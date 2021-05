Causes of Breathing Problem in Kids: कोरोना काल में सबसे ज्यादा लोगों में सांस की तकलीफ नजर आ रही है। ऐसे में आपके शिशु या बच्चे में सांस लेने में तकलीफ की समस्या नजर आए, तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। हालांकि, छोटे बच्चों में सर्दी-जुकाम से जमा हुए कफ या बलगम के कारण भी सांस लेने में तकलीफ होती है। यह भी जरूरी नहीं कि बच्चों को कोरोना होने पर ही सांस लेने में तकलीफ हो, इसके कई दूसरे कारण भी हो सकते हैं। जानें, किन कारणों से छोटे बच्चों में सांस लेने में समस्या हो सकती है, कहीं ये किसी बीमारी का संकेत तो नहीं? Also Read - Home Treatments for Shortness of Breath: कोरोना में सांस की समस्‍या को दूर करेंगे ये 5 होम ट्रीटमेंट, नहीं पड़ेगी भर्ती होने की जरूरत

ब्रोन्कियोलाइटिस से सांस लेने में परेशानी (Bronchiolitis in Baby)

यह बीमारी वायरल इंफेक्शन के कारण होती है। इस रोग में सांस लेने वाली छोटी नली जिसे ब्रॉन्किओल नाम से जाना जाता है। इसमें सूजन आ जाती है। जिसके कारण बच्चे को सांस लेने में परेशानी होती है। अगर इस बीमारी का इलाज ना किया जाए तो यह काफी खतरनाक हो सकती है।

ब्रोन्कियोलाइटिस के लक्षण

सांस लेने में परेशानी होना

तेज-तेज सांस लेना

सर्दी-जुकाम होना

ब्रोन्कियोलाइटिस का इलाज

अगर आपका बच्चा ठीक से खा रहा हो और आराम से सो भी रहा हो तो इसे दवाई से ठीक किया जा सकता है। लेकिन कुछ गंभीर केस में बच्चे को हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ता है और ऑक्सीजन दी जाती है। इसके लिए डॉक्टर इनहेलर की भी सलाह देते हैं।

बच्चों में सर्दी-जुकाम होने से सांस लेने में होती है समस्या

बच्चों में ज्यादातर सांस की समस्या (Causes of Breathing Problem in Kids) जुकाम की वजह से होती है। 2 साल तक के ज्यादातर बच्चों को श्वसन वायरल संक्रमण होता है।

शिशु में सर्दी-जुकाम के लक्षण

नाक बहना

सांस लेने में परेशानी होना

खांसी होना

शिशुओं में सर्दी-जुकाम का इलाज

जुकाम के दौरान किसी भी तरह की दवाई से बचना चाहिए। हालांकि इसके लक्षण 2 हफ्तों के अंदर कम हो जाते हैं। अगर आपके नवजात शिशु को छींक आए या खांसी हो तो इपने बच्चे को उसके डॉक्टर को दिखाएं। 3 महीने से छोटे बच्चे को जुकाम के कारण बहुत जल्दी निमोनिया हो जाता है।

अस्थमा होने से भी होती है सांस की समस्या

बच्चों में अस्थमा के बारे में पता करना थोड़ा मुश्किल होता है। अस्थमा एक फेफड़ों की बीमारी है जिसमें सांस लेने वाली नली में सूजन आ जाती है और वह टाइट हो जाती है साथ ही अधिक मात्रा में बलगम बनने लगता है।

बच्चों में अस्थमा के लक्षण

सांस लेते समय घरघराहट की आवाज होना।

सांस लेने में तकलीफ को दूर करने के उपाय

अपने बच्चे को सिगरेट के धुएं से दूर रखें।

धूल के इकट्ठा होने से रोकने के लिए वैक्यूम करें।

धुल के कण से बचने के लिए अक्सर बिस्तर को गर्म पानी से धोएं।

एसी के फिल्टर समय से बदलते रहें।

अगर आपका बच्चा कुत्ते या बिल्ली के साथ खेल रहा है तो इसका रिएक्शन देखें। अगर वह खांसता है या उसे सांस लेने में परेशानी होती है तो उसे एलर्जी हो सकती है।

