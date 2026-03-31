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108 Maa Durga Naam : मां दुर्गा शक्ति का रूप मानी जाती हैं। अगर आपके घर में बेटी ने जन्म लिया है और आप अपनी बेटी को मां दुर्गा से जुड़े नाम देना चाहते हैं, तो मां दुर्गा के 108 नामों की लिस्ट में से उसका नाम चुनें। मां दुर्गा के नाम पर अगर आप अपनी बेटी का नाम रखते हैं, तो उसके जीवन में हमेशा शक्ति, तेज और सुरक्षा लाने में मदद मिलेगी। हिन्दू धर्म में ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति का नाम जैसा होता है, उसका स्वभााव भी वैसा ही होता है। ऐसे में मां दुर्गा के नाम पर अगर आप अपनी बेटी का नाम रखते हैं, तो आपकी बेटी भी शक्ति और धैर्य का अवतार होंगी। आइए इस लेख में जानते हैं मां दुर्गा के 108 नामों की लिस्ट और उसके क्या हैं अर्थ?
मां दुर्गा के अनेकों नाम हैं, जिसमें से 108 नाम काफी अनोखे हैं। आइए जानते हैं इन नामों की लिस्ट और इसके क्या हैं अर्थ?
|संख्या
|मां दुर्गा के 108 नाम
|अर्थ
|1
|सती
|त्यागमयी देवी
|2
|साध्वी
|सच्ची साधना करने वाली
|3
|भवप्रीता
|भक्तों को प्रिय
|4
|भवानी
|संसार की माता
|5
|भवमोचनी
|मोक्ष प्रदान करने वाली
|6
|आर्या
|श्रेष्ठतम देवी
|8
|दुर्गा
|संकटों को दूर करने वाली
|7
|जया
|विजयी देवी
|9
|अद्या
|आदिशक्ति
|10
|त्रिनेत्रा
|तीन नेत्रों वाली
|11
|शूलधारिणी
|त्रिशूल धारण करने वाली
|12
|पिनाकधारिणी
|भगवान शिव के धनुष को धारण करने वाली
|13
|चित्रा
|अद्भुत रूप वाली
|14
|चंद्रघंटा
|चंद्रमा के आकार की घंटा धारण करने वाली
|15
|महातपा
|महान तपस्या करने वाली
|16
|मनः
|आत्मज्ञान की अधिष्ठात्री
|17
|बुद्धि
|ज्ञान की देवी
|18
|अहंकारा
|आत्मशक्ति की स्वामिनी
|19
|चैतन्या
|चेतना से युक्त
|20
|सत्या
|सत्य स्वरूपा
|21
|भवप्रिया
|संसार के लोगों को प्रिय
|22
|भवानी
|संसार के लोगों को प्रिय
|23
|भवमोचनी
|संसार से मुक्ति देने वाली
|24
|आयुधधारिणी
|शस्त्र धारण करने वाली
|25
|त्रयमूर्ति
|ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्ति
|26
|त्रिदेवी
|महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपा
|27
|त्रैलोक्यपूजिता
|तीनों लोकों में पूजित
|28
|महालक्ष्मी
|धन और समृद्धि की देवी
|29
|महासरस्वती
|ज्ञान और विद्या की देवी
|30
|महाकाली
|काल की अधिष्ठात्री
|31
|महालया
|महान नाश करने वाली
|32
|कुलस्वामिनी
|कुल की रक्षा करने वाली
|33
|चण्डिका
|राक्षसों का नाश करने वाली
|34
|विजया
|विजय प्रदान करने वाली
|35
|सर्वविद्या
|सभी ज्ञानों की स्वामिनी
|36
|सर्वशक्ति
|सभी शक्तियों की देवी
|37
|सर्वेश्वरी
|संपूर्ण ब्रह्मांड की देवी
|38
|सर्वमंगला
|सभी शुभ कार्यों की देवी
|39
|दुर्गेश्वरी
|संकट नाशिनी
|40
|अम्बिका
|माता स्वरूपा
|41
|अनंतदेवी
|अनंत शक्तियों की स्वामिनी
|42
|भक्तवत्सला
|भक्तों को प्रेम करने वाली
|43
|भयहरिणी
|भय का नाश करने वाली
|44
|शत्रुनाशिनी ं
|भय का नाश करने वाली
|45
|कामाक्षी
|इच्छाओं की पूर्ति करने वाली
|46
|कामदा
|मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली
|47
|कपालिनी
|कपाल धारण करने वाली
|48
|महादेवी
|महान शक्ति
|49
|महालक्ष्मी
|धन की देवी
|50
|धात्री
|पालन करने वाली
|51
|त्रिपुरा
|तीनों लोकों की देवी
|52
|भैरवी
|भयंकर स्वरूपा
|53
|बाला
|शाश्वत युवा स्वरूपा
|54
|ललिता
|सौम्य और सुंदर
|55
|भुवनेश्वरी
|संपूर्ण सृष्टि की देवी
|56
|तारा
|तारक रूपा
|57
|सतीश्वरी
|सतीत्व की देवी
|58
|नित्या
|नित्य रूपा
|59
|भाग्यलक्ष्मी
|सौभाग्य देने वाली
|60
|अन्नपूर्णा
|भोजन और अन्न की देवी
|61
|कालरात्रि
|रात्रि के अंधकार को हरने वाली
|62
|महाशक्ति
|परम शक्ति की स्वामिनी
|63
|महादुर्गा
|महान संकट नाशिनी
|64
|मातंगी
|तंत्र विद्या की देवी
|65
|भुवनेश्वरी
|सम्पूर्ण ब्रह्मांड की स्वामिनी
|66
|भूतनाथी
|भूतों और प्रेतों की स्वामिनी
|67
|भगवती
|नित्य रूपा
|68
|कुमारिका
|कन्या रूपा
|69
|वज्रदंष्ट्रा
|वज्र जैसे दांत वाली
|70
|वज्रपाणि
|वज्र जैसे दांत वाली
|71
|तारिणी
|वज्र जैसे दांत वाली
|72
|वरदा
|वरदान देने वाली
|73
|नारायणी
|विष्णु स्वरूपा
|74
|नारसिंही
|नरसिंह अवतार की शक्ति
|75
|कृष्णा
|श्रीकृष्ण की शक्ति
|76
|राधिका
|राधा स्वरूपा
|77
|गौरी
|उज्जवल आभा वाली
|78
|चंडिकेश्वरी
|चंडी रूप
|79
|त्रिशूलधारिणी
|त्रिशूल धारण करने वाली
|80
|अष्टभुजा
|आठ भुजाओं वाली
|81
|महेश्वरी
|भगवान शिव की शक्ति
|82
|सिंहवाहिनी
|सिंह पर सवार
|83
|महालया
|महान शक्तियों से युक्त
|84
|देवीश्री
|देवी की संपत्ति रूपा
|85
|महागौरी
|अत्यंत गौर वर्ण वाली
|86
|कात्यायनी
|महर्षि कात्यायन की पुत्री
|87
|सिद्धिदात्री
|सिद्धियाँ देने वाली
|88
|अनघा
|पापरहित
|89
|अदिति
|ब्रह्मांड की माता
|90
|कर्मेश्वरी
|समस्त कर्मों की देवी
|91
|दिव्यप्रभा
|दिव्य आभा वाली
|92
|योगेश्वरी
|योग की देवी
|93
|आनंदमयी
|आनंद प्रदान करने वाली
|94
|भुवनेश्वरी
|संपूर्ण विश्व की देवी
|95
|कालिका
|काल को भी नियंत्रित करने वाली
|96
|मृत्युञ्जया
|मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाली
|97
|सर्वज्ञा
|सर्वज्ञ
|98
|शिवदूती
|शिव की दूत
|99
|सर्वेश्वरी
|सभी की स्वामिनी
|100
|भद्रकाली
|कल्याणकारी काली
|101
|त्रिपुरा भैरवी
|तीनों लोकों की देवी
|102
|नवदुर्गा
|नौ स्वरूपों वाली
|103
|त्रिनेत्रा
|तीन नेत्रों वाली
|104
|अन्नपूर्णा
|भोजन की देवी
|105
|महामाया
|माया रूपा
|106
|जगन्माता
|सम्पूर्ण विश्व की माता
|107
|भुवनेश्वरी
|विश्व की स्वामिनी
|108
|महादेवी
|परम शक्ति की अधिष्ठात्री
अपनी बेटी को आप ये नाम दे सकते हैं। यह काफी अलग और यूनिक हैं।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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