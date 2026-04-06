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नैनी से लेकर चित्राक्षी तक, मासूम आंखों से मेल खाते बेबी के 10 यूनिक नाम

Baby Girl Name With Beautiful Eyes: अगर आपकी हाल में बेटी हुई है और उसकी आंखों आकर्षक हैं तो ये नाम उसके लिए परफेक्ट हो सकते हैं। एक बार लिस्ट पर नजर तो डालिए-

नैनी से लेकर चित्राक्षी तक, मासूम आंखों से मेल खाते बेबी के 10 यूनिक नाम
baby girl name

Written by Vidya Sharma |Published : April 6, 2026 8:52 AM IST

Baby Girl Name With Beautiful Eyes Meaning: वैसे तो माता-पिता के लिए बेटा और बेटी दोनों ही बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन बेटियां अक्सर दिल के ज्यादा करीब होती हैं। उनका चेहरा मासूमियत, गहरी भावनाओं से भरा हुआ होता है। जब बात नन्ही परी की हो, तो माता-पिता का ध्यान चेहरे पर सबसे ज्यादा बिटिया की खूबसूरत आंखों पर जाता है, जो उसकी पहचान बनती हैं। अगर हाल में आप एक प्यारी सी गुड़िया के पेरेंट्स बने हैं, जिसकी आंखों बहुत ही ज्यादा सुंदर और आकर्षक हैं, तो जरूर ही आप ऐसे नामों की तलाश में होंगे जो बेटी की के लिए परफेक्ट हो और उसकी प्रिटी आइज को बखूबी दर्शाए।

नाम सिर्फ एक पहचान नहीं होता, बल्कि वह व्यक्तित्व और भावनाओं को भी दर्शाता है। इसलिए आज हम आपके लिए 10 ऐसे अनोखे और खूबसूरत नाम लेकर आए हैं, जो आंखों की मासूमियत, चमक और गहराई को दर्शाते हैं। ये नाम न सिर्फ सुनने में मधुर हैं, बल्कि इनके अर्थ भी बेहद खास हैं- जो आपकी बेटी के व्यक्तित्व को और भी आकर्षक बना सकते हैं। नीचे दी गई लिस्ट में से आप कोई भी एक नाम अपनी बेटी के लिए चुन सकते हैं।

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खूबसूरत आंखों वाली बेटी के लिए 10 यूनिक नाम
                      क्रम संख्यानामअर्थ
1नैनी
  • सुंदर आंखों वाली, नयन से जुड़ा हुआ नाम
  • यह नाम सादगी और कोमलता का प्रतीक है।
2चित्राक्षी
  • चित्र जैसी सुंदर आंखों वाली
  • यह नाम बेहद यूनिक और क्लासिकल टच देता है।
3नयना
  • आंखें, सुंदर दृष्टि
  • बहुत ही लोकप्रिय और प्यारा नाम।
4अक्षिता
  • जिसकी आंखें कभी बंद न हों, सतर्क और जागरूक
  • यह नाम आधुनिक और अर्थपूर्ण है।
5नेत्रा
  • आंख, मार्गदर्शक
  • यह नाम शक्ति और सौंदर्य दोनों का प्रतीक है।
6लोचना
  • सुंदर आंखों वाली
  • यह एक पारंपरिक और मधुर नाम है।
7दृष्टि
  • नजर, विजन, देखने की क्षमता
  • यह नाम आजकल काफी ट्रेंड में है।
8नयनीका
  • छोटी सुंदर आंखों वाली
  • यह नाम बहुत ही क्यूट और यूनिक है।
9मृगाक्षी
  • हिरणी जैसी सुंदर आंखों वाली
  • यह नाम नाजुकता और आकर्षण को दर्शाता है।
10कमलाक्षी
  • कमल जैसी कोमल और सुंदर आंखों वाली
  • यह नाम दिव्यता और शांति का प्रतीक है।

ये कुछ नाम हैं, जिनके अर्थ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और प्यार हैं। यह सभी नाम ऐसे हैं जो आज के जमाने और आने वाले जमाने में भी सबको पसंद आएंगे। अगर आपको अन्य अक्षर पर नामों की लिस्ट चाहिए या फिर किसी नाम का मतलब जानना है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।

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विद्या शर्मा

विद्या शर्मा को डिजिटल मीडिया में लगभग 3 साल का अनुभव है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता ... Read More