Right Way to Drink Water in Hindi: पूरी दुनिया आज (22 मार्च) 'विश्व जल दिवस' (World Water Day 2021 in Hindi) मना रही है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है पानी बचाना, पानी के महत्व को समझना और पूरी दुनिया को पानी के संरक्षण के प्रति जागरूक करना। इसके अलावा, दुनिया के सभी विकसित देशों में साफ, स्वच्छ और सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना भी है। इस दिन पानी से जुड़े कई विषयों और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाती है। भविष्य में किस तरह से पानी को संरक्षित किया जाए, उस पर संकल्प लेने का दिन है यह। पानी हमारे जीवित रहने के लिए बहुत आवश्यक तत्व है। मौसम चाहे कोई भी हो, बिना पानी पिए आप अपना जीवनयापन नहीं कर सकते हैं। हालांकि, कुछ लोग कभी भी, कितनी मात्रा में भी पानी पीते हैं, जो सही नहीं होता है। पानी पीने के कई फायदे (Water Benefits in hindi) होते हैं और यदि सही समय और सही मात्रा में पानी का सेवन करें, तो लाभ भी अधिक होंगी।

क्या है ‘वर्ल्ड वाटर डे’ का थीम (World Water Day 2021 theme)

प्रत्येक वर्ष 'वर्ल्ड वाटर डे' (World Water Day 2021) के उपलक्ष में एक खास थीम तय की जाती है। इस बार की थीम 'वैल्युइंग वाटर' (Valuing Water) है। इसका मतलब है लोगों को पानी के महत्व को समझना और समझाना होगा। आज भी विश्व में कई ऐसे देश हैं, जहां लोगों को साफ पानी पीने को नहीं मिलता, वे गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। इससे कई तरह की सेहत से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं।

बढ़ते मोटापे से हैं परेशान तो रोज पिएं गर्म पानी, जानें इसे पीने का सही तरीका

हम सभी के लिए पानी पीना बहुत जरूरी है। पानी के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। पानी से शरीर के अंगों को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। पानी पीने से शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स भी बाहर निकलता है और इससे बाल, त्वचा स्वस्थ रहते हैं। हालांकि, पानी कितना पीना चाहिए, कैसे पीने चाहिए और कब पीना चाहिए, इस बारे में अभी भी लोगों को जानकारी नहीं है। अधिकतर लोग गलत तरीके से पानी पीते हैं, जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। जानें, पानी पीने के गलत तरीकों से बचना चाहिए।

1.अधिक पानी पीना

सभी विशेषज्ञ बोलते हैं कि एक दिन में पानी 8- 10 गिलास पीना चाहिए, लेकिन कुछ लोग अत्यधिक मात्रा में पानी पीने लगते हैं। अधिक पानी पीने से ब्लैडर लीक होने लगता है, जिससे वाटर इनटॉक्सिनेशन की समस्या पैदा हो सकती है। ऐसे में जरूरत से ज्यादा पानी ना पिएं।

2. कुछ भी खाने के बाद पानी ना पीना

खाना खाते ही कुछ लोगों की आदत होती है कि दो-तीन गिलास पानी पी (Right Way to Drink Water in Hindi) जाते हैं। ऐसा ना करें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो ऐसी चीजें खाते हैं जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा और सिंघाड़ें खाने के बाद पानी ही पीना कम कर देते हैं। बेशक, इन सभी खाद्य पदार्थों में पानी काफी होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप पानी पीना ही छोड़ दें।

3. सोने से पहले अधिक पानी पीना

सोने से पहले भी अधिक पानी पीना सही नहीं है। इससे आपको बार-बार पेशाब लग सकता है। इससे नींद में भी खलल पड़ती है। नींद पूरी नहीं होगी, तो आप अगले दिन आलस, सुस्ती महसूस करेंगे। सोने से आधे या एक घंटे पहले पानी पीना बंद कर दें।

4. प्लास्टिक बॉटल में पानी पीना

प्लास्टिक की बॉटल में पानी ना पिएं, लेकिन अधिकतर लोग प्लास्टिक की बोतल में ही पानी पीते हैं। इसमें हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, साथ ही इसमें कई हानिकारक केमिकल्स होते हैं, जो आपकी फर्टीलिटी को प्रभावित कर सकता है।

5. सुबह उठने के बाद पानी पीना-

सुबह उठते ही पानी पीना ठीक नहीं, क्योंकि इससे मेटाबॉलिज्म पर नकारात्मक असर पड़ता है। पहले थोड़ा टहल लें, ताकि मेटाबॉलिज्म एक्टिव हो जाए। उसके बाद ही पानी पिएं। ऐसा करेंगे तो आपको ब्लोटिंग की समस्या नहीं होगी, जिससे आप दिनभर ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे।