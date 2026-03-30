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Bhagavad Gita Inspired Names: भारतीय संस्कृति में बच्चे का नाम सिर्फ उसकी पहचान ही नहीं होता, बल्कि यह उसके व्यक्तित्व, संस्कार और जीवन की दिशा को भी प्रदर्शित करता है। यही कारण है कि जब बच्चे के नाम की बात आती है तो माता-पिता गूगल कर करके बहुत सारे नाम देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसा नाम नहीं चुन पाते हैं, जो सार्थक हो। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं और अपने घर में जन्मे पुत्र का बहुत ही सकारात्मक और आध्यात्मिक नाम रखना चाहते हैं तो भगवत गीता से प्रेरित नाम रखें।
भगवद गीता से प्रेरित नाम न सिर्फ पारंपरिक होते हैं, बल्कि उनमें शक्ति, ज्ञान और संतुलन का संदेश भी छिपा होता है। इस तरह के नाम बच्चे के जीवन में सकारात्मक उर्जा लेकर आते हैं और आकर्षक भी होते हैं। अगर आप भी अपने बेटे के लिए ऐसे नाम ढूंढ रहे हैं, जो भगवत गीता पर आधारित हो, सार्थक हो, आज के जमाने के हिसाब से भी हो और यूनिक हो, तो भगवत गीता से प्रेरित 25+ नामों की ये लिस्ट आपके बहुत काम आएगी।
|श्रीमद्भगवद्गीता से प्रेरित लड़कों के खूबसूरत
|क्रम संख्या
|नाम
|नाम का अर्थ
|1
|कृष्ण
|जीवन का मार्गदर्शन करने वाले, भगवान विष्णु के अवतार
|2
|अर्जुन
|जो वीर योद्धा हो और धर्म के मार्ग पर चले
|3
|माधव
|सुख और समृद्धि देने वाला
|4
|गोविंद
|वह व्यक्ति जो इंद्रियों और जीवों के स्वामी
|5
|केशव
|जो बुराई का नाश करने वाला हो
|6
|पार्थ
|अर्जुन का एक नाम, जिसका अर्थ है वीरता और साहस
|7
|जनार्दन
|लोगों की रक्षा करने वाला और कष्ट हरने वाला
|8
|देवकीनंदन
|यह नाम देवकी के पुत्र, भगवान कृष्ण को दर्शाता है
|9
|यदुनंदन
|यदु वंश के वंशज
|10
|अच्युत
|जो कभी नष्ट न हो, अविनाशी, अटल और स्थिर रहे
|11
|हृषीकेश
|इंद्रियों पर राज करने वाला, इंद्रियों का स्वामी
|12
|मुकुंद
|मोक्ष देने वाला
|13
|श्याम
|वह जो सांवला हो और रंग-रूप में आकर्षक हो
|14
|हरि
|पापों को हरने वाला
|15
|जगन्नाथ
|संसार के स्वामी
|16
|दामोदर
|कमर में रस्सी से बंधे कृष्ण का बाल रूप
|17
|शारंग
|भगवान विष्णु का धनुष
|18
|आदित्य
|सूर्य समान तेजस्वी
|19
|पुरुषोत्तम
|श्रेष्ठ पुरुष, सर्वोत्तम आत्मा
|20
|सत्यजीत
|सत्य की जीत पाने वाला
|21
|तेजस
|ऊर्जा और तेज से भरपूर
|22
|धर्म
|कर्तव्य और नैतिकता का प्रतीक
|23
|योगेश
|योग के स्वामी
|24
|विभु
|सर्वव्यापी, हर जगह उपस्थित
|25
|शांतनु
|शांत और संयमित स्वभाव वाला
|26
|ओजस
|ऊर्जा और शक्ति से भरपूर
|27
|नित्यानंद
|सदा आनंदित रहने वाला
|28
|श्रीधर
|लक्ष्मी को धारण करने वाले विष्णु
|29
|चैतन्य
|चेतना और जागरूकता से भरा हुआ
|30
|वासुदेव
|इस नाम का अर्थ है जो सबमें वास करते हैं
यह 25 से अधिक नाम लड़को के लिए हैं, जो भगवत गीता पर आधारित हैं। इन सभी नामों के अर्थ बहुत ही खूबसूरत हैं।
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