बात-बात पर गुस्सा जाता है बच्चा? इन 5 तरीकों से ठीक करें उसकी बिगड़ी आदत

Angry Kids: बच्चे जब बहुत ज्यादा गुस्सा करें तो उन्हें मारे नहीं, बल्कि उनके साथ दूसरे तरीकों से पेश आएं। कैसे, जानते हैं।

How to deal with angry kids: बच्चों को पालना आसान चीज नहीं है। कई बार उनका बरताव, ऐसा होता है कि समझ नहीं आता कि करें क्या। जैसे कि कुछ बच्चे जो बहुत जिद्दी होते हैं और बात-बात पर गुस्सा करते हैं। ये बच्चे कई बार गुस्से में आ कर अपना सिर जमीन पर मारने लगते हैं, खुद को नुकसान पहुंचाते हैं और चीजों को तोड़ने लगते हैं। ऐसे बच्चों को सुधारने के लिए आप कुछ तरीकों को अपना सकते हैं। जैसे कि

1. पहले उन्हें शांत करें

गुस्सैल बच्चों को शांत करना सबसे जरूरी होता है नहीं तो वो पहले अपना नुकसान कर सकते हैं। उन्हें शांत करने के लिए पहले तो उनकी बात सुनें और फिर प्यार से समझाएं। इस दौरान उस बात को आसान बनाने की कोशिश करें जिसके कारण वो गुस्सा हैं। इसके अलावा उनके आस-पास की उन चीजों को हटा दें जिसे वो तोड़ सकते हैं या फिर अपना नुकसान कर सकते हैं।

2. बात करने की कोशिश करें

बच्चों से बात करनेकी कोशिश करना बेहद जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि बात करने से चीजें आसान हो जाती हैं पर इस दौरान ध्यान दें कि उन्हें कोई भी ऐसी बात ना कहें कि उन्हें और गुस्सा ना आए। इस दौरान उन्हें शांत करने के लिए वो बातें बोलें जो कि उन्हें पसंद हो। साथ ही कोशिश करें कि पहले गुस्से से पेश ना आए।

3. चीजों का लालच दें

चीजों का लालच देना बच्चों को कई बार मनाने में मदद कर सकता है। इस दौरान आप ये कर सकते हैं जैसे ही बच्चा गुस्सा हो उससे कहें कि आप उन्हें ये चीज दिलवा देंगे, पहले वो ये काम बंद करें। इस तरह ये उन्हें मनाने में मदद करता है और उनके गुस्से को शांत करता है। इस तरह का लालच उनके गुस्से को शांत करता है।

4. ना मानें तो, सख्ती से पेश आएं

सख्ती से पेश आने से आप अपने बच्चों का गुस्सा ठंडा कर सकते हैं। दरअसल, जब बच्चों को गुस्सा आता है तो आप उन्हें डांट कर शांत कर सकते हैं या फिर उनके गुस्से को मैनेज कर सकते हैं। ये डांट उनके लिए कारगर तरीके से काम करेगी। साथ ही ये डर बना रहेगा कि आगे उन्हें इन चीजों को करने से बचना चाहिए।

5. प्यार से समझाएं क्या है गलत

बच्चे जब गुस्से से बाहर आ जाएं तो उन्हें प्यार से समझाएं कि उन्होंने क्या गलत किया है और उन्हें आगे चल कर किन चीजों को करने से बचना चाहिए। तो, अपने बच्चों को समझाएं कि गुस्सा करनागलत है और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो, बच्चों को गुस्सा करने पर ऐसे समझाएं और उनका ध्यान रखें।

You may like to read