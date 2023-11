पेरेंट्स की इन 5 बातों से चिढ़ कर उनके पास आना बंद कर देते हैं बच्चे, कहीं आप तो नहीं कर रहे ऐसी गलती

Words that hurt your children the most: पेरेंट्स कई बार अनजाने में ऐसी बातें भी बोल देते हैं, जो बच्चों के दिमाग पर गहरा असर डालती हैं और ये बातें धीरे-धीरे बच्चे के मन को अपने ही पेरेंट्स से दूर करने लगती हैं।

What parents must not say to their child: पेरेंट्स और बच्चे का रिश्ता जितना मजबूत होता है, उतना ही ज्यादा सेंसिटिव भी होता है। वैसे तो पेरेंट्स बच्चे की बड़ी से बड़ी गलतियों को माफ कर देते हैं, लेकिन कई बार छोटी-छोटी बातों से पेरेंट्स को भी बुरा लग जाता है। ऐसा ही कुछ रिश्ता एक बच्चे का अपने पेरेंट्स से होता है। कई बार बच्चे पेरेंट्स से डांट खाने के बाद भी बुरा नहीं मानते हैं, जबकि कई बार पेरेंट्स द्वारा बोली गई किसी ऐसी बात को बच्चे भी दिल पर ले लेते हैं। ऐसी कई बातें हैं जो पेरेंट्स अपने बच्चों को अक्सर बोलते रहते हैं और इन बातों के कारण ही धीरे-धीरे बच्चे अपने पेरेंट्स के पास आना बंद कर देते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपका बच्चा छोटा है और आपकी बात समझ नहीं पाएगा और इस कारण से आप कुछ भी बोल देते हैं, तो आप गलती कर रहे हैं। इस लेख में हम पेरेंट्स द्वारा अक्सर अपने बच्चों को बोली जाने वाली कुछ ऐसी ही बातों के बारे में बताने वाले हैं, जिनके कारण बच्चे धीरे-धीरे अपने पेरेंट्स के पास जाना ही कम कर देते हैं।

1. पक्का तुम्हारी ही गलती होगी (It must be your mistake)

पेरेंट्स द्वारा बोली गई यह ऐसी बात हो सकती है, जो बच्चे के दिल को गहराई तक ठेस पहुंचा देती है। चाहे बच्चे की गलती हो या गलती ना हो, पेरेंट्स को बिना पता लगाए नहीं बोलना चाहिए। अगर बच्चे की गलती नहीं है और पेरेंट्स ये बात बोल देते हैं, जो बच्चे का उनके विश्वास कम हो जाता है और वे धीरे-धीरे उनके पास आना कम कर देते हैं।

2. तुमसे तो कोई उम्मीद नहीं (I have no expectations from you)

अगर पेरेंट्स मजाक में भी बच्चे को यह बात बोल देते हैं कि तुमसे तो कोई उम्मीद नहीं है, तो समझ लीजिए बच्चे का दिल उसी समय टूट चुका है। हर बच्चा अपने पेरेंट्स की उम्मीदों पर खरा उतना चाहता है और कोशिश कर रहा होता है, ऐसे में पेरेंट्स द्वारा ये बात बोलना उन्हें काफी नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

3. तुम्हारा भाई/बहन कभी ऐसा नहीं करेगा (your brother/sister would never do that)

अपने बच्चों की कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए। अगर एक बच्चा किसी कारण से कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा है या फिर वह शरारती बन गया है, तो उसे अपने भाई या बहन से कभी कंपेयर न करें। ऐसा करने से बच्चे के मन में नेगेटिविटी आने लगती है और कई बार वह अपनी शरारत को और ज्यादा बढ़ा देता है। इसलिए कभी भी बच्चे को कोई ऐसी बात न बोलें जिससे उसे लगे कि आप उसकी तुलना किसी दूसरे बच्चे के साथ कर रहे हो।

4. लगता है तुम झूठ बोल रहे हो (I think you are lying)

कुछ बच्चे थोड़े शरारती हो जाते हैं और कई बार गलत संगत के कारण उन्हें झूठ बोलने की आदत भी पड़ जाती है। ऐसे में कई बार बच्चे के सच बोलने पर भी माता पिता को शक हो जाता है, लेकिन कभी भी पता किए बिना बोलना नहीं चाहिए। अगर आप बिना पता किए बच्चे की किसी बात पर यह बोल देते हो कि आपको शक है कि बच्चा झूठ बोल रहा है, तो आपकी इस आदत से आप बच्चे को दूर कर रहे हैं।

5. तुम ये काम मत करो (You don't do that)

जब भी बच्चों से कोई काम कराने की बात आती है, तो पेरेंट्स को बच्चों को हमेशा बराबर काम देना चाहिए। अगर कोई बच्चा किसी काम को ठीक से कर नहीं पा रहा है, तो उसे सिखाएं या फिर समझाएं कि यह काम आपके टाइप का है ही नहीं। बच्चे को सीधा किसी काम से मना कर देना और वही काम उसके बहन-भाई को दे देने से बच्चे के मन में अपने पेरेंट्स के प्रति नकारात्मकता पनपने लगती है और धीरे-धीरे उसका मन अपने माता-पिता से दूर होने लगता है।

