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108 नाम दुर्गा जी के पावरफुल नेम्स, जिनके अर्थ भी हैं काफी यूनिक

108 names of goddess durga : मां दुर्गा के अनेकों नाम हैं, जिसमेें से हम आपको 108 नामों की लिस्ट दे रहे हैं। ये नाम काफी यूनिक हैं। आइए जानते हैं मां दुर्गा के 108 नाम और इसके क्या हैं अर्थ?

108 नाम दुर्गा जी के पावरफुल नेम्स, जिनके अर्थ भी हैं काफी यूनिक
Maa durga Baby names

Written by Kishori Mishra |Published : March 31, 2026 2:15 PM IST

108 Maa Durga Naam : मां दुर्गा शक्ति का रूप मानी जाती हैं। अगर आपके घर में बेटी ने जन्म लिया है और आप अपनी बेटी को मां दुर्गा से जुड़े नाम देना चाहते हैं, तो मां दुर्गा के 108 नामों की लिस्ट में से उसका नाम चुनें। मां दुर्गा के नाम पर अगर आप अपनी बेटी का नाम रखते हैं, तो उसके जीवन में हमेशा शक्ति, तेज  और सुरक्षा लाने में मदद मिलेगी। हिन्दू धर्म में ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति  का नाम जैसा होता है, उसका स्वभााव भी वैसा ही होता है। ऐसे में मां दुर्गा के नाम पर अगर आप अपनी बेटी  का नाम रखते हैं, तो आपकी बेटी भी शक्ति और धैर्य का अवतार होंगी। आइए इस लेख में जानते हैं मां दुर्गा के 108 नामों की लिस्ट और उसके क्या हैं अर्थ?

मां दुर्गा के 108 नामों की लिस्ट और अर्थ - 108 Names of maa durga with meaning

मां दुर्गा के अनेकों नाम हैं, जिसमें से 108 नाम काफी अनोखे हैं। आइए जानते हैं इन नामों की लिस्ट और इसके क्या हैं अर्थ?

संख्यामां दुर्गा के 108 नामअर्थ
1सतीत्यागमयी देवी
2साध्वीसच्ची साधना करने वाली
3भवप्रीताभक्तों को प्रिय
4भवानीसंसार की माता
5भवमोचनीमोक्ष प्रदान करने वाली
6आर्याश्रेष्ठतम देवी
8दुर्गासंकटों को दूर करने वाली
7जयाविजयी देवी
9अद्याआदिशक्ति
10त्रिनेत्रातीन नेत्रों वाली
11शूलधारिणीत्रिशूल धारण करने वाली
12पिनाकधारिणीभगवान शिव के धनुष को धारण करने वाली
13चित्राअद्भुत रूप वाली
14चंद्रघंटाचंद्रमा के आकार की घंटा धारण करने वाली
15महातपामहान तपस्या करने वाली
16मनःआत्मज्ञान की अधिष्ठात्री
17बुद्धिज्ञान की देवी
18अहंकाराआत्मशक्ति की स्वामिनी
19चैतन्याचेतना से युक्त
20सत्यासत्य स्वरूपा
21भवप्रियासंसार के लोगों को प्रिय
22भवानीसंसार के लोगों को प्रिय
23भवमोचनीसंसार से मुक्ति देने वाली
24आयुधधारिणीशस्त्र धारण करने वाली
25त्रयमूर्तिब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्ति
26त्रिदेवीमहाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपा
27त्रैलोक्यपूजितातीनों लोकों में पूजित
28महालक्ष्मीधन और समृद्धि की देवी
29महासरस्वतीज्ञान और विद्या की देवी
30महाकालीकाल की अधिष्ठात्री
31महालयामहान नाश करने वाली
32कुलस्वामिनीकुल की रक्षा करने वाली
33चण्डिकाराक्षसों का नाश करने वाली
34विजयाविजय प्रदान करने वाली
35सर्वविद्यासभी ज्ञानों की स्वामिनी
36सर्वशक्तिसभी शक्तियों की देवी
37सर्वेश्वरीसंपूर्ण ब्रह्मांड की देवी
38सर्वमंगलासभी शुभ कार्यों की देवी
39दुर्गेश्वरीसंकट नाशिनी
40अम्बिकामाता स्वरूपा
41अनंतदेवीअनंत शक्तियों की स्वामिनी
42भक्तवत्सलाभक्तों को प्रेम करने वाली
43भयहरिणीभय का नाश करने वाली
44शत्रुनाशिनी ंभय का नाश करने वाली
45कामाक्षीइच्छाओं की पूर्ति करने वाली
46कामदामनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली
47कपालिनीकपाल धारण करने वाली
48महादेवीमहान शक्ति
49महालक्ष्मीधन की देवी
50धात्रीपालन करने वाली
51त्रिपुरातीनों लोकों की देवी
52भैरवीभयंकर स्वरूपा
53बालाशाश्वत युवा स्वरूपा
54ललितासौम्य और सुंदर
55भुवनेश्वरीसंपूर्ण सृष्टि की देवी
56तारातारक रूपा
57सतीश्वरीसतीत्व की देवी
58नित्यानित्य रूपा
59भाग्यलक्ष्मीसौभाग्य देने वाली
60अन्नपूर्णाभोजन और अन्न की देवी
61कालरात्रिरात्रि के अंधकार को हरने वाली
62महाशक्तिपरम शक्ति की स्वामिनी
63महादुर्गामहान संकट नाशिनी
64मातंगीतंत्र विद्या की देवी
65भुवनेश्वरीसम्पूर्ण ब्रह्मांड की स्वामिनी
66भूतनाथीभूतों और प्रेतों की स्वामिनी
67भगवतीनित्य रूपा
68कुमारिकाकन्या रूपा
69वज्रदंष्ट्रावज्र जैसे दांत वाली
70वज्रपाणिवज्र जैसे दांत वाली
71तारिणीवज्र जैसे दांत वाली
72वरदावरदान देने वाली
73नारायणीविष्णु स्वरूपा
74नारसिंहीनरसिंह अवतार की शक्ति
75कृष्णाश्रीकृष्ण की शक्ति
76राधिकाराधा स्वरूपा
77गौरीउज्जवल आभा वाली
78चंडिकेश्वरीचंडी रूप
79त्रिशूलधारिणीत्रिशूल धारण करने वाली
80अष्टभुजाआठ भुजाओं वाली
81महेश्वरीभगवान शिव की शक्ति
82सिंहवाहिनीसिंह पर सवार
83महालयामहान शक्तियों से युक्त
84देवीश्रीदेवी की संपत्ति रूपा
85महागौरीअत्यंत गौर वर्ण वाली
86कात्यायनीमहर्षि कात्यायन की पुत्री
87सिद्धिदात्रीसिद्धियाँ देने वाली
88अनघापापरहित
89अदितिब्रह्मांड की माता
90कर्मेश्वरीसमस्त कर्मों की देवी
91दिव्यप्रभादिव्य आभा वाली
92योगेश्वरीयोग की देवी
93आनंदमयीआनंद प्रदान करने वाली
94भुवनेश्वरीसंपूर्ण विश्व की देवी
95कालिकाकाल को भी नियंत्रित करने वाली
96मृत्युञ्जयामृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाली
97सर्वज्ञासर्वज्ञ
98शिवदूतीशिव की दूत
99सर्वेश्वरीसभी की स्वामिनी
100भद्रकालीकल्याणकारी काली
101त्रिपुरा भैरवीतीनों लोकों की देवी
102नवदुर्गानौ स्वरूपों वाली
103त्रिनेत्रातीन नेत्रों वाली
104अन्नपूर्णाभोजन की देवी
105महामायामाया रूपा
106जगन्मातासम्पूर्ण विश्व की माता
107भुवनेश्वरीविश्व की स्वामिनी
108महादेवीपरम शक्ति की अधिष्ठात्री

अपनी बेटी को आप ये नाम दे सकते हैं। यह काफी अलग और यूनिक हैं।

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Highlights

  • मां दुर्गा के नाम से आप अपनी बेटी का नाम रख सकते हैं।
  • मां दुर्गा के अनेकों नाम हैं।
  • इन 108 नामों के अर्थ भी काफी अलग हैं।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More