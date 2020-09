Babies Born During Coronavirus Names: कोरोना काल में जन्में बच्चे को ‘कोरोनियल बेबी’ (Coronial Baby) कहा जा रहा है। वहीं, पेरेंट्स अपने बच्चे का नाम कोरोना महामारी (Coronavirus pandemic) से प्रभावित या प्रेरित होकर ऐसे यूनिक (memorable and unique baby name) नाम चुन रहे हैं, जिसे लोग वर्षों याद रखें। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में चलती रोडवेज की बस में एक महिला ने बच्चे का जन्म दिया, जिसके बाद उसका नाम ‘महोबा डिपो’ रख दिया गया। ये एक ऐसा नाम नहीं है, आज कई पेरेंट्स अपने बच्चे का नाम कोरोनावायरस महामारी में कुछ ऐसा ही रख रहे हैं। अब ऐसे नाम रखने का चलन (new baby name trend) बढ़ता जा रहा है। इस दौरान पैदा हुए बच्चों के नाम (Baby names in Hindi) ‘कोरोना कुमार’, ‘सैनिटाइजर कुमारी’ और ‘कोविड’ इत्यादि रखे गए हैं। इस सूची में अब ‘महोबा डिपो’ (Coronavirus Inspired Baby Names) भी शामिल हो गया है। Also Read - भारत में हर 15वें व्यक्ति को है कोरोना वायरस का ख़तरा, सीरो सर्वे में हुआ खुलासा

कोरोना काल में कोविड, कोरोना, सैनिटाइजर बेबी नेम हुए प्रचलित

सोमवार को जब यह घटना हुई, उस वक्त महिला को उनके परिवारवाले रोडवेज की बस से जिला अस्पताल ले जा रहे थे। बस में महिला को प्रसव पीड़ा (pain during pregnancy) से छटपटाते देख एक बुजुर्ग महिला ने वहीं उनका प्रसव करा दिया। इसके बाद बस के चालक और कंडक्टर ने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी और बस को सीधे अस्पताल लेकर गए, जहां मां और नवजात को भर्ती कराया गया। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि मां और बच्चा दोनों स्वस्थ और सुरक्षित हैं। इस खबर पर खुशी जताते हुए रोडवेज कर्मियों द्वारा यात्रियों को मिठाई बांटी गई और सबने मिलकर बच्चे का नाम ‘महोबा डिपो’ रखा। अप्रैल के महीने में सहारनपुर में एक जोड़े ने अपनी बच्ची का नाम ‘सैनिटाइजर’ रखा। 27 मार्च को छत्तीसगढ़ में एक जोड़े ने अपने जुड़वा बच्चों का नाम ‘कोविड’ और ‘कोरोना’ रखा। Also Read - आईसीएमआर ने दी चेतावनी, भारत में हाहाकार मचा सकता है चीन का ये दूसरा वायरस

गोरखपुर में बच्ची का नाम रखा कोरोना (Newborn baby girl name in hindi)

मार्च के महीने में जब देशभर में जनता कर्फ्यू हुआ था, तो उतर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक हॉस्पिटल में एक लड़की का जन्म हुआ। परिजनों ने तब उस प्यारी सी बच्ची का नाम ‘कोरोना’ (baby girl name corona in hindi) रखा द‍िया। कोरोनावायरस ने तब भारत में दस्तक ही दी थी। मार्च के महीने में पूरी दुन‍िया में कोरोनावायरस के तेजी से फैलने के कारण लोगों में डर बढ़ रहा था। वहीं इस बच्‍ची का नाम उसके माता-पिता ने ‘कोरोना’ रखने में जरा सी भी डर या हिचक महसूस नहीं की। नवजात बच्ची के चाचा का कहना था, आज सभी लोग डर कर कोरोनावायरस के कारण मास्क पहन रहे हैं, हाथ साफ कर रहे हैं, साफ-सफाई का ध्यान रख रहे हैं। लेकिन, यह बच्ची हमेशा हमें इन अच्छी आदतों को अपनाने के लिए प्रेरित करती रहेगी। Also Read - कोविड-19 इंफेक्शन के बाद स्वस्थ रहने और दोबारा संक्रमित होने से बचने के लिए करें ये काम

कोविड-19 से प्रेरित कुछ लड़के-लड़कियों के नाम (Coronavirus Inspired Baby Names)

1 रायपुर के एक घर में जन्में जुड़वा बच्चे का नाम ‘कोरोना’ और ‘कोविड’ रखा गया।

2 राजस्थान के एक कपल ने अप्रैल में एक नवजात बच्चे को जन्म दिया। फिर क्या था, उन्होंने अपने बच्चे का नाम ‘लॉकडाउन’ रख दिया। उनके अनुसार, हमने लॉकडाउन के इस मुश्किल दौर में जिन समस्याओं का सामना किया है, उसे याद करते हुए ही अपने बेटे का नाम ‘लॉकडाउन’ रखा।

3 मेरठ में एक मां-बाप ने अपने बच्चे का नाम रखा क्वारंटीन और सैनिटाइजर।

4 फिलीपिंस मे जन्मी एक बच्ची का नाम उसके पेरेंट्स ने ‘कोविड मैरी’ (Covid Marie) रखा। मां के अनुसार, यह नाम इसलिए रखा, क्योंकि भले कोविड-19 के कारण कई सारी तकलीफें, समस्याएं आई हों, लेकिन साथ ही खुशी के रूप में हमारे घर हमारी बच्ची भी आई है।

अपने बेटे का करना है नामकरण, तो यहां से चुनें लड़कों के मॉडर्न और यूनिक नाम