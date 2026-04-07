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Kh Letter Baby Boy Names: ख से शुरू होने वाले लड़कों के लिए 20+ नाम और जिनके अर्थ हैं मनमोहक

unique baby names kh letter: ‘ख’ अक्षर से शुरू होने वाले नाम न सिर्फ यूनिक होते हैं, बल्कि उनमें गहराई, आध्यात्मिकता और सकारात्मक ऊर्जा भी होती है।

Kh Letter Baby Boy Names: ख से शुरू होने वाले लड़कों के लिए 20+ नाम और जिनके अर्थ हैं मनमोहक
लड़कों के लिए ‘ख’ अक्षर से नाम और उनके अर्थ

Written by Ashu Kumar Das |Published : April 7, 2026 12:40 PM IST

Baby boy Name start with Kh Letter with meaning: बच्चे का नाम रखना हर माता- पिता के लिए बहुत खास होता है। विशेषकर सनतान धर्म में बच्चे का नाम कई पहलूओं को देखकर किया जाता है। ताकि उसका भविष्य भी बेहतर बन सके। यही कारण है कि हिंदू धर्म में नामकरण संस्कार का विशेष महत्व होता है, जिसमें बच्चे का नाम उसके जन्म नक्षत्र, राशि या किसी शुभ अक्षर से रखा जाता है। आपके यहां भी हाल- फिलहाल में किलकारी गूंजी है और आप बच्चे का नाम ख (Kh) अक्षर से रखने की सोच रहे हैं, तो हम आपको बताने जा रहे हैं ख अक्षर से बच्चों के नाम और उनके अर्थ (kh akshar ke naam) के बारे में।

ख अक्षर से नाम क्यों होता है खास?

सनातन धर्म में ख अक्षर आकाश (Sky) और विस्तार का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के नाम का शुरुआत ख अक्षर से होती है, वो अक्सर खुलेपन, स्वतंत्रता और विशालता का प्रतीक होता है। कई बार बच्चे की राशि के अनुसार ख अक्षर शुभ माना जाता है। ऐसे में इस अक्षर से नाम रखने से शुभ फल मिलने की मान्यता है।

लड़कों के लिए ‘ख’ अक्षर से नाम और उनके अर्थ

S. NOबच्चों के नाम बच्चों के नामों का अर्थ
1खड्गेशतलवार धारण करने वाला व्यक्ति
2खेमनाथसुख देने वाले स्वामी
3खेमेशकल्याणकारी भगवान
4ख्यातप्रसिद्ध, विख्यात (जिसका ऊंचा नाम हो)
5खुर्रमहर परिस्थिति में खुश रहने वाला
6खंजनएक सुंदर पक्षी, जिसकी खूबसूरती की कल्पना नहीं की जाती है।
7खियनबुद्धिमान, तेज
8खलीलदोस्त, प्रिय
9खनकमधुर ध्वनि वाला व्यक्ति
10खालिकसृष्टि का रचयिता
11खगेश्वरपक्षियों के देवता
12खिरांशप्रकाश का अंश
13खजुरखजूर जैसा मीठा
14खिवेशभगवान का रूप
15खगेंद्रपक्षियों के राजा (गरुड़)
16खेमचंदसुख देने वाला
17खिशांतशांति और स्थिरता वाला
18खिराजसम्मान, श्रद्धांजलि
19खेमपालरक्षक
20खलिनसरल और ईमानदार
21खियान्शईश्वर का आशीर्वाद
22खलयांशऊर्जा से भरा हुआ
23खैरितअच्छा करने वाला
24खलांशप्रकाश का अंश

अगर आप भी अपने बच्चे के लिए ख अक्षर से नाम की तलाश कर रहे हैं, तो इस लिस्ट में चुन सकते हैं। तो जल्दी से बताइए आप अपने बच्चे के लिए कौन सा नाम चुनेंगे और क्यों?

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Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए ... Read More