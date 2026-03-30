संख्या भगवान शिव के 108 नाम अर्थ

1 महाकाल भगवान शिव के इस नाम का अर्थ समय का स्वामी या अनंत काल है।

2 रुद्रनाथ इस नाम का अर्थ शिव के स्वामी या शिव का मुख है।

3 भीमाशंकर भगवान शिव का यह नाम भीम और शंकर के संयोजन से है।

4 नटराज इसका अर्थ नृत्य के राजा है।

5 प्रलेयन्कार इस नाम का अर्थ प्रलय लाने वाला, विनाशकारी या सर्वनाश करने वाला है।

6 चंद्रमौली जिसके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान हो।

7 डमरूधारी इस नाम का अर्थ, वह जो डमरू धारण करता है।

9 चंद्रधारी चंद्रमा को धारण करने वाला

10 भोलेनाथ सरल, मासूम या भोले स्वभाव के स्वामी

11 कैलाश पति कैलाश पर्वत के स्वामी

12 भूतनाथ इस नाम का अर्थ भूतों के स्वामी या प्रेतों के नाथ है।

13 नंदराज इस नाम का अर्थ नंद के राजा, खुशी के राजा है।

14 नन्दी की सवारी इस नाम का अर्थ अटूट भक्ति, संयम, शक्ति, और धर्म है।

15 ज्योतिलिंग इस नाम का अर्थ प्रकाश का लिंगम होता है।

16 मल्लिकार्जुन इसका अर्थ चमेली के फूलों से पूजित अर्जुन या पार्वती और अर्जुन का मिलन है।

17 भीमेश्वर इसका अर्थ भीम के ईश्वर या भीम द्वारा पूजित ईश्वर है।

18 विषधारी इस नाम का अर्थ विष धारण करने वाला या "जहर को अपने पास रखने वाला है।

19 बम भोले भोलेनाथ, शिव, शंकर, महादेव का नामोच्चार।

20 विश्वनाथ विश्व का स्वामी, शिव।

21 अनादिदेव सबसे पहले अर्थात् अत्यंत पुरातन

22 उमापति उमा यानि पार्वती के स्वामी है।

23 गोरापति मां गौरी के स्वामि यानि भगवान शिव का ही नाम है।

24 गणपिता गणेश के पिता यानि यह भगवान शिव का ही एक नाम है।

25 ओंकार स्वामी ओम का स्वामी

26 ओंकारेश्वर ओम के स्वामी या पवित्र ध्वनि ओम के भगवान होता है, जो भगवान शिव का एक पवित्र नाम है।

27 त्रिशूलधारी इसका अर्थ है त्रिशूल धारण करने वाला।

28 भोले बाबा इसका अर्थ अत्यंत सरल, दयालु, भावुक और कृपालु।

29 शिवजी भगवान शिव के इस नाम का अर्थ कल्याणकारी, शुभ या मंगलमय है।

30 शम्भु सुख या कल्याण का स्रोत

31 नीलकंठ नीले कंठ वाला, नीली गर्दन, गलवाला।

32 महाकालेश्वर इस नाम का अर्थ समय के महान स्वामी है।

33 त्रिपुरारी भगवान शिव के इस नाम का अर्थ तीनों नगरों के शत्रु या संहारक है।

34 त्रिलोकनाथ इसका अर्थ तीनों लोकों के स्वामी, नाथ या रक्षक है।

35 त्रिनेत्रधारी शिव के इस प्रिय नाम का अर्थ तीन आंखों वाला है।

36 बर्फानी बाबा शिव जी के इस नाम का अर्थ बर्फ से बने बाबा यानी भगवान शिव का बर्फीला रूप है।

37 लंकेश्वर इस नाम का अर्थ संसार का स्वामी, दुनिया का ईश्वर या लोकपाल है।

38 अमरनाथ अमरों के स्वामी या शाश्वत ईश्वर

39 केदारनाथ केदार का अर्थ खेत या दलदल और नाथ का अर्थ स्वामि होता है, यानि खेतों के स्वामि को ही केदारनाथ कहते हैं।

40 मंगलेश्वर शुभता का स्वामी या मंगल के स्वामी

41 अर्धनारीश्वर इस नाम का अर्थ है वह स्वामी जिसका आधा भाग स्त्री है।

42 नागार्जुन ज्ञान से युक्त नागों का राजा।

43 जटाधारी इसका अर्थ, जिसने जटा धारण की हो।

44 नीलेश्वर नीलेश्वर का अर्थ, नीलेश्वर यानि नीला गला धारण करने वाला है।

45 जगतपिता जो इस जगत के पिता हैं, उन्हें जगतपिता कहते हैं।

46 मृत्युन्जन इस नाम का अर्थ मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला है।

47 नागधारी जिन्होंने नाग का धारण किया है।

48 रामेश्वर राम के ईश्वर को रामेश्वर कहते हैं।

49 गलसर्पमाला जिनके गले में सांपों की माला है।

50 दीनानाथ दीनों के स्वामी या रक्षक

51 सोमनाथ इस नाम का अर्थ चंद्रमा के स्वामी है।

52 जोगी नाथपंथी कनफटा साधु।

53 भंडारी बाबा वह ईश्वर जो बहुत दयालु और भोले स्वभाव का है

54 बमलेहरी शिव की भक्ति की लहर को दर्शाने वाला

55 गोरीशंकर माता गौरी और शिव को मिलाकर बना हुआ नाम है।

56 शिवाकांत भगवान शिव का भक्त या शिव के प्रिय

57 महेश्वरा महान ईश्वर या सर्वोच्च स्वामी

59 संकटहारी संकट हरने वले को संकटहारी कहते हैं।

60 महेश्वर इस नाम का अर्थ भी महान व्यक्ति या सर्वोच्च स्वामि है।

61 रुंडमालाधारी रुंडमालाधारी का अर्थ, कटे हुए मानव सिरों या खोपड़ियों की माला का धारण करने वालाा है।

62 जगपालनकर्ता पूरे जग का जो पालन करने वाला है।

63 पशुपति पशुओं के पति यानि मालिक।

64 संगमेश्वर संगम के ईश्वर को ही संगमेश्वर कहते हैं।

65 दक्षेश्वर दक्षों के स्वामी है, जो भगवान शिव का एक विशेषण है

66 घ्रेनश्वर इस नाम का अर्थ करुणा के स्वामि है।

67 मणिमहेश मणिमहेश का अर्थ, शिव के मुकुट पर जड़ा रत्न है।

68 अनादि जिसका कोई आदि यानि शुरुआत या प्रारंभ न हो, उसे अनादि कहते हैं।

69 अमर जिसका अंत न हो, उसे अमर कहा जाता है।

70 आशुतोष महाराज जो जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं।

71 विलवकेश्वर बिल्व पर्वत पर स्थित भगवान शिव।

72 अचलेश्वर इस नाम का अर्थ अचल भगवान या स्थिर महादेव है।

73 ओलोकानाथ इस नाम का अर्थ संसार के स्वामी, लोकों के रक्षक है।

74 आदिनाथ प्रथम भगवान या मूल स्वामी है।

75 देवदेवेश्वर देवताओं के भी देवता

76 प्राणनाथ प्राणों के स्वामी

77 शिवम् शिवम् का अर्थ, शुभ, 'मंगलकारी है।

78 महादानी बहुत बड़ा दान देने वाले को ही महादानी कहते हैं।

79 शिवदानी शुभ या कल्याण देने वाला

80 अभयंकर भय दूर करने वाला

81 पातालेश्वर पातालेश्वर का अर्थ, पाताल का ईश्वर है।

82 दूधेश्वर दूधेश्वर का अर्थ, दूध के ईश्वर है।

83 सर्पधारी सांप का धारण करने वाले हो की सर्पधारी कहते हैं।

84 त्रिलोकिनरेश इस नाम का अर्थ, तीनों लोकों का राजा या संपूर्ण सृष्टि का स्वामी है।

85 हठ योगी हठ योगी का अर्थ, हठ योग का अभ्यास करने वाला साधक।

86 विश्लेश्वर इस नाम का अर्थ विश्व का ईश्वर या ब्रह्मांड का स्वामी है।

87 नागाधिराज पर्वत पर राज करने वाला।

88 सर्वेश्वर इस नाम का अर्थ सबका स्वामी, संपूर्ण जगत का भगवान है।

89 उमाकांत उमा यानि पार्वती के प्रिय पति को ही उमापति कहते हैं।

90 बाबा चंद्रेश्वर बाबा चंद्रेश्वर का अर्थ, चंद्रमा के स्वामी है।

91 त्रिकालदर्शी त्रिकालदर्शी का अर्थ, उस ज्ञानी से है जो भूत, वर्तमान और भविष्य, तीननों कालों की घटनाओं का देख सकता है।

92 त्रिलोकी स्वामी इस नाम का अर्थ, संपूर्ण सृष्टि के अधिपति है।

93 महादेव महादेव का अर्थ, देवताओं के देव है।

94 गढ़शंकर इस नाम का अर्थ शंकर का किला

95 मुक्तेश्वर मुक्तेश्वर का अर्थ होता है मुक्ति का ईश्वर है।

96 नटेश्वर नटेश्वर का अर्थ, नटों में सर्वश्रेष्ठ है।

97 गिरजापति गिरजापति का अर्थ, जो गिरिजा यानि पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के पति हैं।

98 भद्रेश्वर कल्याणकारी या शुभ ईश्वर

99 त्रिपुनाशक तीनों बुराइयों (अज्ञान, घृणा, लोभ) का नाश करने वाला।

100 निर्जेश्वर इस नाम का अर्थ देवताओं से रहित या जिनसे ऊपर कोई ईश्वर न हो है।

101 किरातेश्वर किरात के रूप में भगवान शिव

102 जागेश्वर इस नाम का अर्थ जगत के ईश्वर है।

103 अबधूतपति एक ऐसा साधु, योगी या संन्यासी है।

104 भीलपति इस नाम का अर्थ भीलों का प्रमुख, राजा या नेता है।

105 जितनाथ विजयी स्वामी, जो स्वयं पर या इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो।

106 वृषेश्वर बैल के स्वामी या धर्म के स्वामी।

107 भूतेश्वर इस नाम का अर्थ भूतों, आत्माओं या पंचभूतों का स्वामी है।