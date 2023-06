मां-बाप से बहस करने वाले बच्चों की यह आदत बदलने के लिए आजमाएं ये पेरेंटिंग टिप्स, बच्चे सीखेंगे बड़ों से बात करने का सलीका

बात-बात पर बहस करने वाले अपने बच्चों को डांटें नहीं, बल्कि इस तरह बदलें उनका व्यवहार, धीरे-धीरे बदलेगी आदत।

How to deal with an argumentative child: बच्चे जैसे-जैसे बड़े होने लगते हैं वे अपने आसपास के लोगों से कम्युनिकेट करने के बेहतर तरीके भी सीखते हैं। इसी के साथ बच्चे यह भी सीखते हैं कि मां-बाप या बड़े-भाई बहनों से अपनी बात कैसे मनवानी है। मौजूदा समय में जहां मां-बाप दोनों वर्किंग हैं और उनका अधिकांश समय अपने कामकाज से जुड़ी गतिविधियों में बीतता है, ऐसे में पेरेंट्स के लिए बच्चों के साथ बिताने के बमुश्किल थोड़ा वक़्त ही मिल पाता है। वहीं, बच्चों में मोबाइल फोन, टीवी और टैबलेट्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के इस्तेमाल का चलन भी पिछले कुछ वर्षों में बहुत अधिक बढ़ा है। इन सबके चलते बच्चों में मां-बाप का अटेंशन पाने के लिए जिद करने, गुस्सा दिखाने और छोटी-छोटी बात बहस करने की आदत आ जाती है। कुछ समय तक तो मां-बाप बच्चों की जिद पूरी भी कर लेते हैं लेकिन एक समय के बाद बच्चों की जिद करने की आदत और बहस करना तकलीफ देने लगता है। (How to deal with an argumentative child in hindi.)

जब बच्चे करने लगें बहस...

कई बार बच्चे मां-बाप से झगड़ा करने के दौरान बहुत जिद करते हैं और मां-बाप का अपमान भी करने लगते हैं। वहीं, बच्चों का यह व्यवहार धीरे-धीरे घर के बाहर यानि स्कूल में, पड़ोसियों और रिश्तेदारों के बीच भी दिखायी देने लगता है। तो कैसे कंट्रोल किया जाए तुनकमिजाज, अड़ियल, जिद्दी और बहस करने वाले बच्चों को?, क्या उन्हें डांटना, सजा देना या मारना इस समस्या का हल है? हम कहेंगे नहीं, क्योंकि डांटने या सजा देने से बच्चे और भी जिददी बन जाते हैं। इस तरह के बच्चों को संभालने के लिए इस तरह के तरीके अपनाए जा सकते हैं। (Tips to handle and argumentative child in Hindi)

बच्चों को समझाएं प्यार से

जब बच्चे जिद्दी बन जाते हैं तो मां-बाप को भी उनकी हर छोटी-बड़ी बात पर गुस्सा आने लगता है। ऐसे में मां-बाप बच्चों की बात सुनते ही उन्हें डांटने लगते हैं। वहीं, कई बार बहस करने पर बच्चों की पिटाई भी हो जाती है। ऐसा करने की बजाय बच्चे को प्यार से समझाएं। उन्हें समझाएं कि चीख कर या चिल्ला कर वे अपनी बात नहीं मनवा सकते हैं, क्योंकि आप उनकी बात ठीक तरीके से समझ ही नहीं पा रहे। दूसरे बच्चों का उदाहरण देते हुए उन्हें बताएं कि बिना जिद किए बात करने के क्या फायदे हैं। प्यार से बात करने से इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि बच्चे आपकी बात सुनेंगे।

उनकी भी सुनें

अगर हर बात पर आप बच्चे को डांटना-फटकारना शुरू कर देंगे तो इससे बच्चों के मन में गुस्सा और निगेटिविटी बढ़ जाएगी। इस स्थिति से बचने के लिए अपने बच्चे की बात पर भी गौर करें, समझें कि वह क्यों शोर मचा रहा है या वह किस बात पर जिद कर रहा है। इस तरह उसे मनाना भी आसान हो सकेगा और आप उसकी बात भी समझ सकेंगे।

बच्चे को समझाएं सही-गलत का अंतर

बच्चों की जिद पूरी करने से माता-पिता कई बार बच्चों को यह संदेश दे देते हैं कि वो जो भी कर रहे हैं वह गलत नहीं है। बच्चे भी धीरे-धीरे इसी व्यवहार को सही मान बैठते हैं। लेकिन, ऐसा ना करें। बच्चों को बताएं कि गलत और सही क्या है।

