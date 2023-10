Bad parenting: बेटे का दिल तोड़ देती हैं मां की कही गई ये 3 बातें, जानें पेरेंटिंग में अक्सर क्या गलती कर देती हैं मां

What not to say to your son: एक मां अपने बेटे को क्या कहती है उसका बेटे के दिल पर गहरा असर पड़ता है। लेकिन कई बार के द्वारा जाने अनजाने में बोली गई बात भी बच्चे का दिल तोड़ सकती है, जिसका ध्यान रखना जरूरी है।

Things mother should not say to son: हमारी फिजिकल हेल्थ हमारे लिए जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी हमारी मेंटल हेल्थ भी है। इसलिए मेंटल हेल्थ का ध्यान रखा जरूरी है लेकिन यह मेंटल हेल्थ सिर्फ वयस्कों की ही नहीं बल्कि छोटे बच्चों की भी होती है। खासतौर पर पेरेंट्स को अपने बच्चों को मेंटल का खास ध्यान रखना चाहिए। छोटे लड़के अक्सर अपनी मां से बहुत ज्यादा अटैच होते हैं और उसकी मां के द्वारा कही जाने वाली बात सकारात्मक या नकारात्मक असर सीधा उनकी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। मां के द्वारा कही जाने वाली कुछ बातें बच्चे का दिल तोड़ सकती हैं, लेकिन कई बार मां को इस बारे में पता भी नहीं होता है। इस लेख में हम आपको मां के द्वारा कही जाने वाली कुछ ऐसी ही बातों का बारे में बताएंगे जो अक्सर अपने बेटे के दिल को तोड़ देती हैं।

1. मेरे पास समय नहीं है (I don’t have time)

वर्किंग मदर हो या हाउस मेकर समय किसी के पास नहीं होता है, लेकिन अपने बच्चों के लिए समय निकालना पड़ता है। इसलिए यदि आपका बच्चा आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है और समय न होने के कारण आप उसे यह बोल देते हैं कि आपके पास समय नहीं है, तो आपकी यह बात बेटे का दिल तोड़ सकती है।

2. तुम्हारी ही गलती होगी (Must be your fault)

बच्चे अक्सर शरारत करते रहते हैं और ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे ज्यादा शरारती हो जाते हैं। हालांकि, गलती किसकी है उसका पता लगाए बिना ही बच्चे को बोल देना कि पक्का तुम्हारी ही गलती होगी, ऐसा होने पर आपके बेटे का दिल टूट सकता है। गलती चाहे आपके बेटे की ही हो लेकिन फिर भी बिना बताए उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए।

3. कोई बड़ी बात नहीं (It is not a big deal)

बच्चे का होसला बढ़ाना जरूरी होता है, तभी व आगे कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित होता है। लेकिन अगर आपका बच्चा कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है और आप उसका होसला बढ़ाने की बजाय यह कह देते हो कि यह काम करना कोई बड़ी बात नहीं तो ऐसा बोलना आपके बेटे का दिल तोड़ सकता है। आपके बेटे द्वारा किए गए हर छोटे-मोटे कामों के लिए उसका होसला जरूर बढ़ाएं।