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भगवान शिव के 108 पावरफुल नाम, जिनके अर्थ भी हैं काफी अलग

भगवान शिव के 108 नाम काफी प्रिय हैं, जिन्हें आप अपने बेटे को दे सकते हैं। आइए जानते हैं भगवान शिव के 108 नामों की लिस्ट और उसके अर्थ क्या हैं?

भगवान शिव के 108 पावरफुल नाम, जिनके अर्थ भी हैं काफी अलग
108 शिव के नाम

Written by Kishori Mishra |Updated : March 30, 2026 4:39 PM IST

Shiv Ji ke 108 Naam Arth Sahit : शिव, शिवा या फिर महेश नाम के अलावा भगवान शिव के कई नाम हैं, इस बारे में आप काफी अच्छे से वाकिफ होंगे। लेकिन जब भी नाम रखने की बात आती है, तो यही 1 से  2 नाम हमारी जुबान पर आते हैं। क्या आप भी अपने बच्चों का नाम भगवान शिव के नाम पर रखना चाहते हैं और कुछ अलग नाम का तलाश कर रहे हैं, तो इस लेख में हम आपको भगवान शिव से जुड़े 108 नाम बताने जा (108 Lord Shiva Names)  रहे हैं। इस लिस्ट में उनके नाम के साथ-साथ अर्थ भी हैं, जिसे आप काफी आसानी से अपने बच्चों  को लिए  चुन सकते हैं। आइए जानते हैं भगलाव शिव से जुड़े  108 नाम-

शिव जी के 108 नामों की लिस्ट

भगवान शिव के अनेकों नाम हैं, जिसमें 108 नाम काफी अलग हैं , आइए जानते हैं -

संख्याभगवान शिव के 108 नामअर्थ
1महाकालभगवान शिव के इस नाम का अर्थ समय का स्वामी या अनंत काल है।
2रुद्रनाथइस नाम का अर्थ शिव के स्वामी या शिव का मुख है।
3भीमाशंकरभगवान शिव का यह नाम भीम और शंकर के संयोजन से है।
4नटराजइसका अर्थ नृत्य के राजा है।
5प्रलेयन्कारइस नाम का अर्थ प्रलय लाने वाला, विनाशकारी या सर्वनाश करने वाला है।
6चंद्रमौलीजिसके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान हो।
7डमरूधारीइस नाम का अर्थ, वह जो डमरू धारण करता है।
9चंद्रधारीचंद्रमा को धारण करने वाला
10भोलेनाथसरल, मासूम या भोले स्वभाव के स्वामी
11कैलाश पतिकैलाश पर्वत के स्वामी
12भूतनाथइस नाम का अर्थ भूतों के स्वामी या प्रेतों के नाथ है।
13नंदराजइस नाम का अर्थ नंद के राजा, खुशी के राजा है।
14नन्दी की सवारीइस नाम का अर्थ अटूट भक्ति, संयम, शक्ति, और धर्म है।
15ज्योतिलिंगइस नाम का अर्थ प्रकाश का लिंगम होता है।
16मल्लिकार्जुनइसका अर्थ चमेली के फूलों से पूजित अर्जुन या पार्वती और अर्जुन का मिलन है।
17भीमेश्वरइसका अर्थ भीम के ईश्वर या भीम द्वारा पूजित ईश्वर है।
18विषधारीइस नाम का अर्थ विष धारण करने वाला या "जहर को अपने पास रखने वाला है।
19बम भोलेभोलेनाथ, शिव, शंकर, महादेव का नामोच्चार।
20विश्वनाथविश्व का स्वामी, शिव।
21अनादिदेवसबसे पहले अर्थात् अत्यंत पुरातन
22उमापतिउमा यानि पार्वती के स्वामी है।
23गोरापतिमां गौरी के स्वामि यानि भगवान शिव का ही नाम है।
24गणपितागणेश के पिता यानि यह भगवान शिव का ही एक नाम है।
25ओंकार स्वामीओम का स्वामी
26ओंकारेश्वरओम के स्वामी या पवित्र ध्वनि ओम के भगवान होता है, जो भगवान शिव का एक पवित्र नाम है।
27त्रिशूलधारीइसका अर्थ है त्रिशूल धारण करने वाला।
28भोले बाबाइसका अर्थ अत्यंत सरल, दयालु, भावुक और कृपालु।
29शिवजीभगवान शिव के इस नाम का अर्थ कल्याणकारी, शुभ या मंगलमय है।
30शम्भुसुख या कल्याण का स्रोत
31नीलकंठनीले कंठ वाला, नीली गर्दन, गलवाला।
32महाकालेश्वर इस नाम का अर्थ समय के महान स्वामी है।
33त्रिपुरारीभगवान शिव के इस नाम का अर्थ तीनों नगरों के शत्रु या संहारक है।
34त्रिलोकनाथइसका अर्थ तीनों लोकों के स्वामी, नाथ या रक्षक है।
35त्रिनेत्रधारीशिव के इस प्रिय नाम का अर्थ तीन आंखों वाला है।
36बर्फानी बाबाशिव जी  के इस नाम का अर्थ बर्फ से बने बाबा यानी भगवान शिव का बर्फीला रूप है।
37लंकेश्वरइस नाम का अर्थ संसार का स्वामी, दुनिया का ईश्वर या लोकपाल है।
38अमरनाथअमरों के स्वामी या शाश्वत ईश्वर
39केदारनाथकेदार का अर्थ खेत या दलदल और नाथ का अर्थ स्वामि होता है, यानि खेतों के स्वामि को ही केदारनाथ कहते हैं।
40मंगलेश्वरशुभता का स्वामी या मंगल के स्वामी
41अर्धनारीश्वरइस नाम का अर्थ है वह स्वामी जिसका आधा भाग स्त्री है।
42नागार्जुनज्ञान से युक्त नागों का राजा।
43जटाधारीइसका अर्थ, जिसने जटा धारण की हो।
44नीलेश्वरनीलेश्वर का अर्थ, नीलेश्वर यानि नीला गला धारण करने वाला है।
45जगतपिताजो इस जगत के पिता हैं, उन्हें जगतपिता कहते हैं।
46मृत्युन्जनइस नाम का अर्थ मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला है।
47नागधारीजिन्होंने नाग का धारण  किया है।
48रामेश्वरराम के ईश्वर को रामेश्वर कहते हैं।
49गलसर्पमालाजिनके गले में सांपों की माला है।
50दीनानाथदीनों के स्वामी या रक्षक
51सोमनाथइस नाम का अर्थ चंद्रमा के स्वामी है।
52जोगीनाथपंथी कनफटा साधु।
53भंडारी बाबावह ईश्वर जो बहुत दयालु और भोले स्वभाव का है
54बमलेहरीशिव की भक्ति की लहर को दर्शाने वाला
55गोरीशंकरमाता गौरी और शिव को मिलाकर बना हुआ नाम है।
56शिवाकांतभगवान शिव का भक्त या शिव के प्रिय
57महेश्वरामहान ईश्वर या सर्वोच्च स्वामी
58महेश

महान व्यक्ति या महान ईश्वर, सर्वोच्च स्वामी है।

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59संकटहारीसंकट  हरने वले को संकटहारी कहते हैं।
60महेश्वरइस नाम का अर्थ भी महान व्यक्ति या सर्वोच्च स्वामि है।
61रुंडमालाधारीरुंडमालाधारी का अर्थ, कटे हुए मानव सिरों या खोपड़ियों की माला का धारण करने वालाा है।
62जगपालनकर्तापूरे जग का जो पालन करने वाला है।
63पशुपतिपशुओं के पति यानि मालिक।
64संगमेश्वरसंगम के ईश्वर को ही संगमेश्वर कहते हैं।
65दक्षेश्वरदक्षों के स्वामी है, जो भगवान शिव का एक विशेषण है
66घ्रेनश्वरइस नाम का अर्थ करुणा के स्वामि है।
67मणिमहेशमणिमहेश का अर्थ, शिव के मुकुट पर जड़ा रत्न है।
68अनादिजिसका कोई आदि यानि शुरुआत या प्रारंभ न हो, उसे अनादि कहते हैं।
69अमरजिसका अंत न हो, उसे अमर कहा जाता है।
70आशुतोष महाराजजो जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं।
71विलवकेश्वरबिल्व पर्वत पर स्थित भगवान शिव।
72अचलेश्वरइस नाम का अर्थ अचल भगवान या स्थिर महादेव है।
73ओलोकानाथइस नाम का अर्थ संसार के स्वामी, लोकों के रक्षक है।
74आदिनाथप्रथम भगवान या मूल स्वामी है।
75देवदेवेश्वरदेवताओं के भी देवता
76प्राणनाथप्राणों के स्वामी
77शिवम्शिवम् का अर्थ, शुभ, 'मंगलकारी है।
78महादानीबहुत बड़ा दान देने वाले को ही महादानी कहते हैं।
79शिवदानीशुभ या कल्याण देने वाला
80अभयंकरभय दूर करने वाला
81पातालेश्वरपातालेश्वर का अर्थ, पाताल का ईश्वर है।
82दूधेश्वरदूधेश्वर का अर्थ, दूध के ईश्वर है।
83सर्पधारीसांप का धारण करने वाले हो की सर्पधारी कहते हैं।
84त्रिलोकिनरेशइस नाम का अर्थ, तीनों लोकों का राजा या संपूर्ण सृष्टि का स्वामी  है।
85हठ योगीहठ योगी का अर्थ, हठ योग का अभ्यास करने वाला साधक।
86विश्लेश्वरइस नाम का अर्थ विश्व का ईश्वर या ब्रह्मांड का स्वामी है।
87नागाधिराजपर्वत पर राज करने वाला।
88सर्वेश्वरइस नाम का अर्थ सबका स्वामी, संपूर्ण जगत का भगवान है।
89उमाकांतउमा यानि पार्वती के प्रिय पति को ही उमापति कहते हैं।
90बाबा चंद्रेश्वरबाबा चंद्रेश्वर का अर्थ, चंद्रमा के स्वामी है।
91त्रिकालदर्शीत्रिकालदर्शी का अर्थ, उस ज्ञानी से है जो भूत, वर्तमान और भविष्य, तीननों कालों की घटनाओं का देख सकता है।
92त्रिलोकी स्वामीइस नाम का अर्थ, संपूर्ण सृष्टि के अधिपति है।
93महादेवमहादेव का अर्थ, देवताओं के देव है।
94गढ़शंकरइस नाम का अर्थ शंकर का किला
95मुक्तेश्वरमुक्तेश्वर का अर्थ होता है मुक्ति का ईश्वर है।
96नटेश्वरनटेश्वर का अर्थ, नटों में सर्वश्रेष्ठ है।
97गिरजापतिगिरजापति का अर्थ, जो गिरिजा यानि पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के पति हैं।
98भद्रेश्वरकल्याणकारी या शुभ ईश्वर
99त्रिपुनाशकतीनों बुराइयों (अज्ञान, घृणा, लोभ) का नाश करने वाला।
100निर्जेश्वरइस नाम का अर्थ देवताओं से रहित या जिनसे ऊपर कोई ईश्वर न हो है।
101किरातेश्वरकिरात के रूप में भगवान शिव
102जागेश्वरइस नाम का अर्थ जगत के ईश्वर है।
103अबधूतपतिएक ऐसा साधु, योगी या संन्यासी है।
104भीलपतिइस नाम का अर्थ भीलों का प्रमुख, राजा या नेता है।
105जितनाथविजयी स्वामी, जो स्वयं पर या इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो।
106वृषेश्वरबैल के स्वामी या धर्म के स्वामी।
107भूतेश्वरइस नाम का अर्थ भूतों, आत्माओं या पंचभूतों का स्वामी है।
108बैजूनाथचिकित्सकों के स्वामी या भगवान वैद्यनाथ।

भगवान शिव के ये 108 नाम माता पार्वती को बेहद पसंद आते  हैं। ये नाम 108 नाम के जापों का ही हिस्सा है। आप इन 108 नाम (L0rd Shiva Baby Names) को अपने बच्चों का रख सकते हैं। इन नाम के अर्थ काफी यूनिक हैं।

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Highlights

  • भगवान शिव के 108 जाप पर आधारित नाम आप अपने बच्चों को दे सकते हैं।
  • इन नामों के अर्थ काफी अलग हैं।
  • भगवान शिव  के ये 108 नाम काफी प्रिय हैं।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

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किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More