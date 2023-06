Safety Tips on Diwali: दिवाली की खुशियां नहीं होंगी फीकी जब बच्चों को देंगे ये 10 महत्वपूर्ण टिप्स

बच्चे यूं मनाएं सुरक्षित दिवाली

Safety tips for kids on Diwali: इस बार दिवाली 2021 (Diwali 2021) 4 नवंबर को है यानी अब बस एक दिन ही बाकी है दिवाली को सेलिब्रेट करने में। बेशक, दिवाली कल है, लेकिन बच्चों की मस्ती तो 4-5 दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। वे पहले से ही पटाखे फोड़ने लगते हैं। बच्चे कहां किसी की जल्दी सुनते हैं। वे अपनी मस्ती में धुन रहते हैं, लेकिन हम उन्हें पटाखे जलाने के लिए अकेले छोड़ भी नहीं सकते। किसी भी अनहोनी घटना से बचे रहना है, तो पेरेंट्स दिवाली (Diwali safety tips) पर बच्चों को कुछ बातें समझाएं। उन्हें दिवाली में पटाखे जलाने के 10 जरूरी सेफ्टी टिप्स के बारे में जरूर पहले से ही बता दें। दिवाली की शाम बच्चों पर खास ध्यान देने की जरूरत (Tips for kids on Diwali) होती है। पटाखे जलाते समय पेरेंट्स को भी बच्चों के साथ रहना बेहद जरूरी है वरना कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। जानें, दिवाली के दिन बच्चों को कौन-कौन से वे महत्वपूर्ण टिप्स हर पेरेंट्स को बताने चाहिए, जो उनके बच्चों को रख सकती हैं सुरक्षित और हेल्दी....

बच्चे यूं मनाएं सुरक्षित दिवाली (Tips for kids on Diwali in Hindi)

यदि आप घर पर हैं और बच्चे अकेले बाहर पटाखे फोड़ रहे हैं, तो यह बिल्कुल गलत है। एक ही घंटे के लिए सही, आप अपने सभी काम को रोककर उनके साथ पटाखे जलाने में उनकी मदद करें। उन्हें घर से दूर दोस्तों के साथ जाकर आतिशबाजी करने से भी मना करें। बच्चों के लिए पटाखे खरीद रहे हैं, तो सरकारी लाइसेंस प्राप्त दुकानों से अच्छी क्वालिटी के पटाखे खरीदें। तेज आवाज करने वाले बड़े-बड़े बम बच्चों को ना दें जलाने के लिए। ऐसे पटाखों को पेरेंट्स ही जलाएं तो सभी के लिए सुरक्षित होगा। घर में 1-4 साल का बच्चा है, तो पटाखों को बंद बॉक्स या अलमारी में रखें। इससे आप जरूरी खरीदारी के लिए घर से निश्चिंत होकर बाहर जा सकते हैं। पटाखों को उन्हीं जगहों पर रखें, जहां आग लगने का डर ना हो। पटाखों के साथ माचिस ना रखें। कई बार कुछ बच्चे घर की बालकनी में पटाखे फोड़ने लगते हैं। ऐसा ना करने दें। इससे पटाखों की चिंगारी पर्दों पर लग सकती है। यदि कोई बड़े-बुजुर्ग घर में हैं, तो उनके लिए पटाखे के धुएं नुकसानदायक हो सकते हैं। घर का वातावरण हानिकारक जहरीली धुएं से भर सकती है। बेहतर है कि पटाखों को छत पर, खुले मैदान या पार्क में ही जलाएं। सभी पटाखों के डिब्बों पर कुछ चेतावनी, दिशा-निर्देश लिखे होते हैं, उन्हें एक बार पटाखे जलाने से पहले बच्चों को जरूर पढ़ा दें ताकि वे इससे होने वाले नुकसान को जान सकें। बेहतर है की ग्रीन पटाखों से इस बार दिवाली मनाएं। कोरोना महामारी में अधिकतर लोगों को फेफड़ों और सांस लेने की समस्या है। ग्रीन पटाखे ईकोफ्रेंडली होते हैं। इनसे वातावरण में हानिकारक धुएं अधिक नहीं फैलते हैं। ग्रीन पटाखे में नुकसानदायक केमिकल अधिक नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें जलाने पर कम प्रदूषण वातावरण में फैलता है। दिवाली की शाम बच्चों को नेट, सैटिन, वेलवेट, सिल्क, जॉर्जेट आदि फैब्रिक के ड्रेस ना पहनाएं। अगर पहनाना है तो पूजा करते समय पहनाएं और फिर जब पटाखे जलाने हों, तो उस समय कॉटन के कपड़े पहना दें। ध्यान रखें, कपड़े बहुत ढीले ना हों। छोटी लड़कियां दुपट्टा नहीं संभाल पाती हैं, ऐसे में दुपट्टा निकाल दें या अच्छी तरह से पिन-अप कर दें ताकि वे बार-बार गिरे ना। बालों को भी अच्छी तरह से बांधें। खुले बाल बिल्कुल ना रहने दें। बच्चे पैरों में जूते या चप्पल जरूर पहने हों। कई बार कुछ बच्चे पटाखे जलाने के बाद ना फूटने पर उसे तुरंत छूने लगते हैं। ऐसा करने से मना करें, यह खतरनाक हो सकता है। जो पटाखे ना जले हों, उन्हें दोबारा बिल्कुल ना जलाने दें। ध्यान रखें कि बच्चे हाथ में पकड़कर पटाखे ना फोड़ें, इससे उनका हाथ जल सकता है। बच्चे कई बार मस्ती में कुछ पटाखों को एक-दूसरे पर फेंकने लगते हैं। इस बात के लिए सख्ती से मना करें। आंखों, बाल, चेहरे पर पटाखों की चिंगारी लग गई तो बड़ा नुकसान हो सकता है। सेफ्टी प्वाइंट्स को ध्यान में रखते हुए और किसी भी अप्रत्याशित दुर्घटना से बचने के लिए एक बाल्टी पानी, फर्स्ट एड बॉक्स पहले से ही तैयार रखें। ताकि किसी भी तरह की अनहोनी होने पर अफरा-तफरी का माहौल ना बन जाए। बच्चे की त्वचा, उगलियां, हाथों-पैरों पर पटाखे की चिंगारी लग जाए या हल्का जल जाए, तो तुरंत जले पर पानी डालें। फफोलों को फोड़ें नहीं। कोई क्रीम, ऑइनटमेंट लगाएं। संवेदनशील जगहों पर जल जाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

