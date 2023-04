Sonam Kapoor Baby's Name: सोनम कपूर अपने बच्चे का नाम रखेंगी इस तरह,काफी पहले ही कर ली थी प्लानिंग

सोनम का कहना है कि, वे अपने बच्चे के साथ अपना और आनंद दोनों का नाम जोड़ना चाहती हैं।

Sonam Kapoor Baby's Name: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर इन दिनों अपनी प्रेगनेंसी की वजह से खबरों में हैं। लंदन बेस्ड कारोबारी आनंद आहुजा से शादी के बाद लंदन शिफ्ट हो चुकी अभिनेत्री सोनम कपूर ने 2 दिन पहले ही अपनी प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट (Sonam Kapoor Pregnancy) की है। कपूर फैमिली की लाड़ली सोनम कपूर के जल्द ही मां बनने की गुड न्यूज़ कुछ ही समय में वायरल हो गयी और बॉलीवुड की न्यू मॉमीज करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) और अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) सहित बड़ी-बड़ी फिल्मी हस्तियों ने उन्हें शुभकामनाएं भी दीं। वहीं, अब चर्चा इस बात की है कि सोनम कपूर के आनेवाले बच्चे का नाम क्या होगा। दरअसल, साल 2018 में अपनी शादी के बाद ही सोनम कपूर ने अपने फ्यूचर बेबी के नाम से जुड़ी प्लानिंग के बारे में खुलासा कर दिया था। सोनम कपूर ने कहा था कि उनका जो भी बच्चा होगा उसके नाम के साथ सोनम आहुजा लगाया जाएगा। (Sonam Kapoor Baby's Name In Hindi)

इस वजह से लिया चुना बच्चे का ऐसा नाम...

फर्स्ट पोस्ट को दिए गए एक इंटरव्यू में सोनम कपूर ने कहा कि शादी के बाद जहां उन्होंने अपने नाम के साथ पति आनंद आहुजा का सरनेम लगाया वहीं, आनंद ने भी अपने नाम के साथ सोनम का नाम जोड़ा और उन्होंने अपना नाम 'आनंद सोनम आहूजा' रख लिया। सोनम और आनंद ने अपने पासपोर्ट्स पर इसी तरह से अपना नाम लिखा। वहीं, सोनम का कहना है कि, वे अपने बच्चे के साथ अपना और आनंद दोनों का नाम जोड़ना चाहती हैं।

ताकि मां के नाम से हो बच्चे की पहचान

36 वर्षीय सोनम कपूर का कहना है कि भारत में पुरुष प्रधान समाज होने के कारण सोनम के नाम के साथ उनके पिता अनिल कपूर (Anil Kapoor) का नाम जोड़ा गया। मगर वे चाहती हैं कि उनके बच्चे के नाम के साथ मां और पिता दोनों का नाम लगाया जाए। इसीलिए सोनम और आनंद अपने बच्चे के साथ 'सोनम आहूजा' सरनेम के तौर पर लगाएंगे। बता दें कि कुछ वर्ष पूर्व जब भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा और उनके क्रिकेटर पति शोएब मलिक ने जब अपने बच्चे के आगमन के बारे में जानकारी दी तभी उन्होंने तय किया था कि उनके बच्चे के नाम के साथ सानिया और शोएब दोनों का सरनेम लगाया जाएगा और उन्होंने किया भी ऐसा ही। सानिया मिर्जा के बेटे का नाम ' इजहान मिर्जा मलिक' रखा गया और इस स्टार कपल द्वारा की गयी पहल को उनके फैंस की सराहना भी मिली।

इन सेलेब्स ने भी की पहल

बॉलीवुड में कुछ और भी स्टार कपल्स ने अपने नामों को जोड़कर अपने बच्चों का नाम रखा है। वहीं, क्रिकेट जगत में भी सेलेब्स ने अपने बच्चों का नाम इसी तर्ज पर रखा है जिससे उनके माता-पिता दोनों के नाम की झलक मिले। कुछ ऐसे ही नाम हैं-

आदिरा- रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा की बेटी का नाम।

वामिका-विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की बेटी का नाम।

रवीना-मशहूर अभिनेत्री रवीना टंडन के माता-पिता का नाम रवि टंडन और वीना टंडन है और उन दोनों के नामों को जोड़कर ही रवीना का नाम रखा गया है।