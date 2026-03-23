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चैत्र नवरात्रि में जन्मा बच्चा इतना प्रभावशाली क्यों होता है? जीवनभर रहता है मां दुर्गा का आशीर्वाद

Chaitra Navratri: नवरात्रि के दिन बहुत ही शुभ होते हैं और इन दिनों में बच्चे का जन्म लेना बच्चे और उसके माता-पिता के लिए बेहद सौभाग्य होता है। जानें नवरात्रि के दिनों में पैदा हुआ बच्चा क्यों इतना खास होता है।

चैत्र नवरात्रि में जन्मा बच्चा इतना प्रभावशाली क्यों होता है? जीवनभर रहता है मां दुर्गा का आशीर्वाद

Written by Mukesh Sharma |Updated : March 23, 2026 4:24 PM IST

Why Navratri Born Are Special: चैत्र नवरात्रि भारतीय परंपरा का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो कि शक्ति, साधना और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इन नौ दिनों वातावरण में एक अलग ही आध्यात्मिकता महसूस होती है, जो हर घर और मनुष्य से निकलती है। इस वातावरण में क्या आपके घर नन्हा मेहमान आया है? तो शायद आप न जानते हों कि वह बेहद खास है। माना जाता है कि इस पवित्र समय में जन्म लेने वाला बच्चा साधारण नहीं, बल्कि विशेष होता है। उसमें आत्मबल और आकर्षण के साथ कई गुण पाए जाते हैं। ऐसे में अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों कहा जाता है कि चैत्र नवरात्रि में जन्में बच्चे पर जीवनभर मां दुर्गा की कृपा बनी रहती है? तो आइए आज हम आपको इसे नए नजरिए से समझाते हैं।

जन्म का समय और ऊर्जा

चैत्र नवरात्रि के दौरान वातावरण में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इस समय पूरे वातावरण में मंत्र, पूजा और साधना गुंजयमान हो रही होती है। कहा जाता है कि ऐसे वातावरण में जन्मा बच्चा अपने व्यक्तित्व में गहराई और संतुलन लाता है और समाज के कल्याण के लिए काम करता है।

(और पढ़ें - नवरात्रि में जन्में बच्चों पर होता है मां दुर्गा का आशीर्वाद)

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स्वाभाविक नेतृत्व क्षमता

चैत्र नवरात्रि में जन्मा बच्चा नेतृत्व गुणों से भरा होता है, जिसे मां दुर्गा के स्वभाव से जोड़कर देखा जाता है। जिस तरह मां दुर्गा साहस, निर्णय क्षमता और धर्म की रक्षा की प्रतीक हैं, उसी प्रकार ये बच्चे भी स्वाभाविक रूप से निर्भीक और आत्मविश्वासी होते हैं। वे कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने का साहस रखते हैं और भीड़ से अलग अपनी पहचान बनाते हैं।

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मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन

चैत्र नवरात्रि में जन्मे बच्चों की भावनात्मक मजबूती मां दुर्गा के धैर्य और करुणा से जुड़ी है। मां दुर्गा जैसे विपरीत परिस्थितियों में भी शांत और संतुलित रहती हैं, वैसे ही ये बच्चे भी चुनौतियों का सामना धैर्य व संयम से करते हैं, जो इन्हें ओरों से अलग बनाती है. वे भावनाओं में बहने के बजाय स्थिति को समझ कर आगे बढ़ते हैं

आकर्षक व्यक्तित्व

इन बच्चों में एक प्राकृतिक आकर्षण होता है, जो लोगों को उनकी ओर खींचता है। वह सबसे अलग पहचान बनाने में कामयाब होते हैं। इन बच्चों की बातों में आत्मविश्वास और स्पष्टता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जिससे लोग आसानी से इनसे प्रभावित हो जाते हैं। यही कारण है कि नवरात्रि में जन्में बच्चे हमेशा अपना इन्फ्लूएंस बनाकर रखते हैं।

मां दुर्गा का विशेष आशीर्वाद

चैत्र नवरात्रि में जन्मे बच्चों पर मां दुर्गा की विशेष कृपा रहती है। मां दुर्गा इन बच्चों की नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करती हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाती हैं। मां के आशीर्वाद स्वरूप इन बच्चों में संकटों से उबरने की शक्ति और सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा होती है, जो इन्हें सफलता की ओर ले जाने में मदद करती है। चैत्र नवरात्रि में जन्म लेना एक शुभ संयोग माना जाता है, जो बच्चे के जीवन में सकारात्मकता और शक्ति का प्रतीक बन सकता है।

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अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

मुकेश शर्मा

मुकेश शर्मा दिल्ली यूनिर्विसिटी से जर्नलिज्म डिग्री होल्डर हैं और पिछले 8 साल से Health Journalism से जुड़े हुए ... Read More