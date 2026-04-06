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Baby Girl Name With Beautiful Eyes Meaning: वैसे तो माता-पिता के लिए बेटा और बेटी दोनों ही बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन बेटियां अक्सर दिल के ज्यादा करीब होती हैं। उनका चेहरा मासूमियत, गहरी भावनाओं से भरा हुआ होता है। जब बात नन्ही परी की हो, तो माता-पिता का ध्यान चेहरे पर सबसे ज्यादा बिटिया की खूबसूरत आंखों पर जाता है, जो उसकी पहचान बनती हैं। अगर हाल में आप एक प्यारी सी गुड़िया के पेरेंट्स बने हैं, जिसकी आंखों बहुत ही ज्यादा सुंदर और आकर्षक हैं, तो जरूर ही आप ऐसे नामों की तलाश में होंगे जो बेटी की के लिए परफेक्ट हो और उसकी प्रिटी आइज को बखूबी दर्शाए।
नाम सिर्फ एक पहचान नहीं होता, बल्कि वह व्यक्तित्व और भावनाओं को भी दर्शाता है। इसलिए आज हम आपके लिए 10 ऐसे अनोखे और खूबसूरत नाम लेकर आए हैं, जो आंखों की मासूमियत, चमक और गहराई को दर्शाते हैं। ये नाम न सिर्फ सुनने में मधुर हैं, बल्कि इनके अर्थ भी बेहद खास हैं- जो आपकी बेटी के व्यक्तित्व को और भी आकर्षक बना सकते हैं। नीचे दी गई लिस्ट में से आप कोई भी एक नाम अपनी बेटी के लिए चुन सकते हैं।
|खूबसूरत आंखों वाली बेटी के लिए 10 यूनिक नाम
|क्रम संख्या
|नाम
|अर्थ
|1
|नैनी
|2
|चित्राक्षी
|3
|नयना
|4
|अक्षिता
|5
|नेत्रा
|6
|लोचना
|7
|दृष्टि
|8
|नयनीका
|9
|मृगाक्षी
|10
|कमलाक्षी
ये कुछ नाम हैं, जिनके अर्थ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और प्यार हैं। यह सभी नाम ऐसे हैं जो आज के जमाने और आने वाले जमाने में भी सबको पसंद आएंगे। अगर आपको अन्य अक्षर पर नामों की लिस्ट चाहिए या फिर किसी नाम का मतलब जानना है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
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