लीज़ा हेडन ने की अपनी तीसरी प्रेगनेंसी की घोषणा (Lisa Haydon Pregnancy)

सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए लीजा ने बताया कि उनका परिवार इस प्रेगनेंसी को लेकर कितना खुश है। वीडियो में उनका बेटा भी दिख रहा है जो लीजा के पेट की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उसकी एक छोटी बहन आनेवाली है। Also Read - Baby Names: 2021 में जन्मे लड़के-लड़कियों के ट्रेंडी बेबी नेम्स और नाम सेलेक्ट करने के कुछ जरूरी टिप्स

गौरतलब है कि लीज़ा हेडन लालवानी (Lisa Haydon Lalwani) उन अभिनेत्रियों में से हैं जो,प्रेगनेंसी , ब्रेस्टफीडिंग (Breastfeeding), मातृत्व (Motherhood) और फैमिली जैसे विषयों पर खुलकर अपनी राय रखती हैं। पिछले वर्ष लीज़ा ने जब अपने बेबी बम्प (Lisa Haydon Baby Bump) को दिखाते हुए एक तस्वीर शेयर की थी, तो उसकी भी खूब चर्चा हुई थी।

जब घर में हो 3 बच्चे तो, ऐसे रखें सबका ध्यान (Parenting Tips in Hindi)

3 बच्चों के परिवार की कल्पना भरे-पूरे और खुशहाल परिवार के तौर पर की जाती है। जहां, 3 प्यारे-प्यारे बच्चों की मुस्कान और किलकारी हमेशा गूंजती रहती है। लेकिन, 3 बच्चों की परवरिश एक बड़ी और कठिन ज़िम्मेदारी है। जिसे निभाने में कई बातों का खास ख्याल रखना पड़ता है। यहां पढ़ें कुछ एक्सपर्ट्स टिप्स जो काम आएंगी उनके, जिनके घर लीजा हेडन की तरह में जल्द ही आनेवाला है कोई तीसरा मेहमान।