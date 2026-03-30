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अपने बेटे को दें श्रीमद्भगवद्गीता से प्रेरित खूबसूरत और अर्थपूर्ण नाम, देखें 25+ नामों की List

Hindi Beto Ke Liye Bhagwat Gita Inspired Names: क्या आप अपने बच्चे को भगवत गीता से प्रेरित नाम देना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं? अगर हां तो इस लेख में दी गई 25+ नामों की लिस्ट आपके बहुत काम आएगी।

अपने बेटे को दें श्रीमद्भगवद्गीता से प्रेरित खूबसूरत और अर्थपूर्ण नाम, देखें 25+ नामों की List

Written by Vidya Sharma |Published : March 30, 2026 5:37 PM IST

Bhagavad Gita Inspired Names: भारतीय संस्कृति में बच्चे का नाम सिर्फ उसकी पहचान ही नहीं होता, बल्कि यह उसके व्यक्तित्व, संस्कार और जीवन की दिशा को भी प्रदर्शित करता है। यही कारण है कि जब बच्चे के नाम की बात आती है तो माता-पिता गूगल कर करके बहुत सारे नाम देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसा नाम नहीं चुन पाते हैं, जो सार्थक हो। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं और अपने घर में जन्मे पुत्र का बहुत ही सकारात्मक और आध्यात्मिक नाम रखना चाहते हैं तो भगवत गीता से प्रेरित नाम रखें।

भगवद गीता से प्रेरित नाम न सिर्फ पारंपरिक होते हैं, बल्कि उनमें शक्ति, ज्ञान और संतुलन का संदेश भी छिपा होता है। इस तरह के नाम बच्चे के जीवन में सकारात्मक उर्जा लेकर आते हैं और आकर्षक भी होते हैं। अगर आप भी अपने बेटे के लिए ऐसे नाम ढूंढ रहे हैं, जो भगवत गीता पर आधारित हो, सार्थक हो, आज के जमाने के हिसाब से भी हो  और यूनिक हो, तो भगवत गीता से प्रेरित 25+ नामों की ये लिस्ट आपके बहुत काम आएगी।

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श्रीमद्भगवद्गीता से प्रेरित लड़कों के खूबसूरत
क्रम संख्यानामनाम का अर्थ
1कृष्णजीवन का मार्गदर्शन करने वाले, भगवान विष्णु के अवतार
2अर्जुनजो वीर योद्धा हो और धर्म के मार्ग पर चले
3माधवसुख और समृद्धि देने वाला
4गोविंदवह व्यक्ति जो इंद्रियों और जीवों के स्वामी
5केशवजो बुराई का नाश करने वाला हो
6पार्थअर्जुन का एक नाम, जिसका अर्थ है वीरता और साहस
7जनार्दनलोगों की रक्षा करने वाला और कष्ट हरने वाला
8देवकीनंदनयह नाम देवकी के पुत्र, भगवान कृष्ण को दर्शाता है
9यदुनंदनयदु वंश के वंशज
10अच्युतजो कभी नष्ट न हो, अविनाशी, अटल और स्थिर रहे
11हृषीकेशइंद्रियों पर राज करने वाला, इंद्रियों का स्वामी
12मुकुंदमोक्ष देने वाला
13श्यामवह जो सांवला हो और रंग-रूप में आकर्षक हो
14हरिपापों को हरने वाला
15जगन्नाथसंसार के स्वामी
16दामोदरकमर में रस्सी से बंधे कृष्ण का बाल रूप
17शारंगभगवान विष्णु का धनुष
18आदित्यसूर्य समान तेजस्वी
19पुरुषोत्तमश्रेष्ठ पुरुष, सर्वोत्तम आत्मा
20सत्यजीतसत्य की जीत पाने वाला
21तेजसऊर्जा और तेज से भरपूर
22धर्मकर्तव्य और नैतिकता का प्रतीक
23योगेशयोग के स्वामी
24विभुसर्वव्यापी, हर जगह उपस्थित
25शांतनुशांत और संयमित स्वभाव वाला
26ओजसऊर्जा और शक्ति से भरपूर
27नित्यानंदसदा आनंदित रहने वाला
28श्रीधरलक्ष्मी को धारण करने वाले विष्णु
29चैतन्यचेतना और जागरूकता से भरा हुआ
30वासुदेव इस नाम का अर्थ है जो सबमें वास करते हैं

यह 25 से अधिक नाम लड़को के लिए हैं, जो भगवत गीता पर आधारित हैं। इन सभी नामों के अर्थ बहुत ही खूबसूरत हैं।

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About the Author

विद्या शर्मा

विद्या शर्मा को डिजिटल मीडिया में लगभग 3 साल का अनुभव है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता ... Read More