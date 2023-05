कानपुर (यूपी) में मिला जीका वायरस का पहला मामला, जानें कब हो सकता है ये वायरस खतरनाक

यूपी में जीका वायरस (Zika Virus in UP) का मरीज मिलने से चिंता बढ़ गई है।

यूपी में जीका वायरस का पहला मरीज कानपुर में मिला है। इसके बाद ही दिल्ली से विशेषज्ञों की टीम कानपुर पहुंची और मरीज के संपर्क में आए लोगों के सैंपल लिए गए हैं। फिलहाल सभी सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, मरीज वायुसेना स्टेशन का कर्मचारी है। उन्हें एयरफोर्स हॉस्टिपल में भर्ती कराया गया है। लक्षणों (Zika Virus Symptoms) के आधार पर अस्पताल प्रबंधन ने उसका सैंपल जांच के लिए पुणे भेजा था। वायु सेना वारंट अधिकारी पिछले कई दिनों से बुखार (Fever) से पीड़ित थे। वायरस के प्रसार की जांच के लिए दस टीमों का गठन किया गया है। क्या है जीका वायरस और कब हो सकता है खतरनाक, जानिए....

कैसे होता है जीका वायरस (What is Zika Virus)

जीका वायरस (zika virus) भी एक मच्छर जनित रोग है। यह चिकनगुनिया और डेंगू की तरह ही एडिज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। इसमें भी बुखार बहुत तेज आता है। मरीज को 102-103 तक बुखार हो सकता है। दो दिनों तक लगातार बुखार तेज रहे, तो तुरंत डॉक्‍टर से संपर्क जरूर करना चाहिए। किसी भी हाई-ग्रेड फीवर का इलाज खुद से ही घर पर नहीं करना चाहिए वरना यह खतरनाक साबित हो सकता है।

जीका वायरस के लक्षणों को कैसे पहचानें (Zika Virus Symptoms in Hindi)

मरीज को स्किन रैशेज हो सकता है।

जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द रहने लगता है।

तेज बुखार हो सकता है।

सिरदर्द हो सकता है।

आंख आना, बेचैनी महसूस करना।

जीका वायरस से बचाव के स्टेप (Zika Virus Prevention)

डेंगू की तरह जीका (zika virus) वायरल भी मच्छरों से होने वाली बीमारी है। इससे बचने के लिए मच्छरदानी में सोना शुरू कर दें, क्योंकि सर्दियों की शुरुआत से पहले मच्छरों की संख्या काफी बढ़ जाती है।

यदि आपको तेज बुखार, बदन दर्द, सिरदर्द रह रहा है, तो डॉक्टर से दिखाएं।

स्किन रैशेज या चकत्ते को नजरअंदाज ना करें।

घर में मच्छरों को भगाने वाले मॉस्किटो रेपलेंट जलाएं।

घर में या घर के आसपास पानी जमा ना होने दें।

