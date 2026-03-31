लड़कियों के लिए निष्ठा और निशा जैसे 30+ नाम जो न से शुरु होते हैं, जानें आपकी लाडली के लिए बेस्ट नाम

नाम नाम का अर्थ

निशिता (Nishita name meaning in hindi) निशिता नाम का मतलब फुर्तीला और हमेशा सजग रहना होता है।

नृत्या (Nritya name meaning in hindi) नृत्या नाम का मतलब है जिसे नाचना या अभिनय करना पसंद हो

निवृत्ति (Nivriti name meaning in hindi) निवृत्ति नाम का मतलब है किसी चीज का त्याग कर देना या उसे दूर चले जाना

नित्या (Nitya name meaning in hindi) नित्या मां दुर्गा का एक नाम है और इसका मतलब स्थिर भी होता है।

निश्का (Nishka name meaning in hindi) निश्का एक प्यारा नाम है, जिसका मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके मित्र हों और कोई शत्रु न हों।

निर्वी (Nirvi name meaning in hindi) निर्वी नाम का मतलब निर्मल, शुद्ध या साफ होता है।

निखिला (Nikhila name meaning in hindi) निखिला नाम का मतलब पूर्ण होता है।

निहारिका (Niharika name meaning in hindi) निहारिका नाम का मतलब पानी या ओस की बूंदे होती होती हैं।

नायरा (Naira name meaning in hindi) नायरा नाम का मतलब चमकदार या ऐसी वस्तु जिसकी चमक ज्यादा हो।

नैनिका (Nainika name meaning in hindi नैनिका नाम का मतलब सुंदर और चमकदार आंखों वाली लड़की होता है।

नैतिका (Naitika name meaning in hindi) नैतिका नाम का मतलब सदाचार और धर्म को निभाने वाला व्यक्ति होता है।

नेयशा (Neysha name meaning in hindi) नेयशा नाम का मतलब जीवन से परिपूर्ण और खुश होता है।

नितांशी (Nitanshi name meaning in hindi) नितांशी नाम का मतलब सूरज की पहली किरण या ऐसी चमक जिसका कोई अंत न हो।

निया (Niya name meaning in hindi) निया नाम का मतलब एक अच्छा मित्र, नई उपलब्धि और शांत स्वभाव होता है।

नक्षी (Nakshi name meaning in hindi) नक्षी नाम का मतलब होता है तराश कर बनाई गई आकृति एक सुंदर आकृति।

नक्षिका (Nakshika name meaning in hindi) नक्षिका नाम का मतलब है तारों से प्रेम करने वाली लड़की या एक सुंदर तारा।

निशिका (Nishika name meaning in hindi) निशिका नाम का मतलब है एक सुंदर रात या रात से प्रेम करे वाली।

नित्याश्री (Nityashree name meaning in hindi) नित्याश्री नाम का मतलब हमेशा रहने वाला सौंदर्य होता है।

नीलम (Neelam name meaning in hindi) नीलम नाम का मतलब सुंदर और गहरी आंखों वाली लड़की होता है।

नीलिमा (Nilima name meaning in hindi) नीलिमा नाम का मतलब नीले रंग की सुंदर और गहरी आंखों वाली लड़की होता है।

निस्मिता (Nismita name meaning in hindi) निस्मिता नाम का मतलब एक अच्छी मुस्कान वाली लड़की।

नीलाशा (Nilasha name meaning in hindi) नीलाशा नाम का मतलब नीलापन या नीले रंग की कोई सुंदर वस्तु होता है।

नियांशी (Niyanshi name meaning in hindi) नियांशी नाम का मतलब सच्चा दिल का व्यक्ति और सदा खुश रहने वाली लड़की।

नियारा (Niyara name meaning in hindi) नियारा नाम का मतलब सबसे अलग या अद्भुत होता है।

निक्षा (Niksha name meaning in hindi) निक्षा नाम का मतलब विजय का प्रतीक होता है।

नंदिता (Nandita name meaning in hindi) नंदिता नाम का मतलब एक ऐसी भावना जो खुशी लाती है या मनभावन होता है।

नंदिका (Nandika name meaning in hindi) नंदिका नाम देवी लक्ष्मी का एक नाम है और इसका मतलब हमेशा मुस्कुराने वाली या खुश रहने वाली महिला है।

नम्रता (Namrta name meaning in hindi) नम्रता नाम का मतलब ऐसी लड़की जो दूसरों का आदर और सम्मान करती हो।

नमांशी (Namanshi name meaning in hindi) नमांशी नाम का मतलब ऐसी लड़की या महिला से है, जो नमन करने योग्य हो।

निवांशी (Nivanshi name meaning in hindi) निवांशी नाम का मतलब एक पवित्र महिला या श्रेष्ठ वंश की महिला से है।

नियति (Niyati name meaning in hindi) नियति नाम का मतलब भाग्य या किस्मत से है।

नव्या (Navya name meaning in hindi) नव्या नाम का मतलब नया या नवीन से है।

निमिशा (Nimisha name meaning in hindi) निमिशा नाम का मतलब पलभर या क्षणिक से है।

नितारा (Nitara name meaning in hindi) नितारा नाम का मतलब गहनता या गहराई होता है।