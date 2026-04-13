डॉ. अंबेडकर के विचारों से प्रेरित बेबी नेम्स, जिनमें छिपा है गहरा अर्थ

Doctor Ambedkar Se Prerit Naam: अगर आप अपने बेबी बॉय या गर्ल का नाम संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम के आधार पर रखना चाहते हैं तो नीचे दी गई लिस्ट में से एक चुन सकते हैं।

डॉक्टर भीमराव अंबेडकर

Doctor Ambedkar Se Inspired Baby Boy Or Girl Ke Naam: हर साल 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। अक्सर देखा जाता है कि लोग हफ्ते और महीने भर पहले से ही बाबा साहेब की जयंती को सेलिब्रेट करना शुरु कर देते हैं। कॉलेज में कई प्रोग्राम और कॉम्पिटिशन रखे जाते हैं। भारत का एक-एक वासी अंबेडकर जयंती के मौके पर लोग सिर्फ उनके जीवन और विचारों को याद तो करता ही है। साथ ही कुछ लोग, अपने बच्चों का नाम बाबा साहेब के नाम पर भी रखते हैं।

डॉक्टर अंबेडकर हमें शिक्षा, समानता, आत्मसम्मान और अधिकारों की जो सीख देते हैं, वहीं आज भी नई पीढ़ी को रास्ता दिखाने का काम करती है। ऐसे में अगर आप अपने बच्चे का नाम कुछ अलग और प्रेरणादायक रखना चाहते हैं, तो बाबा साहेब से प्रेरित इन नामों का चुनाव कर सकते हैं। हमने आपके लिए लड़का और लड़की दोनों के लिए नामों की लिस्ट बनाई है जो अंबेडकर से प्रेरित हैं।

बाबा साहेब अंबेडकर से प्रेरित बेबी बॉय नेम

क्रम संख्या नाम नाम का अर्थ

1 भीम यह नाम डॉक्टर अम्बेडक के बचपन का नाम है, जिसे आप अपने बच्चे के लिए भी चुन सकते हैं। 2 रामजी आप अपने बच्चे का नाम रामजी भी रख सकते हैं, क्योंकि यह बाबा साहेब अंबेडकर के पिता जी का नाम है। साथ ही इसमें भगवान राम का नाम भी शामिल है। 3 यशवंत आप चाहें तो अपने बच्चे का नाम भीमराव अंबेडकर के बेटे यशवंत के नाम पर रख सकते हैं। इस नाम का अर्थ है प्रसिद्धि पाने वाला। 4 प्रशिक इन नाम का अर्थ होता है ज्ञान और बुद्धिमत्ता का प्रतीक। साथ ही प्रशिक अर्थ प्रकाश और दीप्तिमान भी होता है। 5 विश्वरत्न भीमराव अंबेडकर को विश्वरत्न के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ संसार का सबसे कीमती हीरा। यानी कि यह नाम आपके बच्चे के लिए एकदम परफेक्ट है। 6 अभिज्ञान इन नाम का भी अर्थ ज्ञान का प्रतीक है, जोकि खुद संविधान लिखने वाले बाबा साहेब अंबेडकर भी थे। 7 सिद्धांत अगर आप अपने बच्चे का नाम डॉक्टर अंबेडकर से प्रेरित होकर रखना चाहते हैं तो सिद्धांत नाम से बेहतर कुछ भी नहीं है। 8 आदर्श क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर कई युवाओं के आदर्श हैं, इसलिए आप अपने बेटे को यह नाम दे सकते हैं। 9 विद्यानंद जिसे सीखने में सुख मिलता है उसे विद्यानंद कहा जाता है। आप भी अपने बच्चे का यह नाम रख सकते हैं।

बाबा साहेब अंबेडकर से प्रेरित बेबी गर्ल नेम

क्रम संख्या नाम नाम का अर्थ 1 रमाबाई रमाबाई डॉ. अंबेडकर की पत्नी का नाम था, जो उनकी बहुत बड़ी हिम्मत थीं। 2 प्रज्ञा इसका मतलब है ज्ञान या बुद्धि, जो अक्सर 'प्रज्ञा, शील, करुणा' सिद्धांत से जुड़ा होता है। 3 सविता बाबासाहेब कई लोगों के लिए ज्ञान का प्रतीक हैं और एक रोशनी जो हमें ज्ञान की ओर ले जाती है। ऐसे में आप अपनी बेटी का नाम सविता रख सकते हैं जो चमक और ज्ञान का प्रतीक बनेगी। 4 करुणा बाबा साहेब दलितों के नेता थे, वह बहुत दयनीय और करुणामयी थे। आप उनके भावों पर अपनी बेटी का नाम करुणा रख सकते हैं। 5 विद्या आपकी बेटी पढ़ाई में खूब तरक्की करे और बाबा साहेब की तरह बहुत ज्ञानी बने, इसके लिए आप अपनी बेटी का विद्या नाम रख सकते हैं। बड़े होकर यह नाम उसकी पर्सनालिटी पर खूब जचेगा। 6 भिमजा भिमजा का मतलब है भीम की बेटी, यानी बाबा साहेब की बेटी। 7 रुजुता बेटी का नाम डॉ. भीमराव की ईमानदारी, निष्ठा और सरलता पर रख सकते हैं, जैसे कि रुजुता। 8 अंबेडिका यह नाम सीधे अंबेडकर के नाम से लिया गया है जो काफी यूनिक है।

यह लड़के और लड़की दोनों के लिए अंबेडकर से प्रेरित नामों की लिस्ट है, जिनमें से आप अपने बच्चे के लिए कोई भी नाम चुन सकते हैं। सभी नाम सार्थक हैं और काफी खूबसूरत भी हैं।

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Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।