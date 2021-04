कोरोनावायरस ने देशभर में तबाही मचा रखी है। हर दिन लाखों लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं तो वहीं, हजारों लोगों की मौत हो रही है। ऐसे नाजुक वक्‍त में कुछ लोग कोरोना मरीजों की मदद करने के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस वक्‍त को एक मौका समझ कर पैसा कमाने का बेहतरीन समय समझ रहे हैं। आए दिन देश के अलग-अलग राज्‍यों से कोरोना वैक्‍सीन की जमाखोरी या मनमाने दाम पर बेचने और ऑक्‍सीजन सिलेंडर को ब्‍लैक में बेचने की खबरें आ रही हैं। यूपी में ऑक्‍सीजन सिलेंडर की जमाखोरी (Hoarding of oxygen cylinder in uttar pradesh in hindi) काफी हो रही है। ऐसे में उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने अहम फैसला लेते हुए केवल डॉक्‍टर के पर्चे पर ऑक्‍सीजन देने की बात कही है। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार अब ऑक्सीजन खरीदने या सिलेंडर रिफिलिंग के लिए डॉक्टर का पर्चा दिखाना अनिवार्य होगा। बिना डॉक्‍टर के पर्चे के किसी को न ही नया ऑक्‍सीजन सिलेंडर मिलेगा और न ही सिलेंडर को रिफिल किया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव (सूचना) नवनीत सहगल ने कहा कि घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। Also Read - उत्तर प्रदेश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, 24 घंटे में मिले 33,214 नए संक्रमित मरीज, इतने लोगों ने गंवाई जान

यूपी में बिना डॉक्‍टर के पर्चे के नहीं मिलेगी ऑक्‍सीजन (Oxygen will not be given without prescription in UP in hindi)

अतिरिक्त मुख्य सचिव का कहना है कि इस समय लोग ऑक्‍सीजन सिलेंडर की जमाखोरी कर रहे हैं। ऐसे में जरूरतमंदों को ऑक्‍सीजन नहीं मिल रही है। उन्‍होंने कहा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं लेकिन बढ़ती मांग को पूरा करना संभव नहीं हो रहा है। अगर लोग किसी आपातकालीन स्थिति की आशंका में घर पर ऑक्सीजन जमा करना शुरू कर देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में ऑक्सीजन अब केवल एक डॉक्टर के पर्चे पर ही बेचा जाएगा। अगर यह व्हाट्सएप पर भी है, तब भी।"

जानिए क्‍या कहा योगी आदित्‍यनाथ ने

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रिफिलिंग वाले केंद्रों पर पुलिस की भी तैनाती की जानी चाहिए। ब्लैक-मार्केटिंग न हो, इसके लिए अधिकारियों को ऑक्सीजन भरने वाले केंद्रों पर तैनात किया गया है। सहगल ने कहा, राज्य के 31 अस्पताल हवा से ऑक्सीजन बनाने के लिए एक वायु विभाजक स्थापित कर रहे हैं, इस प्रकार ऑक्सीजन की आपूर्ति पर निर्भरता पर अंकुश लगेगा। प्लांट दो सप्ताह में चालू हो जाएगा। केंद्र ने अस्पतालों में वितरण के लिए उत्तर प्रदेश को 1,500 ऑक्सीजन कॉन्सेन्ट्रेटर आवंटित की है। प्रत्येक कॉन्सेन्ट्रेटर एक मरीज के लिए है और यह सुनिश्चित करेगी कि उन्हें आगे हस्तक्षेप की आवश्यकता न हो। मुख्यमंत्री ने राज्य में ऑक्सीजन की उपलब्धता की निगरानी के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का भी आदेश दिया है। नियंत्रण कक्ष की निगरानी के लिए खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग और गृह विभाग को निर्देशित किया गया है।