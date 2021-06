आपने देखा होगा कि आज के समय के स्‍टार किड्स (Star Kids Names in hindi) के नाम बहुत हटके होते हैं।

सिर्फ यही नहीं, आम लोग सेलिब्रिटी के बच्‍चों (Bollywood Celebrity children Names) में भी काफी इंटरेस्‍ट लेते हैं। आपने भी देखा होगा कि लोग बॉलीवुड सितारों के नाम पर अपने बच्‍चों के नाम रखते आए हैं। शाहरुख, सलमान, माधुरी, अनिल, अक्षय, प्रियंका, दिव्‍या, आयुष्‍मान, वरुण, श्रद्धा, सिद्धार्थ और शिल्‍पा कुछ ऐसे नाम हैं जो आपके कान्‍टेक्‍ट में भी जरूर होंगे। क्‍योंकि करोड़ों लोग सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं इसलिए वो अपनी लाइफ का हर कदम बहुत सोच समझकर उठाते हैं। बॉलीवुड सुपरस्‍टार संजय (Sanjay Dutt) दत्‍त की भारत ही नहीं बल्कि दुनियाभर में फैन फॉलोइंग हैं। संजय दत्‍त को संजू बाबा भी कहते हैं। इनके दो बेटे हैं उनके नाम और नाम का मतलब बहुत यूनिक है। अगर बच्‍चों के नाम रखने की बात करें तो सितारे उसके लिए भी गहरी रिसर्च करते हैं या फिर कुछ अलग प्‍लान करते हैं। आपने देखा होगा कि आज के समय के स्‍टार किड्स (Star Kids Names in hindi) के नाम बहुत हटके होते हैं। आखिर सेलिब्रिटी ऐसे नाम कैसे सोच लेते हैं? आज हम आपको बॉलीवुड एक्‍टर के बच्‍चों के नाम और उनका मतलब (Bollywood actor ke baccho ke naam or unka matlab) बता रहे हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि सेलिब्रिटी अपने बच्‍चों के नाम कैसे चुनते हैं।

संजय दत्त और पत्‍नी मान्यता दत्त के दो बच्‍चे हैं। संजय दत्‍त के बेटे का नाम है शाहरान है। यह एक पारसी शब्‍द है जिसका मतलब होता है शाही योद्धा। वहीं, संजय दत्‍त की बेटी का नाम इकरा है। बता दें कि इकरा एक यहूदी नाम है। इस नाम का मतलब होता है किसी चीज की व्‍याख्‍या करना या विस्‍तार से बताना।

माधुरी दीक्षित के पति का नाम डॉ. श्रीराम नेने है और इनमें दो बेटे हैं। माधुरी के बड़े बेटे का नाम रायन है। क्‍या होता है रायन का मतलब? रायन का मतलब होता है स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग। माधुरी के छोटे बेटे का नाम एरिन है। एरिन नाम का अर्थ होता है शक्तिशाली, बलशाली या बाहुबली।

अजय देवगन और काजोल के दो बच्‍चे हैं- एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम युग है। युग का मतलब होता है कई सालों का जोड़, समय, एक निर्धारित संख्या के वर्षों की काल-अवधि। जबकि बेटी का नाम न्‍यासा है। न्‍यास नाम का मतलब होता है नई शुरुआत।

शिल्‍पा शेट्टी के पति का नाम राज कुंद्रा है और इनके दो बच्‍चे हैं एक बेटा और एक बेटी। शिल्‍पा के बेटे का नाम वियान है। वियान का मतलब होता है ऊर्जा से भरा हुआ या जिसमें जीवन को जीने का उल्‍लास हो। वहीं शिल्‍पा की बेटी का नाम समिशा है। शिल्‍पा ने खुद बताया था कि “संस्कृत में ‘सा’ का अर्थ ‘पाना’ होता है, और रूसी में ‘मिशा’ का अर्थ ‘कोई भगवान जैसा’। यानि कि भगवान का दूसरा रूप पाना, भगवान का प्रतिबिंब, खूबसूरत।

अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना के भी दो बच्‍चे हैं एक बेटा और एक बेटी। बेटा का नाम आरव है। आरव नाम का अर्थ होता है शांत रहने वाला, पॉजिटिव या हैप्‍पी। जबकि बेटी का नाम नितारा है। नितारा का मतलब होता है अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े होना।

शाहरुख खान और गौरी खान के 3 बच्‍चे हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम आर्यन है और इसका मतलब होता है योद्धा व शूरवीर। शाहरुख की बेटी का नाम सुहाना है और इस नाम का मतलब होता है खूबसूरत या आकर्षक। शाहरुख और गोरी के सबसे छोटे बेटे का नाम अबराम है। यह नाम पैगंबर अब्राहम और भगवान राम के नाम को मिलाकर बना है।

रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा की एक बेटी है जिसका नाम है आदिरा। आदिरा नाम का मतलब होता है स्‍ट्रॉंग यानि कि मजबूत।

करिश्मा कपूर और संजय कपूर के दो बच्‍चे हैं। करिश्‍ता की बेटी का नाम समायरा है। समायरा का मतलब होता है बेहद खूबसूरत। हालांकि करिश्‍मा की बेटी बहुत खूबसूरत है भी।वहीं बेटे का नाम है कियान है, जिसका अर्थ होता है भगवान की कृपा होना या भगवान का आर्शीवाद।

ऋतिक रोशन-सुजैन खान ऋतिक रोशन व सुजैन खान के 2 बेटे हैं। एक बेटे का नाम है रिधान, जिसका मतलब होता है बड़े दिल वाला। वहीं दूसरे बेटे का नाम है रिहान, जिसका अर्थ होता है भगवान का फरिश्ता।

करीना कपूर खान और सैलअली खान के दो बच्‍चे हैं। बड़े बेटे का नाम तैमूर है। इस नाम का अर्थ हेाता है योद्धा या आर्यन। इनके दूसरे बेटे का नाम अभी तक रिवील नहीं किया गया है।

ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की एक बेटी है जिसका नाम अराध्या है। अराध्या नाम का मतलब होता है भगवान गणेश का आर्शीवाद।

कैसे चुनते हैं सेलिब्रिटी अपने बच्‍चों के नाम? (How do celebrities choose their children’s names)

ज्‍यादातर सेलिब्रिटी अपने बच्‍चों के नाम अपने नाम से ही मिलता-झुलता रखते हैं। ताकि लोगों को बच्‍चों के नाम समझने में भी आसानी हो और याद भी रहे। जैसे कि एक्‍टर शाहिद कपूर और मीरा राजपूत की बेटी का नाम मीशा है। जो शाहिद और मीरा के नाम से मिलकर बना है। इसी तरह रानी मुखर्जी और आदित्‍य चोपड़ा की बेटी का नाम आदिरा है। जिसमें ‘आदि’ आदित्‍य से लिया है और ‘रा’ रानी के नाम से। इसके अलावा सेलिब्रिटी अपने बच्‍चों के लिए उन नामों को चुनते हैं जिनके मतलब बहुत गहरे होते हैं और जमीन या इतिहास से जुड़े होते हैं। अगर आप ऊपर बताए गए सेलिब्रिटी के बच्‍चों नाम का मतलब देखेंगे तो आपको उनका गहरा अर्थ दिखेगा। हालांकि सेलिब्रिटी अपने धर्म के अलावा दूसरी धर्मों या समाज के नाम भी अपने बच्‍चों के लिए चुनते हैं। अगर आप भी हाल ही में पेरेंट्स बने हैं या माता-पिता बनने की प्‍लॉनिंग कर रहे हैं तो आप भी सेलिब्रिटी के बच्‍चों के नाम (Babay Names in Hindi) की तरह अपने बच्‍चों के लिए यूनिक नाम (Boys and Girls unique names in hindi) चुन सकते हैं। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो आप इंटरनेट की मदद ले सकते हैं।