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बच्चा हर समय गोद में रहने की जिद, क्या ये नॉर्मल है?

क्या आपका बच्चा हर समय गोद में रहने की जिद करता है? अगर हां, तो इसके पीछे कई वजह हो सकती है। आइए समझते हैं बच्चा गोद में रहने की क्यों करता है जिद और क्या ये है नॉर्मल?

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Written By: Kishori Mishra | Published : June 8, 2026 7:48 AM IST

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Medically Verified By: Dr. Aditya Satish Kulkarni

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Baby Tantrums

घर में छोटा बच्चा हो और वह हर समय गोद में रहने की जिद करे, तो माता-पिता के मन में अक्सर यह सवाल आता है कि क्या यह सामान्य व्यवहार है या किसी परेशानी का संकेत। कई बार बच्चे को बिस्तर पर रखते ही वह रोने लगता है, लेकिन गोद में आते ही शांत हो जाता है। ऐसी स्थिति में माता-पिता चिंतित हो जाते हैं कि कहीं उन्होंने बच्चे को गोद की आदत तो नहीं डाल दी।

नारायणा हॉस्पिटल के पेडियाट्रिक्स आदित्य सतीश कुलकर्णी का कहना है कि जीवन के शुरुआती महीनों में बच्चों का बार-बार गोद में रहने की इच्छा रखना ज्यादातर मामलों में पूरी तरह सामान्य होता है। जन्म के बाद बच्चा एक नई दुनिया में आता है। मां की धड़कन, शरीर की गर्माहट और स्पर्श उसे सुरक्षा का एहसास कराते हैं। इसलिए वह गोद में खुद को ज्यादा आरामदायक और सुरक्षित महसूस करता है।

बच्चे को गोद में रहने की जरूरत क्यों महसूस होती है?

नवजात और छोटे शिशु अपनी जरूरतों को शब्दों में नहीं बता सकते। वे रोकर ही संकेत देते हैं कि उन्हें भूख लगी है, नींद आ रही है, डायपर बदलने की जरूरत है या वे सिर्फ अपने माता-पिता के करीब रहना चाहते हैं। गोद में रहने से उन्हें भावनात्मक सुरक्षा मिलती है और तनाव कम होता है।

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इसके अलावा, कुछ बच्चों का स्वभाव भी ऐसा होता है कि वे अधिक शारीरिक संपर्क पसंद करते हैं। ऐसे बच्चों को अक्सर "हाई-नीड बेबी" कहा जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि बच्चे में कोई समस्या है, बल्कि उसकी भावनात्मक जरूरतें थोड़ी अधिक हो सकती हैं।

क्या ज्यादा गोद में रखने से बच्चा बिगड़ जाता है?

यह एक आम धारणा है कि ज्यादा गोद में रखने से बच्चे की आदत खराब हो जाती है। हालांकि, शिशु स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि शुरुआती महीनों में बच्चे को प्यार, स्पर्श और सुरक्षा देना उसके भावनात्मक विकास के लिए जरूरी है। गोद में लेने से बच्चा बिगड़ता नहीं है, बल्कि माता-पिता के साथ उसका भरोसा और जुड़ाव मजबूत होता है।

कब हो सकती है चिंता की बात?

अगर बच्चा हर समय गोद में रहना चाहता है लेकिन साथ में कुछ अन्य लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी हो सकता है। जैसे-

  • बच्चा दूध कम पी रहा हो
  • बुखार हो
  • लगातार चिड़चिड़ा या सुस्त दिखाई दे
  • वजन सही तरीके से न बढ़ रहा हो
  • कान पकड़कर रोता हो या किसी दर्द के संकेत दे रहा हो

ऐसी स्थिति में गोद की जिद किसी शारीरिक परेशानी का संकेत भी हो सकती है।

माता-पिता क्या करें?

बच्चे को धीरे-धीरे कुछ समय के लिए सुरक्षित स्थान पर खेलने की आदत डालें। उससे बात करें, गाने सुनाएं और उसके आसपास मौजूद रहें ताकि उसे अकेलापन महसूस न हो। साथ ही, जब उसे गोद की जरूरत हो तो उसे प्यार और स्नेह देने में संकोच न करें।

Disclaimer : अगर आपका बच्चा हर समय गोद में रहने की जिद करता है, तो ज्यादातर मामलों में यह उसके सामान्य विकास का हिस्सा होता है। बच्चे के लिए गोद सिर्फ आराम की जगह नहीं, बल्कि सुरक्षा, प्यार और भरोसे का एहसास भी है। इसलिए बिना वजह चिंता करने के बजाय बच्चे के व्यवहार को समझें और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की सलाह लें।

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किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More