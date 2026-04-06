खाटू श्याम जी से प्रेरित बच्चों के लिए 100+ यूनिक नाम, इनके अर्थ भी है खास
Khatu Shyam se Prerit Baccho ke name: खाटू श्याम जी से प्रेरित ये नाम न केवल धार्मिक आस्था को दर्शाते हैं, बल्कि बच्चों के व्यक्तित्व में सकारात्मकता, शक्ति को भी दर्शाते हैं। आइए जानते हैं खाटू श्याम से प्रेरित बच्चों के नाम और उनके अर्थ
Baby Name Inspired with Khatu Shyam Baba: आजकल बच्चों के लिए धार्मिक नाम रखने का चलन बढ़ गया है। खासकर बाबा खाटू श्याम जी की मान्यता दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। बाबा श्याम के नाम प्रख्यात खाटू श्याम जी को भगवान कृष्ण का कलियुग अवतार माना जाता है। इतना ही नहीं, खाटू श्याम बर्बरीक (महाभारत के महान योद्धा) का रूप माने जाते हैं। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें, तो महाभारत काल में बर्बरीक, भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। वे बहुत ही वीर और पराक्रमी योद्धा थे। उनके पास तीन ऐसे दिव्य बाण थे, जिनसे वे किसी भी युद्ध का परिणाम पल भर में बदल सकते थे। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण वेश में आकर उनसे दान मांगा और उनका शीश (सिर) मांग लिया। बर्बरीक ने खुशी-खुशी अपना शीश दान कर दिया। उनकी इस महान त्याग भावना से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलियुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे और तुम्हारे भक्तों की हर मनोकामना पूरी होगी। यही कारण है कि खाटू श्याम को शीश का दानी भी कहा जाता है। शीश के दानी होने के कारण ही पिछले कुछ समय में सनातन धर्म में खाटू श्याम से प्रेरित बच्चों के नामों का चलन बढ़ गया है।
खाटू श्याम से प्रेरित बच्चों के नाम और उनके अर्थ
खाटू श्याम से जुड़े नाम न केवल धार्मिक आस्था को दर्शाते हैं, बल्कि बच्चे के व्यक्तित्व में शांति, साहस और संस्कार भी जोड़ते हैं। अगर आप भी बाबा खाटू श्याम के भक्त हैं और अपने बच्चों के लिए खाटू श्याम से प्रेरित होकर नाम रखने की ख्वाहिश है, तो हम आपको 100 से ज्यादा नामों की लिस्ट और उनके अर्थ बताने जा रहे हैं।
संसार (जिस व्यक्ति के अंदर पूरा संसार ही समाया हुआ हो)
3
गिरिधारी
गोवर्धन पर्वत उठाने वाला
4
अयान
भगवान का उपहार
5
हरिप्रेम
भगवान का प्रेम
6
आदित्य
सूर्य समान तेजस्वी
7
अर्जुन
पवित्र और वीर
8
श्यामवीर
श्याम का वीर
9
नीलकांत
शिव का नाम
10
माधवराज
माधव का राजा
11
अच्युत
जो कभी न टूटे (कृष्ण का नाम)
12
अव्यय
जो नष्ट न हो
13
मनमोहन
दिल जीतने वाला
14
कमल
पवित्र फूल का नाम
15
गोविंदेश
गोविंद का रूप
16
कृष्ण
भगवान श्रीकृष्ण
17
श्यामविहान
श्याम की सुबह
18
अनिरुद्ध
अजेय, जिसका कोई तोड़ न हो।
19
दर्शन
देखने योग्य। जिस व्यक्ति को देखने के लिए दुनिया व्याकुल रहे।
20
बृजमोहन
ब्रज को मोहित करने वाला
21
किशोर
युवा (जो हर उम्र में मन से जवान ही रहता हो)
22
दामोदर
रस्सी से बंधे कृष्ण
23
दिग्विजय
हर दिशा में जीत दर्ज करने वाला व्यक्ति
24
हरिकृष्णांश
कृष्ण का अंश
25
भानु
सूर्य का दूसरा नाम भानु है।
26
बंसीधर
बांसुरी धारण करने वाला
27
कृपाल
जो हर व्यक्ति पर अपनी कृपा दृष्टि को बनाए रखता हो।
28
भक्तेश
भक्तों का स्वामी
29
बद्रीश
भगवान विष्णु का रूप
30
माधवकांत
सुंदर माधव
31
केशव
सुंदर बालों वाला (कृष्ण)
32
हेमराज
सोने जैसा राजा
33
महेश
महान ईश्वर
34
जगन्नाथ
जगत के स्वामी
35
नंदलाल
नंद का पुत्र, भगवानश्रीकृष्ण को नंदलाल भी कहा जाता है।
36
गोविंदहृदय
भगवान का दिल
37
नवल
नया
38
हरिकृष्ण
कृष्ण का नाम
39
भव्य
दिव्य और महान
40
गोपाल
गायों के रक्षक (कृष्ण)
41
माधव
कृष्ण का नाम
42
देवेश
देवों के स्वामी
43
गजेन्द्र
हाथियों का राजा
44
देवांश
भगवान का अंश
45
सुमित
अच्छा मित्र
46
गोपालांश
गोपाल का अंश
47
गोकुल
कृष्ण का स्थान
48
कृष्णराज
राजा कृष्ण
49
श्यामहृदय
श्याम का दिल
50
गिरीराज
पर्वतों का राजा
51
जयदेव
भगवान की विजय
52
जितेंद्र ला
इंद्रियों को जीतने वा
53
हितेश
सबका हित करने वाला
54
श्यामांश
श्याम का अंश
55
जगमोहन
सबको मोहित करने वाला
56
माधवप्रेम
माधव का प्रेम
57
श्यामसुंदर
सुंदर कृष्ण
58
कृष्णदेव
दिव्य कृष्ण
59
श्यामप्रिय
प्रिय श्याम
60
योगेश
योग के स्वामी
61
सुदर्शन
सुंदर
62
शिवांश
शिव का अंश
63
त्रिलोकी
तीन लोकों का स्वामी
64
हरि
भगवान विष्णु/कृष्ण
65
जनार्दन
विष्णु का नाम
66
गिरिधर
गोवर्धन उठाने वाले
67
राघव
भगवान राम
68
हेमांश
चंद्रमा का अंश
69
रचित
रचना किया हुआ
70
नंदगोपाल
कृष्ण
71
श्याममोहन
आकर्षक श्याम
72
माधवेश
माधव का रूप
73
हरिअंश
भगवान का अंश
74
कृष्णवीर
बहादुर कृष्ण
75
श्यामकांत
सुंदर श्याम
76
कुंजबिहारी
वृंदावन में रहने वाले
77
कर्ण
दानी और वीर
78
रंजन
खुश करने वाला
79
मुरलीधर
बांसुरी धारण करने वाला
80
जगदीश
संसार के स्वामी
81
नारायण
भगवान विष्णु का दूसरा नाम
82
नित्यानंद
सदा आनंदित
83
हेमंत
एक ऋतु का नाम
84
मनोज
मन से उत्पन्न
85
नंदकिशोर
कृष्ण
86
गोपालकांत
सुंदर गोपाल
87
हरिनंदन
भगवान का पुत्र
88
अक्षित
अटूट, अमर
89
श्यामदेव
भगवान श्याम
90
श्यामराज
श्याम का राजा
91
भावेश
भावों का स्वामी
92
श्यामेश
श्याम के ईश्वर
93
गोपालेश
गोपाल के स्वामी
94
अंश
भगवान का अंश
95
अर्पित
समर्पित
96
गोपालवीर
साहसी
97
हरिराज
भगवान राजा
98
कृष्णविहान
कृष्ण की सुबह
99
रक्षित
सुरक्षित
100
हरिवर
श्रेष्ठ भगवान
101
श्यामांशु
चंद्र जैसा श्याम
102
समर्थ
सक्षम
103
श्यामराजेश
श्याम का राजा
104
माधवेश्वर
महान ईश्वर
105
गोपालकुल
गोपाल का वंश
106
माधवकुल
माधव का वंश
107
श्यामप्रसाद
श्याम का आशीर्वाद
108
कृष्णप्रिय
कृष्ण का प्रिय
तो बताइए आप अपने बच्चे के लिए कौन सा नाम रखन पसंद करेंगे?
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Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।