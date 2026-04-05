Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
- वेब स्टोरीज
cause and prevention tips of enema in children : क्या आपका बच्चा भी हमेशा थका हुआ महसूस करता है? क्या थोड़ी सी भागदौड़ करने के बाद आपके बच्चों की सांस फूलने लगती है? या आपके बच्चे का चेहरा और शरीर पीला पड़ गया है? अगर इन सभी सवालों के जवाब हां हैं, तो यह कोई आम बात नहीं हैं। बच्चों में अक्सर रहने वाली थकान, शरीर का पीला पड़ना एनीमिया हो सकता है। आज के समय में भारत जैसे देशों में, जहां पोषण की कमी और असंतुलित आहार आम है, वहां बच्चों में एनीमिया के मामले अधिक देखने को मिलते हैं।
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की वेबसाइट पर छपी रिसर्च बताती है कि एनीमिया एक ऐसी स्थिति है, जिसमें शरीर में हीमोग्लोबिन (Hemoglobin) की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है और इसका मुख्य काम शरीर के सभी हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। जब शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, जिससे शरीर के अंग सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। आइए जानते हैं बच्चों में एनीमियाके कारण थकान क्यों होती है और इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए?
डॉ. शैलेंद्र शर्मा बताते हैं कि भारत जैसे देशों में बच्चों में एनीमिया होने का कोई एक कारण नहीं है, बल्कि इसके पीछे मल्टीपल फैक्टर जिम्मेदार होते हैं। इसमें शामिल हैः
भारतीय बच्चों के खानपान में आयरन युक्त पदार्थों की कमी देखी जाती है। एनीमिया होने का सबसे बड़ा कारण है शरीर में आयरन (Iron) की कमी। आयरन हीमोग्लोबिन बनाने में जरूरी होती है।
अगर बच्चे के आहार में हरी सब्जियां, फल और दूध जैसी चीजों को शामिल न किया जाए, तो इससे शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। इससे एनीमिया का खतरा कई गुणा ज्यादा हो जाता है।
जिन बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, वो बदलते मौसम में बार-बार बीमार पड़ते हैं। बार-बार बीमार होने से शरीर कमजोर होता है और खून की कमी हो सकती है।
बच्चों में एनीमिया होने पर नीचे बताए गए लक्षण नजर आते हैं...
भारत जैसे देशों में एनीमिया बहुत ही सामान्य है।
अगर आपके बच्चों में भी एनीमिया के लक्षण नजर आते हैं, तो आप नीचे बताए गए उपायों को अपना सकते हैं...
एनीमिया होने पर बच्चों की डाइट में आयरन युक्त चीजें शामिल करें। जैसे: हरी पत्तेदार सब्जियां (पालक, मेथी), चुकंदर, अनार, गुड़, दालें और बीन्स को शामिल करें।
आयरन का अवशोषण बेहतर हो, इसके लिए खाने में विटामिन सी की मात्रा को जरूर शामिल करें। विटामिन C आयरन के अवशोषण में मदद करता है। विटामिन सी के लिए संतरा, नींबू, आंवला को डाइट का हिस्सा बनाएं।
बच्चों में एनीमिया की परेशानी को दूर करने के लिए खाने में किशमिश, खजूर और बादाम को शामिल करें। डॉ. शैलेंद्र शर्मा बताते हैं कि इस तरह के ड्राई फ्रूट्स शरीर में खून की मात्रा को बढ़ाते हैं।
ध्यान रहे कि अगर आपके बच्चे को एनीमिया की परेशानी है और इसके लक्षण लगातार बढ़ रहे हैं, तो इस विषय पर डॉक्टर से बात जरूर करें।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information