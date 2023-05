एक्ट्रेस नीना गुप्ता ने कहा, सिंगल मदर के रूप में कई संघर्षों का किया सामना, सिंगल मॉम के लिए पेरेंटिंग टिप्स

अभिनेत्री नीना गुप्ता ने अपने सिंगल मदर के रूप में काफी संघर्षों से गुजरी हैं। उन्होंने बताया कि जब उनकी बेटी मसाबा बड़ी हो रही थी, तो वह चाहती थीं कि पिता उनके साथ रहें।

Parenting Tips for Single Mother in Hindi: अभिनेत्री नीना गुप्ता (Actress Neena Gupta on single mother) को किसी पहचान की दरकार नहीं है। वर्षों से नीना गुप्ता टीवी और हिंदी फिल्मों में एक्टिंग कर रही हैं और अब तक वो कई दमदार भूमिकाएं निभा चुकी हैं। उनका गुपचुप लव अफेयर वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर सर विवियन रिचर्ड्स के साथ कई सालों तक चला। नीना विवियन रिचर्ड्स से प्यार करती थीं और बिना शादी किए ही उन्होंने बेटी मसाबा को जन्म दिया था। इसके बाद वे काफी चर्चा में भी रही थीं। दोनों कभी शादी के बंधन में नहीं बंधे। बेटी को जन्म देने के बाद नीना ने मसाबा की परवरिश अकेले ही की। नीना अपने सिंगल मदर (Single Mother) के रूप में काफी संघर्षों से गुजरी हैं। हाल ही में उन्होंने बताया कि जब उनकी बेटी मसाबा बड़ी हो रही थी, तो वह चाहती थीं कि उसके पिता उसके साथ रहें। सावन पर साप्ताहिक पॉडकास्ट 'राइजिंग पेरेंट्स विद मानसी जवेरी' के नए सीजन पर एक बातचीत के दौरान नीना ने अपनी बेटी मसाबा के शुरुआती दिनों की कहानी साझा किया।

पेरेंट्स की तरफ से सख्ती बहुत खराब

नीना ने कहा, 'मैं एक अच्छा परिवार चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे के पिता उसके साथ रहें। बच्चे के पिता के रिश्तेदार हमारे साथ रहें।मुझे लगता है कि माता-पिता की ओर से सख्ती बहुत खराब है। मेरी मां ने भी मेरे साथ यही सख्ती की, जिससे मैं भाग गई। अपने बच्चे को संभालने के बाद मुझे यह बात समझ आई।

अभिनेत्री (Neena Gupta in Hindi) ने बचपन में मसाबा को पालने में आने वाली कठिनाइयों को शेयर करते हुए कहा, 'यह बहुत कठिन था। मेरे पास समय की विलासिता नहीं थी। कभी-कभी आराम भी नहीं मिलता था। मैं सुबह निकल जाती थी, देर रात वापस आती। फिर सुबह निकल जाती और देर रात वापस आती। यह बहुत कठिन समय था, लेकिन मुझे लगता है कि सभी महिलाओं ने ऐसा किया है। चाहे वे शादीशुदा हों या नहीं।'

मसाबा बहुत ईमानदार है

मसाबा के गुणों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, 'वह खुद के साथ बहुत ईमानदार है, जिसकी मैं पुष्टि कर सकती हूं। वह अपने कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी है, जिसकी मैं वास्तव में सराहना करती हूं। मुझे उस पर बहुत गर्व है।' नीना गुप्ता आखिरी बार 'डायल 100' में नजर आई थीं।

सिंगल मदर के लिए पेरेंटिंग टिप्स (Parenting Tips For Single Mother in Hindi)

पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। मन में डर की भावना, नकारात्मक विचारों को न आने दें। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इसके लिए आप एक्सपर्ट की भी सलाह ले सकती हैं। बच्चे को भरपूर समय दें। उसके साथ बात करें, खाएं-पिएं, खेलें, ताकि उसे पापा की कमी ना महसूस हो। बच्चे को प्रत्येक दिन सुबह-शाम प्यार भरी एक जादू की झप्पी दें। आप घर से बाहर काम के लिए जा रही हैं, तो भी ऐसा करें। सिर्फ मां ही नहीं पिता बनकर दिखाएं ताकि पापा की कमी बच्चे के महसूस ना हो। बच्चे के हर काम, एक्टिविटी में उसका साथ दें, उसकी तारीफ करें। बच्चा गलती कर रहा है, तो उसे प्यार से समझाएं। उसे अकेला महसूस ना होने दें। भविष्य के लिए सेविंग जरूर करें।

सिंगल मदर अपना भी यूं रखें ख्याल

सिंगल मां के ऊपर घर, बाहर के साथ ही बच्चे की भी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में कई बार कुछ मांएं अकेला महसूस करने लगती हैं। वे टूट जाती हैं। उनके अंदर तनाव, चिंता घर करने लगती है। लेकिन, इस सच्चाई पर आप जितनी जल्दी यकीन कर लेंगी आपके खुद के मानसिक सेहत के लिए सही होगा। आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी, तो ही आप अपने बच्चे की देखभाल, परवरिश सही ढंग से कर पाएंगी। अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने के लिए कुछ टिप्स को फॉलो करें....

अपने लिए एक टाइम टेबल तैयार करें, उसी के अनुसार काम करें। तनाव मुक्त रहने के लिए किस तरह से सिंगल पेरेंटिंग की जानी चाहिए, इसके लिए आप किसी एक्सपर्ट की मदद जरूर लें। अपनी लाइफस्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन का भी ध्यान रखें। इन चीजों को करने से आप शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहेंगी। खुद को स्ट्रेस फ्री रख सकती हैं। सिंगल मदर (Single Mother) होने का ये मतलब नहीं कि आप सबकुछ अकेले ही करें। दूसरों की मदद ना लें। आपके साथ आपके दोस्त, रिश्तेदार, आपके पेरेंट्स, भाई-बहन का साथ है। सिर्फ एक व्यक्ति के जीवन से चले जाने से कुछ भी खत्म नहीं होता। इनसे सलाह लें, मदद लें। मिलें-जुलें ताकि आपका अकेलापन दूर हो।

