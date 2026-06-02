क्या आपका बच्चा उम्र के हिसाब से सही ग्रो कर रहा है?

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Written By: Kishori Mishra | Published : June 2, 2026 9:11 AM IST
Medically Verified By: Dr. Aditya Satish Kulkarni
क्या आपके बच्चे की उम्र के हिसाब से सही हो रही है ग्रोथ? जानें किन संकेतों पर ध्यान देना है जरूरीबच्चे के जन्म से पहले ही माता-पिता को उनकी ग्रोथ की चिंता सताने लग जाती है। वहीं, जन्म के बाद से ही वे हर दिन सोचते हैं कि क्या उनके बच्चे का ग्रोथ सही तरीके से हो रहा है? क्या वे सही चीजें उन्हं खिला रहे हैं? वहीं, कुछ माता-पिता ऐसे भी होते हैं, जो अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से करने लग जाते हैं। माता-पिता की यह चिंता कई बार उनके स्ट्रेस का कारण भी बन जाती है। ऐसे में सबसे पहले हर एक माता-पिता को यह जानना चाहिए कि उम्र के हिसाब से बच्चे की ग्रोथ कितनी होना चाहिए, ताकि वे अपने बच्चों की तुलना उम्र के हिसाब से कर सके। इस विषय की जानकारी के लिए हमने मुंबई स्थित नारायणा हेल्थ SRCC चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल के पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हेपेटोलॉजी, कंसल्टेंट डॉ. आदित्य कुलकर्णी से बातचीत की है। आइए डॉक्टर से विस्तार से समझते हैं इस बारे में-
डॉक्टर आदित्य कहते हैं कि बच्चे की ग्रोथ सिर्फ कुछ आंकड़ों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह उसकी संपूर्ण सेहत और पोषण का महत्वपूर्ण संकेत है। बच्चों की ग्रोथ हर उम्र में अलग-अलग गति से होती है। कुछ बच्चे जल्दी लंबाई पकड़ते हैं, जबकि कुछ की ग्रोथ धीरे-धीरे होती है। इसी वजह से डॉक्टर बच्चों की ग्रोथ को समझने के लिए ग्रोथ चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। इन चार्ट्स की मदद से बच्चे की लंबाई, वजन और समय के साथ होने वाले विकास को ट्रैक किया जाता है।
Image credit : ChatGPT
यदि कोई बच्चा लगातार अपनी ग्रोथ कर्व के अनुसार बढ़ रहा है, तो यह आमतौर पर इस बात का संकेत होता है कि उसकी ग्रोथ सामान्य है। वहीं, यदि अचानक उसकी लंबाई या वजन बढ़ना धीमा हो जाए या रुक जाए, तो यह किसी स्वास्थ्य समस्या की ओर इशारा कर सकता है।
डॉक्टर कुलकर्णी कहते हैं कि कई ऐसे कारक हैं, जो बच्चों की ग्रोथ को प्रभावित कर सकते हैं। इनमें खराब खानपान, पर्याप्त नींद की कमी, बार-बार होने वाले संक्रमण, लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां और पोषण की कमी शामिल हैं।
यदि बच्चे को उसकी जरूरत के अनुसार पोषण नहीं मिल रहा है, तो उसका शरीर विकास के लिए आवश्यक ऊर्जा और पोषक तत्व नहीं जुटा पाता। इसके परिणामस्वरूप उसकी लंबाई और वजन दोनों प्रभावित हो सकते हैं। दूसरी ओर, बहुत तेजी से वजन बढ़ना भी चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि यह भविष्य में मोटापे और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम बढ़ा सकता है।
बच्चों के सही विकास के लिए संतुलित आहार बेहद जरूरी है। उनके भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फल, सब्जियां और साबुत अनाज शामिल होने चाहिए। इसके अलावा, नियमित शारीरिक गतिविधियां भी बच्चों की हड्डियों और मांसपेशियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
अच्छी नींद भी ग्रोथ का एक अहम हिस्सा है। दरअसल, शरीर में ग्रोथ हार्मोन का स्राव मुख्य रूप से नींद के दौरान होता है। इसलिए बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार पर्याप्त नींद मिलना जरूरी है।
अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा पहले की तरह लंबाई या वजन नहीं बढ़ा रहा है, या उसकी ग्रोथ अचानक धीमी हो गई है, तो बाल रोग विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी है।
नियमित हेल्थ चेकअप के दौरान डॉक्टर बच्चे की ग्रोथ की निगरानी कर सकते हैं और किसी भी समस्या की पहचान शुरुआती चरण में कर सकते हैं।
Disclaimer : हर बच्चे की ग्रोथ का पैटर्न अलग हो सकता है, इसलिए केवल दूसरे बच्चों से तुलना करना सही नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चा अपनी ग्रोथ कर्व के अनुसार लगातार आगे बढ़ रहा हो। संतुलित आहार, पर्याप्त नींद, नियमित शारीरिक गतिविधि और समय-समय पर डॉक्टर की सलाह बच्चे के स्वस्थ विकास की मजबूत नींव बनाते हैं।