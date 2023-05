साइंस और मैथ्स में कमजोर बच्चों के लिए माता-पिता अपनाएं ये 5 टिप्स

अगर आपके बच्चे साइंस और मैथ्स में ज्यादा कमजोर हैं तो उन्हें पढ़ाने और इन विषयों में तेज बनाने में ये टिप्स आपके काम आ सकते हैं।

How to improve maths and science in toddlers: कुछ बच्चे पढ़ाई में तेज होते हैं तो कुछ कमजोर। लेकिन, साइंस और मैथ्य दो ऐसे विषय हैं जिसमें ज्यादातर बच्चे कमजोर होते हैं। दरअसल, ऐसे में समझने वाली बात यह है कि आपको अपने बच्चे को समझना होगा कि वो कमी कहां रह गई है और आप इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। दरअसल, कुछ बच्चे मैथ्य से डरते हैं और उनके लिए काउंटिंग करना मुश्किल होता है। तो, कुछ के लिए टेबल्स मुश्किल होते हैं। तो, कुछ बच्चे साइंस का फॉर्मूला समझ नहीं पाते, याद नहीं कर पाते। ऐसे में कुछ टिप्स हैं जो कि आपके बच्चों को साइंस और मैथ्य में बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं।

साइंस और मैथ्स में कमजोर बच्चों के लिए टिप्स-Tips to improve maths and science in toddlers

1. दिक्कत कहां आ रही है ये समझें

जो बच्चे साइंस और मैथ्स में कमजोर होते हैं उनके लिए सबसे पहले आपको यह समझना है कि बच्चों को क्या समझ नहीं आ रहा है और दिक्कत कहां हो रही है। ऐसी स्थिति में जरूरी ये है कि आप पहले तो बच्चे के पढ़ने के तरीके पर गौर करें और उसकी समस्या को समझें। फिर उससे और उसके टीचर से बात करें।

2. कमियों पर काम करें

हो सकता है कि आपके बच्चे को उनके टीचर जो पढ़ा रहें हो वो समझ ना आ रहा हो। साथ ही ये भी हो सकता है कि उनके टीचर ही सही से ना पढ़ा रहा हो। ऐसी स्थिति में पहले ये तमाम चीजों के बारे में जानें। फिर बच्चों की कमियों पर गौर करें और फिर उन्हें आप ऐसे पढ़ाएं कि उन्हें तमाम चीजें समझ में आ जाएं।

3. कहानियों के जरिए साइंस समझाएं

ज्यादातर बच्चों को सबसे ज्यादा मुश्किल साइंस पढ़ने में होती है। ऐसे में साइंस को आप कहानियों के रूप में बच्चों को समझा सकते हैं। आप उन्हें साइंस की तमाम बातों को घटनाओं से जोड़ कर कर सकते हैं।

4. आम जिंदगी में साइंस अप्लाई करें

आम जिंदगी में साइंस अप्लाई करना से आप इसे सीख भी पाएंगे और इसे कर भी पाएंगे। बच्चों के लिएभी यह तरीका कारगर होगा। तो, साइंस अप्लाई करने के लिए आप बच्चों को घर के सामानों के जरिए और किचन में रखी चीजों के जरिए समझा सकते हैं कि साइंस कहां तक और कैसे काम कर रहा है।

5. गाने के रूप में फॉर्मूला रटाएं

गाने के रूप में फॉर्मूला रटाना बहुत ही अच्छा ट्रिक है। आप बच्चों को अलग-अलग प्रकार के गाने के जरिए फॉर्मूला रटा सकते हैं। आप बच्चों को समझा सकते हैं कि उन्हें बस इसे रटना है और समझने की कोशिश करना है। एक बार समझ कर रटने से वे इसे भूलेंगे नहीं और ये उनके हमेशा कमा आएगा। तो, मैथ्य और साइंस का लॉजिक समझें और बच्चों को भी इन विषयों को समझने में मदद करें।

You may like to read