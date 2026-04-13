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डॉ. अंबेडकर के विचारों से प्रेरित बेबी नेम्स, जिनमें छिपा है गहरा अर्थ

Doctor Ambedkar Se Prerit Naam: अगर आप अपने बेबी बॉय या गर्ल का नाम संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम के आधार पर रखना चाहते हैं तो नीचे दी गई लिस्ट में से एक चुन सकते हैं।

डॉ. अंबेडकर के विचारों से प्रेरित बेबी नेम्स, जिनमें छिपा है गहरा अर्थ
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर

Written by Vidya Sharma |Published : April 13, 2026 2:40 PM IST

Doctor Ambedkar Se Inspired Baby Boy Or Girl Ke Naam: हर साल 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। अक्सर देखा जाता है कि लोग हफ्ते और महीने भर पहले से ही बाबा साहेब की जयंती को सेलिब्रेट करना शुरु कर देते हैं। कॉलेज में कई प्रोग्राम और कॉम्पिटिशन रखे जाते हैं। भारत का एक-एक वासी अंबेडकर जयंती के मौके पर लोग सिर्फ उनके जीवन और विचारों को याद तो करता ही है। साथ ही कुछ लोग, अपने बच्चों का नाम बाबा साहेब के नाम पर भी रखते हैं।

डॉक्टर अंबेडकर हमें शिक्षा, समानता, आत्मसम्मान और अधिकारों की जो सीख देते हैं, वहीं आज भी नई पीढ़ी को रास्ता दिखाने का काम करती है। ऐसे में अगर आप अपने बच्चे का नाम कुछ अलग और प्रेरणादायक रखना चाहते हैं, तो बाबा साहेब से प्रेरित इन नामों का चुनाव कर सकते हैं। हमने आपके लिए लड़का और लड़की दोनों के लिए नामों की लिस्ट बनाई है जो अंबेडकर से प्रेरित हैं।

बाबा साहेब अंबेडकर से प्रेरित बेबी बॉय नेम

क्रम संख्यानामनाम का अर्थ
1भीमयह नाम डॉक्टर अम्बेडक के बचपन का नाम है, जिसे आप अपने बच्चे के लिए भी चुन सकते हैं।
2रामजीआप अपने बच्चे का नाम रामजी भी रख सकते हैं, क्योंकि यह बाबा साहेब अंबेडकर के पिता जी का नाम है। साथ ही इसमें भगवान राम का नाम भी शामिल है।
3यशवंतआप चाहें तो अपने बच्चे का नाम भीमराव अंबेडकर के बेटे यशवंत के नाम पर रख सकते हैं। इस नाम का अर्थ है प्रसिद्धि पाने वाला।
4प्रशिकइन नाम का अर्थ होता है ज्ञान और बुद्धिमत्ता का प्रतीक। साथ ही प्रशिक अर्थ प्रकाश और दीप्तिमान भी होता है।
5विश्वरत्नभीमराव अंबेडकर को विश्वरत्न के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ संसार का सबसे कीमती हीरा। यानी कि यह नाम आपके बच्चे के लिए एकदम परफेक्ट है।
6अभिज्ञानइन नाम का भी अर्थ ज्ञान का प्रतीक है, जोकि खुद संविधान लिखने वाले बाबा साहेब अंबेडकर भी थे।
7सिद्धांतअगर आप अपने बच्चे का नाम डॉक्टर अंबेडकर से प्रेरित होकर रखना चाहते हैं तो सिद्धांत नाम से बेहतर कुछ भी नहीं है।
8आदर्शक्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर कई युवाओं के आदर्श हैं, इसलिए आप अपने बेटे को यह नाम दे सकते हैं।
9विद्यानंदजिसे सीखने में सुख मिलता है उसे विद्यानंद कहा जाता है। आप भी अपने बच्चे का यह नाम रख सकते हैं।

बाबा साहेब अंबेडकर से प्रेरित बेबी गर्ल नेम

क्रम संख्यानामनाम का अर्थ
1रमाबाईरमाबाई डॉ. अंबेडकर की पत्नी का नाम था, जो उनकी बहुत बड़ी हिम्मत थीं।
2प्रज्ञाइसका मतलब है ज्ञान या बुद्धि, जो अक्सर 'प्रज्ञा, शील, करुणा' सिद्धांत से जुड़ा होता है।
3सविताबाबासाहेब कई लोगों के लिए ज्ञान का प्रतीक हैं और एक रोशनी जो हमें ज्ञान की ओर ले जाती है। ऐसे में आप अपनी बेटी का नाम सविता रख सकते हैं जो चमक और ज्ञान का प्रतीक बनेगी।
4करुणाबाबा साहेब दलितों के नेता थे, वह बहुत दयनीय और करुणामयी थे। आप उनके भावों पर अपनी बेटी का नाम करुणा रख सकते हैं।
5विद्याआपकी बेटी पढ़ाई में खूब तरक्की करे और बाबा साहेब की तरह बहुत ज्ञानी बने, इसके लिए आप अपनी बेटी का विद्या नाम रख सकते हैं। बड़े होकर यह नाम उसकी पर्सनालिटी पर खूब जचेगा।
6भिमजाभिमजा का मतलब है भीम की बेटी, यानी बाबा साहेब की बेटी।
7रुजुताबेटी का नाम डॉ. भीमराव की ईमानदारी, निष्ठा और सरलता पर रख सकते हैं, जैसे कि रुजुता।
8अंबेडिकायह नाम सीधे अंबेडकर के नाम से लिया गया है जो काफी यूनिक है।

यह लड़के और लड़की दोनों के लिए अंबेडकर से प्रेरित नामों की लिस्ट है, जिनमें से आप अपने बच्चे के लिए कोई भी नाम चुन सकते हैं। सभी नाम सार्थक हैं और काफी खूबसूरत भी हैं।

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Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

विद्या शर्मा

विद्या शर्मा को डिजिटल मीडिया में लगभग 3 साल का अनुभव है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता ... Read More