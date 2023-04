देश की राजधानी दिल्‍ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर ओमिक्रोन वेरिएंट की बात करें तो महाराष्‍ट्र के दिल्‍ली दूसरा सबसे ज्‍यादा प्रभावित शहर है। कोविड और ओमिक्रोन के बीच दिल्‍ली सरकार ने राजधानी में सोमवार 27 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू (Night Curfew in Delhi) का ऐलान किया है। रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक ये कर्फ्यू लागू रहेगा। ये फैसला उस वक्‍त लिया गया है जब दिल्‍ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 0.5% के अहम स्तर के पार हो चुकी है। रिपोर्ट्स के अनुसार लगातार दो दिन तक 0.5% पॉजिटिविटी रेट रहने पर दिल्ली में येलो लेवल अलर्ट (Yellow Alert in Delhi)लागू होता है।

#COVID19 | Delhi reports 290 positive cases, one death, and 120 recoveries in the last 24 hours. Active cases 1,103 pic.twitter.com/iDM9ryYmg3 — ANI (@ANI) December 26, 2021