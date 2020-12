My Covid Center mobile app: कोरोना की जांच (Corona test) कराने के इच्छुक लोगों को अब जांच केंद्र ढूंढ़ने में परेशानी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश (UP) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने शनिवार को मोबाइल ऐप ‘मेरा कोविड केंद्र’ (My Covid Center mobile app) का लोकार्पण किया। स्मार्ट मोबाइल फोन में गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर कोई भी व्यक्ति आसानी से जान सकेगा कि उसके घर के आसपास पांच किलोमीटर में कोरोना जांच केंद्र (Corona Testing Center) कहां है। यही नहीं, जिले भर में कहां-कहां पर कोविड टेस्टिंग सेंटर हैं, इसके बारे में भी जानकारी मिल सकेगी। Also Read - केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, अनिल विज ने दो खुराक वाली कोविड वैक्सीन की सिर्फ 1 खुराक ली

उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन डेढ़ से पौने दो लाख हो रहा है कोविड टेस्ट

शनिवार को ऐप लोकार्पण के मौके पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा, “कोविड (Covid-19) के खिलाफ जारी लड़ाई में हमारी जीत तय है। बस सावधानी और सतर्कता बनी रहे। सीएम (Cm Yogi) ने कहा कि 23 मार्च को जब केजीएमयू, लखनऊ में पहले दिन आरटी-पीसीआर जांच हुई थी, तब हम महज 72 टेस्ट कर सके थे, लेकिन दिन रात, सम-विषम परिस्थितियों में एकजुट होकर हमारी टीम ने काम किया, नतीजा कि आज यूपी (UP Coronavirus update) ने दो करोड़ टेस्ट पूरे कर लिए। अब हम रोज डेढ़ से पौने दो लाख कोविड टेस्ट (Corona testing in UP) कर रहे हैं। इसमें भी 40 फीसदी आरटी-पीसीआर टेस्ट (RT-PCR test) हैं।” Also Read - Covid-19 Live Updates: भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 96,08,418 अब तक 1,39,700 लोगों की मौत

सर्वाधिक कोविड-टेस्ट करने वाला राज्य है यूपी

योगी ने कहा, “उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक कोविड-टेस्ट करने वाला राज्य है। अगर किसी को कोई पूर्वाग्रह नहीं है, तो उत्तर प्रदेश के कोविड मैनेजमेंट को देख लें। इसे सभी ने प्रेरणास्पद कहा है। डब्ल्यूएचओ (WHO) से लेकर नीति आयोग तक ने यूपी की नीति को सराहा है। हमारी पूरी टीम ने एकजुट होकर काम किया है। हमने न केवल टेस्ट और हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया, बल्कि लोगों की जीविका को सुरक्षित रखने की कोशिश में भी सफलता हासिल की।” Also Read - कार्तिक आर्यन ने अपने अंदाज में कहा, मास्क पहनना है जरूरी! जानिए कोरोना से बचाव के लिए किस तरह का मास्क पहनना है बेस्ट

‘मेरा कोविड केंद्र’ ऐप की खासियत

इस कोरोना काल (Corona Era) में उत्तर प्रदेश ने चुनौतियों का सामना करने की अपनी क्षमताओं का शानदार प्रदर्शन किया है। ‘आयुष कोविड कवच ऐप’ और घर बैठे टेस्ट रिपोर्ट जानने की सुविधा देने के बाद अब प्रदेश सरकार ने ‘मेरा कोविड केंद्र’ ऐप (My Covid Center app) तैयार कराया है। ‘मेरा कोविड केंद्र’ ऐप को चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने तैयार किया है।

अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि करीब दो महीने पहले कोरोना की जांच रिपोर्ट ऑनलाइन जानने के लिए ऐप लॉन्च किया गया था। अब तक 30 लाख लोग अपनी कोरोना जांच की रिपोर्ट घर बैठे ही ऑनलाइन हासिल कर चुके हैं। अब उन्हें एक कदम आगे बढ़कर कोविड टेस्टिंग सेंटर (Corona Testing Center) के बारे में भी ऑनलाइन जानकारी मिलेगी।

1260 नि:शुल्क कोविड जांच केंद्रों का ब्यौरा ऐप में है उपलब्ध

उन्होंने बताया कि जिनके पास स्मार्ट फोन नहीं है, वे लोग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय की वेबसाइट पर विजिट कर लिस्ट देख सकते हैं। सभी कोरोना जांच केंद्रों की जियो टैगिंग की गई है। स्वास्थ्य विभाग के फील्ड वर्कर और जिला प्रशासन इसमें नए कोरोना जांच केंद्रों को समय-समय पर ऑनलाइन जोड़ सकेंगे। फिलहाल 1260 नि:शुल्क कोविड जांच केंद्रों का ब्यौरा इस ऐप (Mera Covid Kendra app) में उपलब्ध है।

ऐप 5 किमी दायरे में स्थित जांच केंद्र के बारे में देगा अपडेट

प्रसाद ने कहा कि ‘मेरा कोविड केंद्र’ ऐप (My Covid Center mobile app) आसपास पांच किलोमीटर के दायरे में स्थित कोविड जांच केंद्र के बारे में अपडेट देगा। यहीं नहीं, मेरा कोविड केंद्र कहां पर है, इसका नक्शा भी ऐप पर प्रस्तुत होगा। ऐप पर संबंधित कोविड केंद्र के लैब टेक्नीशियन व केंद्र प्रभारियों के नंबर, खुलने, बंद होने का समय भी उपलब्ध है। इसके अलावा, अपने 5 किलोमीटर दायरे से बाहर के कोविड केंद्र के बारे में जानकारी पाने की सुविधा भी इस ऐप में है।

