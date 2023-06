छोटी उम्र में 'गाली' देने लगा आपका लाडला या लाडली? इन 5 तरीकों से छुड़ाएं अपने बच्चे की गाली देने की गंदी आदत

How to stop child from using bad words : ऐसी नौबत आपके साथ न आए इससे बचने के लिए आप ये 5 काम फौरन शुरू कर दें। आइए आपको बताते हैं बच्चे की गाली छुड़ाने के 5 आसान तरीके।

How to stop child from using bad words : आपने बहुत से बच्चों को कम उम्र में गाली देते हुए या फिर कुछ अश्लील इशारें और कमेंट्स करते हुए सुना होगा। बचपन के दिनों में ये सब बड़ा क्यूट सा लगता है और लोग इसपर हंसना पसंद करते हैं। बहुत से माता-पिता या करीबी रिश्तेदार ही बच्चों को गाली सिखाने का काम करते हैं या फिर मोबाइल फोन पर वीडियो स्वाइप करते हुए बच्चा ये सब सीख जाता है। लेकिन दिकक्त तब होती है जब आप कहीं रिश्तेदारों या फिर स्कूल में बैठे हों और आपका बच्चा गाली देना शुरू कर दे या फिर अश्लील इशारें करने लगे। ऐसे में आपके पास शर्मिंदा होने के सिवाए कोई और रास्ता नहीं बचता। ऐसी नौबत आपके साथ न आए इससे बचने के लिए आप ये 5 काम फौरन शुरू कर दें। आइए आपको बताते हैं बच्चे की गाली छुड़ाने के 5 आसान तरीके।

1-जरूरत से ज्यादा ध्यान न दें

जब कोई बच्चा पहली बार गाली या फिर कोई अश्लील शब्द कहता है तो गुस्सा आना स्वभाविक है लेकिन एक कदम से गुस्सा करनाबच्चे को डरा सकता है। आप ऐसे में बच्चे को शांत होकर समझाइए और ऐसा दिखाइए कि आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। इस स्थिति में बच्चा ध्यान पाने की कोशिश कम कर देता है।

2-मतलब पूछिए

छोटी उम्र में बच्चों को अक्सर ये पता नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं। ऐसे में अगर आपका बच्चा कुछ गलत बोल रहा है तो आप पहले उससे उसका मतलब पूछिए। अगर बच्चा आपका जवाब दे पा रहा है तो उसे बताइए कि वह कहां पर गलत है और उससे क्या गलती हो रही है।

3-बर्ताव सुधारिए

चाहे आपके बच्चे को उस गाली का मतलब पता हो या नहीं उससे कहिए कि भविष्य में ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अगर आपके बच्चे को गुस्सा दिखाना है तो किसी और रास्ते या तरीके को ढूंढे। गाली देना या अभद्र भाषा का प्रयोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

4-माफी मांगना सिखाएं

बच्चे छोटी उम्र में गलतियां करते हैं क्योंकि उन्हें सही जानकारी नहीं होती। आप अपने बच्चों को गलती करने के बाद तुरंत माफी मांगना सिखाएं। ऐसा करने से बच्चों में गलत आदतोंको प्रभाव कम होता है और उन्हें बेहतर तरीके से शब्दों के चयन में मदद मिलती है।

5-अच्छा व्यवहार

बच्चे को सुधारने से पहले आपको खुद पर भी ध्यान देना होगा। आप चाहें फोन पर हों या फिर किसी के साथ बच्चे के सामने गाली या अभद्र भाषा का प्रयोग न करें। ऐसा करने से बच्चों के गाली सीखने या फिर देने की प्रवृति कम हो जाती है और बच्चों के व्यवहार में सुधार होता है।

