World Ozone Day 2021: सूरज की अल्ट्रा-वायलेट किरणों से हो सकता है स्किन कैंसर, UV Rays से स्किन को रखें सेफ ऐसे

जानें यूवी रेज़ कैसे पहुंचाती हैं आपकी त्वचा को नुकसान और क्या हैं उनसे बचाव के उपाय। (World Ozone Day 2021 )

World Ozone Day 2021: सूरज की रोशनी और धूप धरती पर जीवन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम करती है। सूर्य की किरणें जहां हमें ऊर्ज़ा देती हैं, वहीं धूप से मिलने वाला विटामिन डी (Vitamin D) हमारी हड्डियों को मज़बूत बनाता है। सूरज की धूप हमें कई प्रकार के स्किन इंफेक्शन (Skin infections) और स्किन प्रॉब्लम्स से भी बचाती है। लेकिन सूर्य की ही कुछ किरणें हमारी त्वचा के लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकती हैं। इन किरणों को अल्ट्रा-वॉयलेट रेज़् या यूवी रेज़् (UV Rays) कहा जाता है। यूवी किरणों से होने वाले और भी कई नुकसान मानव स्वास्थ्य पर पड़ सकते हैं जिनसे हमारी रक्षा करती है ओजोन परत। (UV rays damage and importance of Ozone Layer in Hindi)

क्या है ओजोन परत? (What is Ozone Layer ?)

ओजोन लेयर हमें सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों (Ultra-violet rays) से बचाती है। ओजोन की परत की खोज 1913 में हुई थी। दरअसल ओजोन (O3) आक्सीजन के तीन परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमण्डल में बहुत कम मात्रा ( लगभग 0.02%) में पायी जाती है। धरती से 30-40 किमी की ऊंचाई पर ओजोन गैस का 91% हिस्सा एकसाथ मिलकर ओजोन की परत का निर्माण करता है। यही ओजोन लेयर हमें यूवी किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। (World Ozone Day 2021 )

जानें कैसे यूवी किरणें हैं हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक

अल्ट्रा-वॉयलेट किरणें हमारी त्वचा में मेलनिन (Melanin) का स्तर बढ़ा देती हैं, जिसे त्वचा का रंग गहरा होने लगता है। यह कालापन स्किन कैंसर (Skin Cancer Causes) की भी वजह बन सकता है। विभिन्न स्टडीज़ और रिसर्च में यह बताया गया है कि 90 प्रतिशत त्वचा कैंसर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण होते है।

यूवी रेज़ डैमेज से त्वचा का कसाव कम होने लगता है जिससे, त्वचा ढीली पड़ जाती है और सिकड़ने लगती है। चेहरे पर दिखने वाली फाइन लाइन्स (Fine Lines) और झुर्रियां स्किन लूज़ होने के ही संकेत हैं। (Symptoms of saggy skin)

रिंकल्स (Wrinkles) की वजह से त्वचा की उम्र अधिक दिखने लगती है, जिसके चलते लोग समय से पहले बूढ़े नज़र आने लगते हैं। (Premature ageing)

यूवी किरणों हमारी आंखों को भी नुकसान पहुंचाती हैं। इनसे मोतियाबिंद (Cataract) जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

ये किरणें हमारे इम्यून सिस्टम (Immune system) को भी नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे रोग-प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और लोग आसानी से इंफेक्शन्स और बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं।

कैसे बचें यूवी रेडिएशन से?

धूप में निकलते समय सनस्क्रीन (sunscreen) लगा कर निकलें।

अगर आपका काम फील्ड जॉब है, तो ऐसे कपड़े पहने जिससे त्वचा को धूप से ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा मिल सके।

दोपहर 12-4 बजे की धूप में निकलने से बचें।

ढेर सारा पानी पीएं। (Health benefits of drinking water)