्किन में अत्यधिक रूखापन होने से होती है, जिसमें बच्चे की त्वचा सामान्य से अधिक रूखी, खुरदरी या बेजान दिखाई दे सकती है। कई बार मॉइस्चराइजर लगाने के बाद भी सूखापन बना रहता है, जो एक चेतावनी संकेत हो सकता है। सूखी त्वचा आगे चलकर खुजली और जलन का कारण बनती है। इसी तरह, लगातार और तेज खुजली एक्जिमा का सबसे प्रमुख लक्षण है, जिसमें बच्चा बार-बार त्वचा को खुजलाता या रगड़ता है और किसी एक स्थान को बार-बार छूता है। छोटे बच्चे अपनी परेशानी ठीक से बता नहीं पाते, इसलिए वे चिड़चिड़े हो सकते हैं या अधिक रो सकते हैं। यदि खुजली रोज हो रही हो या रात में बढ़ जाती हो, तो इसे बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए।

लाल चकत्ते, रैश और त्वचा में बदलाव

बच्चों में एक्जिमा के शुरुआती लक्षणों में त्वचा पर लाल रंग के दाने, चकत्ते या हल्की सूजन दिखाई देना शामिल है। ये अक्सर चेहरे, विशेषकर गालों, कोहनी के अंदरूनी हिस्सों, घुटनों के पीछे, गर्दन तथा हाथ-पैरों पर नजर आते हैं। शुरुआत में ये छोटे और हल्के होते हैं, लेकिन समय के साथ फैल सकते हैं और अधिक परेशान कर सकते हैं। यदि बच्चा लगातार खुजली करता रहता है, तो प्रभावित जगह की त्वचा धीरे-धीरे मोटी, सख्त या रंग में गहरी हो सकती है, जो इस बात का संकेत है कि समस्या लंबे समय से बनी हुई है और उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए।

छोटे फफोले, त्वचा में दरार और खून आना

कुछ बच्चों में एक्जिमा के दौरान त्वचा पर छोटे-छोटे पानी से भरे फफोले बन सकते हैं। ये फफोले फटने पर रिसाव कर सकते हैं और आसपास की त्वचा को भी प्रभावित कर सकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। इसके अलावा, लगातार और तेज खुजली के कारण त्वचा में दरार पड़ सकती है और हल्का खून भी निकल सकता है। यह संकेत बताता है कि समस्या गंभीर हो रही है और समय पर उचित उपचार लेना आवश्यक है, ताकि स्थिति और न बिगड़े।

माता-पिता के लिए जरूरी सावधानियां

पेरेंट्स को चाहिए कि वे बच्चे की त्वचा की नियमित रूप से मॉइस्चराइजर से देखभाल करें, ताकि त्वचा का रूखापन कम हो और खुजली न बढ़े। नहाने के लिए हल्के और खुशबू-रहित साबुन का उपयोग करें तथा नहाने के तुरंत बाद मॉइस्चराइजर लगाना न भूलें, क्योंकि इससे त्वचा में नमी बनी रहती है। बच्चे के नाखून हमेशा छोटे रखें ताकि वह खुजली करते समय त्वचा को नुकसान न पहुंचाए। उन्हें आरामदायक और सूती कपड़े पहनाएं तथा बहुत गर्म पानी से न नहलाएं, क्योंकि इससे त्वचा और अधिक शुष्क हो सकती है। यदि लक्षण लगातार बने रहें या बढ़ें, तो बिना देरी किए त्वचा विशेषज्ञ से परामर्श लेना जरूरी है।

