Kh Letter Baby Boy Names: ख से शुरू होने वाले लड़कों के लिए 20+ नाम और जिनके अर्थ हैं मनमोहक

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Baby boy Name start with Kh Letter with meaning: बच्चे का नाम रखना हर माता- पिता के लिए बहुत खास होता है। विशेषकर सनतान धर्म में बच्चे का नाम कई पहलूओं को देखकर किया जाता है। ताकि उसका भविष्य भी बेहतर बन सके। यही कारण है कि हिंदू धर्म में नामकरण संस्कार का विशेष महत्व होता है, जिसमें बच्चे का नाम उसके जन्म नक्षत्र, राशि या किसी शुभ अक्षर से रखा जाता है। आपके यहां भी हाल- फिलहाल में किलकारी गूंजी है और आप बच्चे का नाम ख (Kh) अक्षर से रखने की सोच रहे हैं, तो हम आपको बताने जा रहे हैं ख अक्षर से बच्चों के नाम और उनके अर्थ (kh akshar ke naam) के बारे में।
सनातन धर्म में ख अक्षर आकाश (Sky) और विस्तार का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के नाम का शुरुआत ख अक्षर से होती है, वो अक्सर खुलेपन, स्वतंत्रता और विशालता का प्रतीक होता है। कई बार बच्चे की राशि के अनुसार ख अक्षर शुभ माना जाता है। ऐसे में इस अक्षर से नाम रखने से शुभ फल मिलने की मान्यता है।
|S. NO
|बच्चों के नाम
|बच्चों के नामों का अर्थ
|1
|खड्गेश
|तलवार धारण करने वाला व्यक्ति
|2
|खेमनाथ
|सुख देने वाले स्वामी
|3
|खेमेश
|कल्याणकारी भगवान
|4
|ख्यात
|प्रसिद्ध, विख्यात (जिसका ऊंचा नाम हो)
|5
|खुर्रम
|हर परिस्थिति में खुश रहने वाला
|6
|खंजन
|एक सुंदर पक्षी, जिसकी खूबसूरती की कल्पना नहीं की जाती है।
|7
|खियन
|बुद्धिमान, तेज
|8
|खलील
|दोस्त, प्रिय
|9
|खनक
|मधुर ध्वनि वाला व्यक्ति
|10
|खालिक
|सृष्टि का रचयिता
|11
|खगेश्वर
|पक्षियों के देवता
|12
|खिरांश
|प्रकाश का अंश
|13
|खजुर
|खजूर जैसा मीठा
|14
|खिवेश
|भगवान का रूप
|15
|खगेंद्र
|पक्षियों के राजा (गरुड़)
|16
|खेमचंद
|सुख देने वाला
|17
|खिशांत
|शांति और स्थिरता वाला
|18
|खिराज
|सम्मान, श्रद्धांजलि
|19
|खेमपाल
|रक्षक
|20
|खलिन
|सरल और ईमानदार
|21
|खियान्श
|ईश्वर का आशीर्वाद
|22
|खलयांश
|ऊर्जा से भरा हुआ
|23
|खैरित
|अच्छा करने वाला
|24
|खलांश
|प्रकाश का अंश
अगर आप भी अपने बच्चे के लिए ख अक्षर से नाम की तलाश कर रहे हैं, तो इस लिस्ट में चुन सकते हैं। तो जल्दी से बताइए आप अपने बच्चे के लिए कौन सा नाम चुनेंगे और क्यों?
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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