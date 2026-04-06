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खाटू श्याम जी से प्रेरित बच्चों के लिए 100+ यूनिक नाम, इनके अर्थ भी है खास

Khatu Shyam se Prerit Baccho ke name: खाटू श्याम जी से प्रेरित ये नाम न केवल धार्मिक आस्था को दर्शाते हैं, बल्कि बच्चों के व्यक्तित्व में सकारात्मकता, शक्ति को भी दर्शाते हैं। आइए जानते हैं खाटू श्याम से प्रेरित बच्चों के नाम और उनके अर्थ

खाटू श्याम जी से प्रेरित बच्चों के लिए 100+ यूनिक नाम, इनके अर्थ भी है खास
अपने बेटे के लिए चुनें खाटू श्याम से प्रेरित ये नाम

Written by Ashu Kumar Das |Published : April 6, 2026 8:22 AM IST

Baby Name Inspired with Khatu Shyam Baba: आजकल बच्चों के लिए धार्मिक नाम रखने का चलन बढ़ गया है। खासकर बाबा खाटू श्याम जी की मान्यता दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। बाबा श्याम के नाम प्रख्यात खाटू श्याम जी को भगवान कृष्ण का कलियुग अवतार माना जाता है। इतना ही नहीं, खाटू श्याम बर्बरीक (महाभारत के महान योद्धा) का रूप माने जाते हैं। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें, तो महाभारत काल में बर्बरीक, भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। वे बहुत ही वीर और पराक्रमी योद्धा थे। उनके पास तीन ऐसे दिव्य बाण थे, जिनसे वे किसी भी युद्ध का परिणाम पल भर में बदल सकते थे। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण वेश में आकर उनसे दान मांगा और उनका शीश (सिर) मांग लिया। बर्बरीक ने खुशी-खुशी अपना शीश दान कर दिया। उनकी इस महान त्याग भावना से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलियुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे और तुम्हारे भक्तों की हर मनोकामना पूरी होगी। यही कारण है कि खाटू श्याम को शीश का दानी भी कहा जाता है। शीश के दानी होने के कारण ही पिछले कुछ समय में सनातन धर्म में खाटू श्याम से प्रेरित बच्चों के नामों का चलन बढ़ गया है।

खाटू श्याम से प्रेरित बच्चों के नाम और उनके अर्थ

खाटू श्याम से जुड़े नाम न केवल धार्मिक आस्था को दर्शाते हैं, बल्कि बच्चे के व्यक्तित्व में शांति, साहस और संस्कार भी जोड़ते हैं। अगर आप भी बाबा खाटू श्याम के भक्त हैं और अपने बच्चों के लिए खाटू श्याम से प्रेरित होकर नाम रखने की ख्वाहिश है, तो हम आपको 100 से ज्यादा नामों की लिस्ट और उनके अर्थ बताने जा रहे हैं।

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क्रम संख्याबच्चे का नामबच्चे के नाम का अर्थ
1.मधुसूदनराक्षस का वध करने वाला
2भुवनसंसार (जिस व्यक्ति के अंदर पूरा संसार ही समाया हुआ हो)
3गिरिधारीगोवर्धन पर्वत उठाने वाला
4अयानभगवान का उपहार
5हरिप्रेमभगवान का प्रेम
6आदित्यसूर्य समान तेजस्वी
7अर्जुनपवित्र और वीर
8श्यामवीरश्याम का वीर
9नीलकांतशिव का नाम
10माधवराजमाधव का राजा
11अच्युतजो कभी न टूटे (कृष्ण का नाम)
12अव्ययजो नष्ट न हो
13मनमोहनदिल जीतने वाला
14कमलपवित्र फूल का नाम
15गोविंदेशगोविंद का रूप
16कृष्णभगवान श्रीकृष्ण
17श्यामविहानश्याम की सुबह
18अनिरुद्धअजेय, जिसका कोई तोड़ न हो।
19दर्शनदेखने योग्य। जिस व्यक्ति को देखने के लिए दुनिया व्याकुल रहे।
20बृजमोहनब्रज को मोहित करने वाला
21किशोरयुवा (जो हर उम्र में मन से जवान ही रहता हो)
22दामोदररस्सी से बंधे कृष्ण
23दिग्विजयहर दिशा में जीत दर्ज करने वाला व्यक्ति
24हरिकृष्णांशकृष्ण का अंश
25भानुसूर्य का दूसरा नाम भानु है।
26बंसीधरबांसुरी धारण करने वाला
27कृपालजो हर व्यक्ति पर अपनी कृपा दृष्टि को बनाए रखता हो।
28भक्तेशभक्तों का स्वामी
29बद्रीशभगवान विष्णु का रूप
30माधवकांतसुंदर माधव
31केशवसुंदर बालों वाला (कृष्ण)
32हेमराजसोने जैसा राजा
33महेशमहान ईश्वर
34जगन्नाथजगत के स्वामी
35नंदलालनंद का पुत्र, भगवानश्रीकृष्ण को नंदलाल भी कहा जाता है।
36गोविंदहृदयभगवान का दिल
37नवलनया
38हरिकृष्णकृष्ण का नाम
39भव्यदिव्य और महान
40गोपालगायों के रक्षक (कृष्ण)
41माधवकृष्ण का नाम
42देवेशदेवों के स्वामी
43गजेन्द्रहाथियों का राजा
44देवांशभगवान का अंश
45सुमितअच्छा मित्र
46गोपालांशगोपाल का अंश
47गोकुलकृष्ण का स्थान
48कृष्णराजराजा कृष्ण
49श्यामहृदयश्याम का दिल
50गिरीराजपर्वतों का राजा
51जयदेवभगवान की विजय
52जितेंद्र लाइंद्रियों को जीतने वा
53हितेशसबका हित करने वाला
54श्यामांशश्याम का अंश
55जगमोहनसबको मोहित करने वाला
56माधवप्रेममाधव का प्रेम
57श्यामसुंदरसुंदर कृष्ण
58कृष्णदेवदिव्य कृष्ण
59श्यामप्रियप्रिय श्याम
60योगेशयोग के स्वामी
61सुदर्शनसुंदर
62शिवांशशिव का अंश
63त्रिलोकीतीन लोकों का स्वामी
64हरिभगवान विष्णु/कृष्ण
65जनार्दनविष्णु का नाम
66गिरिधरगोवर्धन उठाने वाले
67राघवभगवान राम
68हेमांशचंद्रमा का अंश
69रचितरचना किया हुआ
70नंदगोपालकृष्ण
71श्याममोहनआकर्षक श्याम
72माधवेशमाधव का रूप
73हरिअंशभगवान का अंश
74कृष्णवीरबहादुर कृष्ण
75श्यामकांतसुंदर श्याम
76कुंजबिहारीवृंदावन में रहने वाले
77कर्णदानी और वीर
78रंजनखुश करने वाला
79मुरलीधरबांसुरी धारण करने वाला
80जगदीशसंसार के स्वामी
81नारायणभगवान विष्णु का दूसरा नाम
82नित्यानंदसदा आनंदित
83हेमंतएक ऋतु का नाम
84मनोजमन से उत्पन्न
85नंदकिशोरकृष्ण
86गोपालकांतसुंदर गोपाल
87हरिनंदनभगवान का पुत्र
88अक्षितअटूट, अमर
89श्यामदेवभगवान श्याम
90श्यामराजश्याम का राजा
91भावेशभावों का स्वामी
92श्यामेशश्याम के ईश्वर
93गोपालेशगोपाल के स्वामी
94अंशभगवान का अंश
95अर्पितसमर्पित
96गोपालवीरसाहसी
97हरिराजभगवान राजा
98कृष्णविहानकृष्ण की सुबह
99रक्षितसुरक्षित
100हरिवरश्रेष्ठ भगवान
101श्यामांशुचंद्र जैसा श्याम
102समर्थसक्षम
103श्यामराजेशश्याम का राजा
104माधवेश्वरमहान ईश्वर
105गोपालकुलगोपाल का वंश
106माधवकुलमाधव का वंश
107श्यामप्रसादश्याम का आशीर्वाद
108कृष्णप्रियकृष्ण का प्रिय

तो बताइए आप अपने बच्चे के लिए कौन सा नाम रखन पसंद करेंगे?

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Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए ... Read More